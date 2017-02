Ahauser Artenvielfalt

Ahausen - Von Bettina Diercks. Ein halbes Jahr ist er her, der „Tag der Artenvielfalt“, der an vielen Orten in Deutschland und erstmals auch in Ahausen stattgefunden hat. Der Großteil der Ergebnisse ist mittlerweile zusammengetragen. Nur „die Arten des Makrozoobenthos“ fehlen noch. Das sind die tierischen Indikatorarten für Gewässerlebensräume. Sie werden zur Bewertung der Gewässergüte herangezogen.

Am 18. Juni 2016 lebten nicht nur die Lokalmatadoren wie Vögel, Fische und Insekten im Bereich der Mittleren Wümme bei Hellwege und der Hassendorfer Schleuse in Ahausen. „Die Vielfalt der Lebensraumtypen aber auch die strukturelle Vielfalt ist dort recht hoch.

Es gibt extensiv genutzte Grünlandflächen, Dünen, kleine Hochmoorbereiche, Feuchtwaldreste, Eichen- und Buchenaltholzbestände und natürlich die verschiedenen Gewässertypen wie Fluss, Geestbäche, Stillgewässer und Gräben“, erklärt Burghard Wittig vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN), der die Veranstaltung in Ahausen koordinierte. Das NLWKN richtete den Tag gemeinsam mit dem Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen von 1864 aus. Erstmals ging es nach Ahausen.

Wittig erläutert den Hintergrund zu der Veranstaltung: „Flusssysteme und ihre Auen sind wichtige Verbundachsen für viele Arten. In der Wümmeniederung zwischen Hellwege und Ahausen sollten verschiedene Artengruppen von Lebensräumen, die eine besondere Vernetzungsfunktion in der Aue haben, wie Gräben, kleinere Fließgewässer, Uferrandstreifen, Gehölzstreifen aber auch Grünlandkomplexe der Wümmeaue, erfasst werden.“

So rückten neben der botanischen Arbeitsgemeinschaft Mitglieder der Arbeitskreise für Käfer, Pilze und Säugetiere in Ahausen aus. „Die Fische wurden von der AG Fischökologie unter Leitung von Professor Heiko Brunken von der Hochschule Bremen vom internationalen Studiengang angewandte und technische Biologie und dem Anglerverband Niedersachsen untersucht.“ Was passiert mit den gesammelten Daten? „In unserem Fall werden alle gesammelten Daten dem NLWKN übermittelt“, erläutert Wittig.

Die Fische seien dagegen ein Sonderfall. Die Daten über sie bekomme das Dezernat Binnenfischerei beim Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves). „Die Daten auf Landesebene bilden die Grundlage für Aussagen, Vorkommen und Gefährdung dieser Arten in Niedersachsen“, so der Fachmann. Für die Naturschutzarbeit vor Ort seien diese Ergebnisse besonders wertvoll. Wittig: „Sie zeigen zum Teil Erfolge von Naturschutzprojekten auf oder weisen auf Bereiche hin, die noch genauer unter die Lupe genommen werden sollten.“

Insgesamt rund 180 Hektar wurden begutachtet. Natürlich wird aber nicht jeder Quadratmeter des Areals untersucht. „Und die Fische wurden beispielweise in vier verschiedenen Gewässerabschnitten erfasst“, sagt Wittig. Sechs Stunden lang kartierten die Naturfans und erfassten 573 Arten. Wittig: „Das ist für die begrenzte Zeit und den recht kleinen Geländeausschnitt, der untersucht wurde, eine recht hohe Artenzahl. Die Wümmeniederung mit ihren recht vielfältigen Lebensräumen und Strukturen, die eine recht hohe Artendiversität möglich machen.“

Besonders viele Käferarten

Zu den Ergebnissen führt Wittig aus: „Mit 129 Arten war die Anzahl der Käferarten besonders hoch. 78 Vogelarten, vier Säugetierarten und 14 Fischarten wurden notiert. Libellenarten wurden nur zwei notiert.“ Das habe daran gelegen, dass diese nur nebenbei erfasst werden konnten, denn die Libellenexperten hätten urlaubsbedingt gefehlt. „Für Heuschrecken war jahreszeitlich bedingt ein Verhören kaum möglich, es wurde nur eine Art notiert. Bei den Schmetterlingen wurden nur vier Arten erfasst. Auch hier fehlten Experten. Mindestens 14 Arten verschiedener Artengruppen wurden im Makrozoobenthos gefunden. Die Pilze kommen auf 122 Arten, an Gefäßpflanzen wurden 168 Sippen gezählt. 78 Moosarten wurden festgestellt“, erläutert er weiter.

Der Experte und Projektkoordinator vermutet wesentlich mehr Arten auf dem Gebiet für alle Artengruppen. Aus zeitlichen Gründen sei es nicht möglich gewesen, alle Lebensräume aufzusuchen: „Beispielsweise wurden für die Gefäßpflanzen nur Grünlandflächen, einige Stillgewässer und Uferränder der Wümme aufgesucht. Für die Moose wurden zum Beispiel einige wenige vielversprechende Lebensräume aufgesucht, wie Restmoorbereiche, Gehölzsäume und Laubwald.“

Trotz der enormen Artenfülle seien bei den Käfern keine besonders erwähnenswerten Arten festgestellt worden. Die große Artenvielfalt weise aber darauf hin, dass bei intensiveren Erfassungen noch interessante Entdeckungen bei den Käfern gemacht werden könnten.

Fündig wurden die Kartierer bei den Pilzen, was Kandidaten der Rote Liste angeht: Wulstiger Lackporling, Zweifarbiger Porling und der Hütige Stachelrindenpilz. „Bei dem strukturreichen, untersuchten Gebiet sind allerdings noch einige zusätzliche seltene Pilzarten zu erwarten“, kommentiert Wittig. Erfreulich sei auch der Funde zweier Moose, die auf der Roten Liste stehen und somit als gefährdet gelten: das Breite Sackmoos und das Warzige Drehzahnmoos. Zwei weitere gefundene Arten stehen auf der Vorwarnliste.

Spannend für Wittig bei den Gefäßpflanzen: „Acht notierte Arten der Gefäßpflanzen sind nach der Roten Liste in Niedersachsen/Bremen gefährdet. Fünf davon wurden in einer artenreichen Mähwiese gefunden, darunter der Große Wiesenknopf mit mehreren hundert Exemplaren. Auch die weiteren Rote-Liste-Arten wiesen mit Ausnahme der Sumpfdotterblume hohe Individuenzahlen auf. Langblättriger Ährenpreis, Fuchs-Segge, Fadenbinse und Sumpfdotterblume sind weitere gefährdete Arten. Auf der Vorwarnliste steht die Blasen-Segge. Landwirtschaftliche Nutzung und Ziele des Naturschutzes passen hier besonders gut zusammen.“ Geplant ist, weitere, 2016 nicht angesteuerte Teilgebiete, genauer zu untersuchen. Die erfassten Flächen sollen zudem erneut unter die Lupe genommen werden.