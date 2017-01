Äthiopien lässt sie nicht los

89-jährige Annemarie Weseloh engagiert sich

+ © Bonath Die Diakonisse Schwester Annemarie Weseloh denkt auch in Deutschland an die Menschen in Äthiopien, für die sie zurzeit wieder Pulswärmer strikt. © Bonath

Rotenburg - Von Wieland Bonath. Die Rotenburger Diakonisse Schwester Annemarie Weseloh weiß es nicht genau: In Äthiopien, so die 89-Jährige, sei sie seit 1958 aber mit Sicherheit mehr als 50 Mal gewesen. Das Riesenland am Horn von Afrika mit seinen Menschen und deren Riesenproblemen lasse sie auch im Alter nicht los.

Erst jetzt hat Schwester Annemarie, begleitet von der ehemaligen Krankenhaus-Mitarbeiterin Inge Bohlmann aus Zeven, wieder das Flugzeug bestiegen, um vor Weihnachten für drei Wochen „ihre“ Afrikaner in der 100.000-Einwohner-Stadt Nekemte, 330 Kilometer westlich von Addis Abeba, zu besuchen. Und es wird vermutlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie trotz ihres vorgerückten Alters Äthiopien besucht hat. Der Kampf gegen das tückische Immunschwächesyndrom Aids ist noch längst nicht ausgestanden.

1958 das erste Mal in Äthiopien

Annemarie Weseloh wuchs, genau wie ihre sieben Geschwister, auf einem Bauernhof in Fintel auf. Nach dem Schulbesuch und dreijähriger Arbeit in einem Haushalt trat sie 1951 in das Rotenburger Diakonissen-Mutterhaus ein und lernte Krankenpflege. Nach dem Examen wurde sie in der Frauenklinik des Universitätsklinikums Tübingen zur Hebamme ausgebildet. Ein Kurs in Tropenmedizin schloss sich an.

1958 – damals regierte noch Kaiser Haile Selassie – buchte sie für die Hermannsburger Mission ihren erste Flug nach Äthiopien. Den Menschen und dem afrikanischen Land blieb sie über alle politischen Wirren hinweg bis heute eng verbunden. Für sie war es selbstverständlich: Auch nach der Pensionierung setzte sie 1993 den Kampf gegen Aids fort. Annemarie Weseloh wirkte beim Aufbau der Organization for Social Services for Aids (OSSA) mit.

Weseloh kämpft gegen Aids

Unermüdlich kämpfte sie gegen Aids: In Kirchengemeinden und Dorfversammlungen klärte sie die Menschen über die sexuellen Zusammenhänge der Krankheit auf und wirkte wesentlich dabei mit, dass die OSSA die Infektionsrate in Äthiopien gesenkt und damit die Lebenserwartung verlängert hat.

Annemarie Weseloh, die im Kreis Rotenburg und darüber hinaus viele Patenschaften für Aids-Waisenkinder vermittelt hat, macht sich jedoch große Sorgen: Obwohl die Aids-Infektionsrate in den vergangenen Jahren glücklicherweise rückläufig war, wird inzwischen ein negativer Trend registriert. Vielfach, so Annemarie Weseloh, verführten die Medikamente viele Menschen zu leichtsinnigem Verhalten.

Hilfe von Spendern komme ohne jeden Abzug an

Pastor Matthias Richter, hauptberuflich Theologischer Direktor im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg, betreut seit etlichen Jahren die Äthiopien-Projekte des Mutterhauses: „Mir ist es wichtig, dass alle Spender wissen, dass ihre Hilfe ohne jeden Abzug ankommt.“ Deswegen war er in den vergangenen Jahren oft in Äthiopien, um die Kontakte zu pflegen und auch, um einen persönlichen Eindruck davon zu bekommen, dass das Geld aus Rotenburg und umzu wirklich Not lindert. Angesichts der aktuell besonders großen Not sei jede Hilfe willkommen. „Unsere Partner vor Ort setzen das Geld dort ein, wo es am meisten gebraucht wird, insbesondere werden Lebensmittel in großen Mengen günstiger erworben, die dann an die Familien verteilt werden. In Äthiopien wird der überwiegende Teil des Einkommens für Nahrungsmittel ausgegeben. Wenn dann die Preise steigen, kommen viele Familien leicht in Not“, so Richter.

Schwester Annemarie Weseloh, der unzählige Äthiopier in jahrzehntelanger Arbeit sehr viel zu verdanken haben: „Mein größter Wunsch ist, mit Gottes Hilfe für andere da zu sein.“