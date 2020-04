Mit Abstand

Rotenburg – Das Rotenburger Rathaus bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Das hat Bürgermeister Andreas Weber (SPD) am Donnerstagabend während der Ratssitzung im Lucia-Schäfer-Saal mitgeteilt. Ursprünglich war vorgesehen, das Rathaus für fünf Wochen zu schließen. An eine Öffnung von der kommenden Woche an sei aber noch nicht zu denken. In den nächsten Tagen werde das Thema im Rathaus besprochen. Im Stadtrat ist der Bürgermeister sehr ausführlich auf die aktuelle Lage in der Corona-Krise eingegangen. „Ich bin sehr betroffen über die Opfer, die alle in Deutschland und auch hier in Rotenburg bringen mussten und weiterhin bringen müssen“, sagte er.

Er sprach auch die Unternehmer an, die ihre Geschäfte oder Produktionen schließen mussten und die erhebliche finanzielle Einbußen sowie reale Existenzängste plagen, auf die Kulturschaffenden und Sportler, die jetzt weitestgehend untätig sein müssen und ihren Beruf oder geliebtes Hobby nicht mehr ausüben können, und auch die Arbeitnehmer, denen zum Teil ein großer Anteil ihres Einkommens fehle, denen gegebenenfalls sogar die Arbeitslosigkeit drohe, die ebenso verzweifelt sind und dabei die Konflikte in der Familie aushalten müssen. „Ich möchte auch in Ihrem Namen insbesondere aber denen danken, die unsere kritische Infrastruktur weiterhin aufrechterhalten haben.“ In diesen Dank schloss Weber die Trinkwasserversorger, die Klärwerker, Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr, THW und weitere Rettungsdienste wie DRK, Johanniter und ASB mit ein. Zudem sei den Menschen zu danken, die unter schwierigen Bedingungen in Lebensmittelgeschäften und Drogerien arbeiten. Vor allem gelte der Dank auch den Menschen in der Pflege sowie dem medizinischen Personal. „Das, was diese Menschen zurzeit leisten, ist einfach großartig!“ Weber richtete seinen Dank zudem an die vielen Freiwilligen. Zugleich betonte er, dass es nur wenige Verstöße gegen die neuen Verordnungen und eine große Einsicht bei den Anordnungen des Ordnungsamtes und der Polizei gegeben habe.

Dass auch die Ratssitzung geprägt war von der aktuellen Situation, ist an diesem Abend mehr als deutlich geworden: Der Lucia-Schäfer-Saal war ausgesucht worden, um große Abstände zwischen den Mitgliedern des Stadtrates schaffen zu können, Mattina Berg (SPD) kam mit Mundschutz in die Sitzung, und Fraktionskollegin Manuela Thies verteilte gleich weitere Masken.

Und auch auf den obligatorischen Handschlag verzichtete Andreas Weber, als er Erika Schumann-Mößeler zurück im Stadtrat begrüßte und die Formalitäten erledigte, die in diesem Fall dazu gehören. Schumann-Mößeler tritt die Nachfolge des Sozialdemokraten Jan Till Jürgensen an, der sich zuvor aus gesundheitlichen Gründen aus dem Stadtrat verabschiedet hatte. Jürgensen selbst war an diesem Abend nicht dabei. Der Verwaltungschef und CDU-Ratsherr Michael Niestädt betonten, wie sehr er sich in Sachen Finanzen und Sport im Rat eingebracht hat und seine Arbeit geschätzt werde. Der Dank dafür ist verbunden mit den besten Genesungswünschen.

Diese etwas außergewöhnliche Ratssitzung beinhaltete allerdings auch politische Entscheidungen: So gab der Stadtrat einstimmig grünes Licht für den Bebauungsplan zur Einrichtung einer Linksabbiegespur auf der B 440 an der Einmündung zur Knickchaussee – im Paket mit einer Querungshilfe inklusive einer Bedarfsampel. Hintergrund: Mit der Bebauung des neuen Wohngebietes am Stockforthsweg nimmt der Verkehr von dort in Richtung Schule am Grafel sowie Kindergarten Lönsweg zu. Es gehe um die Schaffung einer sicheren Querung der Bundesstraße. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die weitere Detailplanung, die laut Planungsamtsleiter Clemens Bumann mit dem Landkreis und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abzustimmen ist. Bumann: „Wir sind schon im Dialog.“ Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf rund 350 000 Euro. Den Löwenanteil müsse die Stadt zahlen. Das Geld dafür stehe im Etat bereit. Mit einer Fertigstellung rechnet Bumann spätestens Anfang 2021.