Louis Schreyer wirft einen skeptischen Blick zum Himmel. „Die Wolken sind schlecht, aber sonst ist das Wetter gut, es herrscht wenig Wind“, konstatiert das Mitglied der AG Modellraketen Deutschland, während er die Trägerrakete für den Start der Dosensatelliten vorbereitet. Neun Schulteams aus ganz Deutschland haben diese im Rahmen des sechsten „CanSat“-Wettbewerbs gebaut. Während der Finalwoche ist der Höhepunkt am Mittwoch der Start Richtung Himmel auf dem Rotenburger Flugplatz.

Rotenburg - Die Mini-Satelliten lösen sich auf einer Höhe von etwa 700 Metern von der Rakete. Sie sollen dann auf ihrem Weg nach unten verschiedene Missionen erfüllen. Vorgegeben ist, dass die Satelliten Luftdruck und Temperatur messen, bei weiteren Missionen sind der Kreativität der Schüler keine Grenzen gesetzt. Einziger Nachteil an diesem Tag: Nach dem Start können die Teilnehmer die Rakete nur etwa 250 Meter verfolgen, der Auswurf ist durch die dichte Wolkendecke hör- aber nicht sichtbar. Etwa 35 Sekunden brauchen die Dosen zum Boden.

Die Schulteams haben kurz Zeit, ihre Satelliten zu überprüfen, dann bringt jeweils ein Gruppenmitglied diesen zur Rakete. Das Team „Crashing Eagle“ aus Buchholz in der Nordheide ist beim ersten Start dabei. Es hat Flatterband als Ersatz zum Fallschirm eingesetzt. Ursprünglich sollte eine Ortung durchgeführt werden, was aber nicht geklappt hat. Zusätzlich hat die Gruppe aber einen Lage- und einen Beschleunigungssensor eingebaut, womit sie simulieren können, wie der Satellit in der Luft liegt, außerdem messen sie die Luftfeuchtigkeit. Aus allen Daten können sie das Einsetzen der Bremswirkung ihres Flatterbandes bestimmen, zeigen, wie sich ihr „Adler“ im Sturzflug verhält. Am Ende sind sie zufrieden: „Das war spannend. Jetzt müssen wir alles auswerten“, erzählt Louis Dee. Die Ergebnisse präsentieren die Nachwuchswissenschaftler dann einer Experten-Jury.

+ Die Schüler beladen die Trägerrakete. © Beims

Team „CamSat“ aus Münster starrt derweil gebannt auf einige Bildschirme, gerade trudeln die ersten Daten ein. Sie haben eine 360-Grad-Kamera verbaut, um ein Video zu erstellen, wie die Dose fällt. „So könnte man das mit einer 3D-Brille ansehen und quasi mitfallen – das hat leider nicht funktioniert“, so Luca Sapian. Stattdessen gab es eine andere Mission: „Wir versuchen, unseren Satelliten über ein Teleskop zu tracken. Da haben wir auch schon einige Fotos.“ Auch sie haben ein Beschleunigungsmessgerät verbaut. „Damit können wir die Lage in der Luft mit einem 3D-Programm darstellen“, sagt Sapian.

Aus Wolfenbüttel kommt das Team „GiS Worlds“, das beim zweiten Raketenstart dabei ist. „Man ist nervös, weiß ja nicht, ob alles funktiniert – wir haben da viel Arbeit reingesteckt“, erklärt Philipp Bräuer. Etwa ein Jahr haben sie an ihrer Dose getüftelt. „Wir haben eine Kamera eingebaut, die nach unten filmt“, erklärt Jonas Stepanik. „Wir wollen die Bilder so auswerten, wie man es bei Google Maps sehen kann – als vereinfachte Landschafts-Segementierung, durch die man Ebenen erkennen kann.“ So sind nachher beispielsweise Häuser blau und Autos gelb markiert.

Teams der Vorjahre haben mitunter ihre Ergebnisse längerfristig genutzt oder für andere Zwecke zur Verfügung gestellt, weiß Dirk Stiefs vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt: „Aus mindestens einem Projekt hat sich eine Messstation entwickelt, um Schadstoffbelastung in den Städten zu mesen.“

Deutscher „CanSat“-Wettbewerb

Nachdem sie sich monatelang ähnlich einer realen Raumfahrtmission vorbereitet haben, präsentieren Schulteams aus ganz Deutschland beim „CanSat“-Wettbewerb eine Woche lang einer Jury aus Experten der Luft- und Raumfahrtbranche ihre Dosensatelliten. Zu ihren Aufgaben zählen Projektplanung, Öffentlichkeitsarbeit und die Projektdokumentation. Höhepunkt ist der Starttag auf dem Rotenburger Flugplatz, bei dem die Teilnehmer ihre Mini-Satelliten mithilfe einer Trägerrakete Richtung Himmel befördern. Dabei müssen sie eine vorgegebene sowie eine eigene Mission erfüllen. Der Wettbewerb wird von verschiedenen Institutionen aus dem Bereich Raumfahrt unterstützt, darunter das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Die Gewinner qualifizieren sich für den europäischen Wettbewerb 2020.