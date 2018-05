Das Experiment hat begonnen: Eine Woche ohne Handy

Rotenburg - Von Michael Schwekendiek. Eigentlich hat die Rotenburger Sparkasse am Mittwochnachmittag geschlossen. Für uns gibt es eine Ausnahme. Zehn Schülerinnen und ein Schüler der Rotenburger Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik (FSP) trennen sich von ihrem Dauerbegleiter: Die Smartphones werden eingetütet, beschriftet und in den Tresorraum der Sparkasse getragen. Dort nimmt Geschäftsstellenleiter Bernd Kruse sie in Empfang und verschließt sie unter den skeptischen Blicken der Besitzer im Tresorraum. Da kommt nun bis zum nächsten Mittwoch erst mal keiner mehr ran.

So ganz zufällig war der Einstieg 2. Mai nicht gewählt worden. Bei der Diskussion, welche Woche infrage käme, machten einige Schüler gleich deutlich: „Auf keinen Fall über den 1. Mai!“ Maitour, Maitanz, Maibock – das alles ging sowieso nicht ohne Handy. Eigentlich wollten auch einige Lehrer der FSP mitmachen.

Allerdings laufen gerade die praktischen Examensprüfungen, die immer direkt in Kindertagesstätten oder Jugendheimen für die angehenden Erzieherinnen stattfinden. Die Unterrichtenden müssen dabei sein und koordinieren ihre Termine nahezu komplett über Whats-App-Gruppen. Stephan Orth, Lehrer an der FSP, der mit seiner Kollegin Sabine Sievers das Projekt von Anfang an unterstützt hat, ist aber sehr gespannt, wie die handy-lose Woche aussehen wird. Natürlich wird auch offiziell mit Handys, Tablets und PC im Unterricht gearbeitet. Aber auch wenn das nicht dran ist, hält kaum ein Schüler es „länger als zehn Minuten aus, mal nicht auf sein Smartphone zu starren.“ Der vermeintlich interessierte Blick nach vorne zum Lehrer, sei dann so leer, dass er das sofort merke. „Ich kann gar nicht so einen interessanten Unterricht machen, dass die das vergessen würden.“ Gespannt sei er auch darauf, was in dieser Woche rein gruppendynamisch passieren würde. „Normalerweise stehen in der Pause alle zwar im Kreis – aber jeder tippt in sein Handy. Vielleicht ist es die Angst, sonst nicht mehr dazuzugehören?“, fragt der erfahrenen Pädagoge und Musiker. So ganz nebenbei lässt er noch einfließen, dass inzwischen „die Hälfte der Schüler gar keinen Schreibtisch mehr zuhause hat. Die machen auch Hausaufgaben mit Handy, Laptop oder Tablet-PC auf dem Sofa oder dem Bett.“

Für elf Mitmacher bei unserem Experiment scheint für eine Woche nun ein bisheriger Teil ihres Lebens zu fehlen. Eigentlich wollten zwei Schülerinnen mehr mitmachen – sie sind aber kurzfristig abgesprungen. Aber: Nach langem Überlegen hat sich der Berichterstatter entschieden, sein Handy ebenfalls wegschließen zu lassen. So gibt’s also auch noch eine interessante Selbsterfahrung. Wir berichten weiter.