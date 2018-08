Rotenburg - Von Farina Witte (Text) und Guido Menker (Fotos). Pünktlich zur Eröffnung von La Strada 2018 waren alle bereit. Die Organisatoren und Helfer sowie die Zuschauer, und auch die Sonne zeigte sich am Freitagabend auf dem Pferdemarkt, um die Eröffnung der zehnten Ausgabe des Straßenzirkus-Festivals ins richtige Licht zu rücken.

Es war ein Abend für die Sinne. Das deutete sich mit der Inszenierung von Maskenreich an, die kurz vor Beginn der Show große Nasen, Ohren, Augen und einen Mund durch die Menge trugen. Damit verrieten sie schon, was das Publikum bei den Darbietungen erwartete. Zur Eröffnung der Jubiläumsausgabe gab es nämlich erstmals zwei Shows auf dem Pferdemarkt.

Die belgische Gruppe Sur Mesure bot etwas für Augen und Ohren. Drei Artisten turnten auf und neben dem Trampolin, schlugen Salti und jonglierten. Begleitet wurden sie die gesamte Aufführung über von fünf Musikern. Jede Bewegung, jedes Kunststück wirkt leicht, immer mit dem passenden Musikstück untermalt. Sur Mesure brachte das Publikum oft zum Staunen, etwa als die beiden Artisten eine der Musikerinnen auf die Schultern nahmen. Auch der Humor kam nicht zu kurz: es gab ein vermeintlich misslungenes Kunststück und gegenseitige Kabbeleien.

Etwas für den Geruchs- und den Geschmackssinn bot Bram Graafland – zumindest kündigte er an, einen Pfannkuchen backen zu wollen. Voll motiviert stürzte er sich in diese Aufgabe, dann ging aber so einiges schief. Eine Schüssel fehlte, Eier landeten auf dem Boden, und dann war auch noch Feuer im Spiel. Graafland präsentierte eine verrückte Show mit seiner Küchenorgel und bewies, wie viel Spaß Pfannkuchen backen machen kann.

Bevor die Künstler auf dem Pferdemarkt La Strada 2018 offiziell einläuteten, blickte Kreiszeitung-Redakteur Guido Menker mit seiner Ausstellung auf die zwei vergangenen Ausgaben zurück. La Strada, so berichtete er in einer kurzen Ansprache, ist für ihn etwas ganz Besonderes, „das ist wie Konfetti für die Seele.“ Bürgermeister Andreas Weber (SPD) zeigte sich begeistert von den Fotos: „Es ist ihm gelungen, Momente der Begeisterung einzufangen.“ Die 35 Bilder sind noch bis Ende des Monats im Foyer des Rathauses zu sehen.

Samstag und Sonntag geht es weiter mit dem Programm der Künstler auf den Bühnen am Heimathaus, auf dem Pferdemarkt, in der Großen Straße sowie am Kirchhof. Dort zeigen nach den Darbietungen von Sur Mesure und Bram Graafland zur Eröffnung 13 weitere Künstler und Künstlergruppen in insgesamt 70 Shows ihr Können.

Dazu gehört auch „Compagnie Une de Plus“, deren Show der vor zwei Jahren gestorbenen Hedda Braunsburger gewidmet wird. Weber, Uwe Goldschmidt von der Kulturinitiative sowie Julia von Wild und Kathrin Bahr vom Kulturbüro „zweifellos.net“ betonten bei der Begrüßung den großen Verdienst von Braunsburger. Sie hat sich gemeinsam mit Bernd Braumüller dafür eingesetzt, La Strada nach Rotenburg zu holen. „Sie hat sich dafür stark gemacht, dass Kunst für jedermann zugänglich ist“, so Weber. „Sie stand immer für Vielfalt.“ Die französische Gruppe „Compagnie Une de Plus“ tritt am Samstag um 15.30 und 18.15 Uhr sowie am Sonntag um 15.45 und 18 Uhr am Rotenburger Heimathaus auf.