Abwärtstrend

Rotenburg - Von Guido Menker. Immer mehr Menschen bundes- und landesweitweit kehren den beiden großen Kirchen den Rücken. Allein im vergangenen Jahr hat die Evangelische Landeskirche Hannover eine Steigerung um mehr als elf Prozent registriert. Die katholische Kirche meldete für Niedersachsen einen Anstieg um fast 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Trend, der auch am evangelischen Kirchenkreis Rotenburg sowie an der katholischen Corpus-Christ-Gemeinde Rotenburg-Zeven nicht spurlos vorbeigeht. Das machen der katholische Pfarrer Stefan Reinecke sowie Superintendent Michael Blömer deutlich.

Der evangelische Kirchenkreis Rotenburg hat im vergangenen 548 Mitgliederaustritte verbucht. Im Jahr zuvor waren es 436. „Jeder Austritt ist traurig“, sagt Michael Blömer, aber der Kirchenkreis stehe deshalb nicht vor dem Ende. Die Entwicklung sei für ihn und seine Kollegen vielmehr Motivation, auch weiterhin gute Arbeit zu machen – und zwar an verschiedenen Stellen. Dabei sei es wichtig, sich als Kirche auch modern aufzustellen. Aber: „Es gibt auch Schrauben, an denen wir nicht drehen können“, fügt der Superintendent hinzu. Er spricht damit auf den demografischen Wandel an, der ganz maßgeblich mitverantwortlich dafür ist, dass sich die Zahl der Mitglieder im Laufe der vergangenen zwölf Jahre im Kirchenkreis deutlich reduziert habe. 2006 hatte man 65 500 Mitglieder, Ende vergangenen Jahres waren es nur noch 56 391. Bei der Betrachtung aller Faktoren, die Einfluss auf die Zahlen haben, mache der Anteil der Kirchenaustritte nämlich nicht einmal die Hälfte aus. In den zwölf Jahren habe der Kirchenkreis 13,9 Prozent seiner Mitglieder verloren – 3 792 davon durch mehr Austritte als Eintritte (5,79 Prozent), 2 918 Mitglieder durch mehr Beerdigungen als Taufen (4,45 Prozent) sowie 2 399 Mitglieder durch mehr Weg- als Zuzüge (3,66 Prozent). Auf diese Jahre hochgerechnet verliere der Kirchenkreis jährlich etwa 0,5 Prozent seiner Mitglieder durch Austritte, rechnet Blömer vor. Zuletzt seien es aber wieder mehr gewesen.

In der Corpus-Christi-Gemeinde hat es Pfarrer Stefan Reinecke seit seinem Dienstantritt vor gut drei Jahren mit einer Austrittsquote von etwa einem Prozent pro Jahr zu tun. Die Zahl der Austritte liege zwischen 64 und 82 pro Jahr. „Aber die Zahl der Mitglieder bleibt weitgehend stabil“, sagt er. „Wir haben es mit einer recht großen Zahl an Zuzügen in Scheeßel, Rotenburg und Zeven zu tun.“ Darüber hinaus handele es sich dabei vielfach um junge Familien – viele Taufen seien somit ebenfalls zu verzeichnen. Die Corpus-Christi-Gemeinde Rotenburg-Zeven erstreckt sich über eine Fläche von 1 207 Quadratkilometern und sei damit flächenmäßig die zweitgrößte Pfarrei im Bistum Hildesheim. Austritte sind aus Sicht von Reinecke alles andere als eine Freude. In der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche sowie den Diskussionen darüber und die Kirchensteuer sieht er die wesentlichen Beweggründe derer, die der Kirche den Rücken kehren. „Der Kirchenaustritt selbst erfolgt beim Standesamt – schade“, so der Pfarrer. Er würde sich freuen, wenn die Menschen zu ihm kämen und ihm sagten, weshalb sie austreten.

Michael Blömer findet diesen Weg ganz in Ordnung. Doch man schreibe die Menschen nach dem Austritt an, bringe das Bedauern zum Ausdruck und unterstreiche, „dass sie jederzeit wieder bei uns willkommen sind“. Und Rückkehrer gebe es in der Tat immer wieder eine ganze Menge. Blömer: „Vielfach treten Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aus.“ Haben sie aber erst einmal eine eigene Familie und Kinder, entstehe nicht selten der Wunsch, wieder zurückzukehren. Ähnliche Erfahrungen macht auch die katholische Gemeinde.

Blömer sieht allerdings über die von seinem katholischen Kollegen genannten Punkte weitere Gründe dafür, dass sich auch zuletzt wieder mehr Menschen von der Kirche abwenden. „Früher war Kirchenzugehörigkeit ein Teil der Tradition gerade im ländlichen Raum. Heute ist ein viel bewussterer Umgang mit der Kirchenzugehörigkeit und den damit verbundenen Fragen festzustellen.“ Ganz sicher spiele auch die Missbrauchsdebatte eine Rolle, selbst wenn es dabei vor allem um die katholische Kirche gehe. Blömer: „Kirche ist Kirche.“ Die Menschen zwischen 20 und 30 gingen zunehmend auf Distanz zu den Glaubensfragen und zu großen Institutionen. Das bekämen ja auch die Parteien sowie Gewerkschaften zu spüren. Es gehe sehr auch um die Frage, wie Religion insgesamt wahrgenommen wird, meint Blömer.

Ein Mitgliederrückgang von mehr als 13 Prozent in zwölf Jahren – das hat auch Folgen. Nicht zuletzt finanzielle. Blömer: „Wir müssen damit rechnen, dass das Auswirkungen auf unseren Stellenplan hat.“ In einem Jahr werde die Landeskirche die genauen Mitgliederzahlen feststellen. Auf diesen Zahlen werde anschließend berechnet, mit welchem Finanzvolumen man ab 2023 rechnen könne. Blömer geht davon aus, dass es Einschränkungen geben wird, obwohl das Kirchensteueraufkommen insgesamt gestiegen sei.