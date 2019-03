Akrobatik am Akkordeon

Rotenburg - Von Hendrik Pröhl. „Schon früh entschloss sich Grischek, beruflich niemals etwas mit Akkordeon machen zu wollen, und das ist ihm bravourös misslungen.“ Mehr als 100 Besucher durften am Freitag im Auditorium des Rotenburger Kantor-Helmke-Hauses Zeuge dieses im Programmheft angekündigten Scheiterns werden, als der Akkordeon-Akrobat Frank Grischek zwei Stunden lang seine Zuhörer faszinierte.

Ganz gegen seine Absicht, sich mit der „Quetschkommode“ professionell herumzuärgern, brilliert der Mann auf der Bühne – und das bei bester Laune. „Ich hatte heute überhaupt keine Lust, hier zu spielen“, sagt der Hamburger Musiker mit griesgrämig verzerrter Miene. Als er sich aber erinnert, schon einmal in Rotenburg gewesen zu sein, wächst die Motivation, und das zahlt sich aus. „Für mich auf jeden Fall finanziell“, gibt er zu.

Dann greift Grischek in die Tasten, spielt einen Tango von Piazzolla und zieht dabei klanglich ein ganzes Orchester aus den Falten seines Instrumentes. Der Künstler spielt und erzählt, ohne zu dozieren, was man über das Akkordeon, seine Geschichte, Technik und gesellschaftliche Stellung wissen muss. Das ist nicht nur interessant, sondern vor allem wegen der exzellenten musikalischen Einwürfe („Viel Musik für wenig Geld“) sehr unterhaltsam. „Musik ist die Seele des Himmels“, zitiert er Cicero. Und prompt möchte man es glauben. Ob Jazz, Irish-Folk, Klassik, Pop oder sogar Marschmusik – das Akkordeon entfaltet orchestrale Dimensionen, die sich klangvoll unterm Gebälk des Auditoriums ausbreiten. Wenn Frank Grischek von heilsamer Wirkung der Musik spricht, die auch bei Schlaflosigkeit wirke, dann spielt er sie tatsächlich „rezeptfrei“ und legt dabei eine beachtliche Fingerfertigkeit an den Tag. Der Mann auf der Bühne spielt ein Potpourri aus Bach, Schostakowitsch, Chopin und Brahms, als sei es das selbstverständlichste Klanggebilde der musikalischen Welt. „Wir Akkordeonisten sind die eigentlichen Stars der Popmusik“, behauptet der gelernte Straßenmusiker, „auch weil wir alle so gut aussehen.“ Das erntet natürlich Applaus, der sogleich mit Erik Satie belohnt wird. Hier klingt jede Musik so, als sei sie fürs Akkordeon geschrieben worden.

Von abenteuerlichen Erfahrungen als Straßenmusiker berichtet er. Dass dabei die Straßenbehörde, Abteilung Tiefbau, das Sagen hat, lässt ebenso tief blicken – und fallen. Und wo er schon einmal auf der Straße ist: Die Töne A, F, D ergeben einen finsteren Moll-Akkord, der Böses ahnen lässt. Der Zuzug Geflüchteter bedeute vor allem musikalisch-kulturelle Bereicherung einer jeden Gesellschaft, so Grischek.

„Sie müssen jetzt wieder ohne mich klarkommen“, verabschiedet sich der Künstler. „Ich habe mich sehr vergnügt“, sagt eine Zuhörerin. „Ungewöhnlich“, sagt eine andere, „er ist so voller Selbstironie.“ „Ich fand das total gut“, ist ein Herr überzeugt. „Und er kann Akkordeon spielen!“

In der Tat, und hier beweist sich wieder, wie gründlich Grischeks Plan, dem Akkordeon beruflich aus dem Wege zu gehen, misslungen ist.