„Zocken stoppen“: Aktionstag gegen Glücksspielsucht

Von: Guido Menker

Teilen

Das Glücksspielangebot in Rotenburg ist bei weitem nicht mit dem in Las Vegas zu vergleichen. Aber: Gefährlich kann es auch hier werden. Die Therapiehilfe Rotenburg kümmert sich daher um Prävention sowie Spielerschutz und hilft Betroffenen. Am Mittwoch beteiligt sie sich am bundesweiten Aktionstag. © Menker

Die Therapiehilfe in Rotenburg beteiligt sich am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr mit einem Stand am bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht. Das teilt Alexandra Vormeyer mit. Die 36-Jährige kümmert sich seit Februar dieses Jahres um das Thema bei der Therapiehilfe, die an der Großen Straße zu finden ist. Mit dem Tag wollen die Experten auf die Gefahren des Glücksspiels aufmerksam machen. „Zocken stoppen“ laute das Motto des Aktionstages in diesem Jahr.

Rotenburg - „Wir planen einen Stand auf der Geranienbrücke in Rotenburg“, sagt Alexandra Vormeyer. Zusammen mit ihrer Kollegin Katrin Bleichwehl von der Therapiehilfe in Rotenburg habe sie am Aktionstag gegen Glücksspielsucht vor, vor allem auf die Möglichkeiten der Selbstsperre hinzuweisen. Ihr sei es nämlich ein großes Anliegen, den Spielerschutz zu stärken.

Die 24 niedersächsischen Suchtberatungsstellen mit einer Fachkraft für Glücksspielsuchtprävention und -beratung informieren landesweit über die Sperrmöglichkeiten für Glücksspiele mit Hinweisen in Visitenkartengröße. Ein Informationsblatt erläutert die Hintergründe und weist auf die nächstgelegene Beratungsstelle mit einer Glücksspielsuchtfachkraft hin. Die Karte beinhaltet einen QR-Code, über den Betroffene direkt das Oasis-System zur Selbstsperre erreichen können, sagt Vormeyer.

In Niedersachsen könnten rund 460 500 Menschen als glücksspielsüchtig beziehungsweise -suchtgefährdet bezeichnet werden. „Die Spielersperre kann dazu beitragen, den Weg aus der Glücksspielsucht zu unterstützen“, erläutert Martina Kuhnt von der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen (NLS) die Idee der Aktion am kommenden Mittwoch. Seit dem 1. Juli 2021 gibt es bundesweit diese Möglichkeit. Die zentrale Spielersperre diene dem Schutz der Spieler, um riskantem Glücksspiel und der Entwicklung einer Glücksspielsucht sowie deren Folgen vorzubeugen, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Sie ermögliche den anbieter- und auch spielformübergreifenden Ausschluss von nahezu allen legalen Glücksspielen. Glücksspielanbieter seien verpflichtet, vor jeder Spielteilnahme einen Abgleich der Personendaten mit der bundesweiten Sperrdatei vorzunehmen. Ist dort eine Sperre hinterlegt, werde die Teilnahme am Glücksspiel verwehrt.

Soweit die Theorie. Doch wie sieht es damit in der Praxis aus? Alexandra Vormeyer wollte es wissen, und hat eine ganze Reihe von Spielhallen in Rotenburg sowie in Zeven besucht und einmal geprüft, wie genau es diese mit den Vorgaben des neuen Staatsvertrages nehmen.

„Unterschiedlich“, sagt Vormeyer. Das Rauchverbot werde konsequent eingehalten, aber die Kontrolle am Eingang finde noch nicht überall statt. Auch die Vorgabe, Speisen und Snacks für die Spieler zu marktüblichen Preisen anzubieten, setzten noch nicht alle Spielhallen um. „Das ist oft noch sehr günstig“, sagt sie. Früher war es kostenlos Ähnlich sei es bei der Vorgabe, dass ein Spieler zeitgleich immer nur ein Gerät nutzen dürfe. Was sie allerdings freut: Das verpflichtende Angebot an Informationen über Hilfsangebote für Spielsüchtige werde in allen Fällen umgesetzt – zum Teil sogar an jedem einzelnen Automaten. Weitere Informationen und Hilfe gibt’s unter www.therapiehilfe.de.