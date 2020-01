Klimaschutz vor Ort: Zwischenfrüchte sorgen für Entlastung

Der Acker als Gasspeicher

Rotenburg - Die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen bedeutet auch Bindung von CO2 durch den Bewuchs mit Pflanzen. Klar, dass der unbeliebte Mais auch zu den Feldfrüchten gehört, die viel von dem Klimagas in ihrer Biomasse aufnehmen und somit der Atmosphäre entziehen. Das gleiche gilt aber auch für Zwischenfrüchte, die nach dem Abernten der begehrten Hauptfrucht auf dem Acker wachsen sollen. So mancher Spaziergänger hat sich bestimmt schon gefragt, warum auf dem Acker grünes „Gestrüpp“ wie Ölrettich, Senf oder eine Grasuntersaat wächst, das am Ende eh nur wieder umgepflügt wird.