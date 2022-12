Geplante Cannabislegalisierung: Das sagen Rotenburger Ärzte, Konsumenten und Polizisten

Von: Tom Gath

Legaler Cannabisverkauf könnte bald auch in Rotenburg möglich sein. Viele Fragen sind aber noch offen. © IMAGO/ANP

Die Bundesregierung will den Verkauf von Cannabis legalisieren. Ärzte, Apotheker, Konsumenten, Landwirte und Polizisten bewerten die Pläne unterschiedlich. Marihuana und Haschisch können zwar süchtig machen, konsumiert werden sie aber auch ohne Legalisierung.

Rotenburg – Die Bundesregierung will die Abgabe von Cannabis als Genussmittel legalisieren. Doch bevor am Stadtstreek ganz legal Joints die Runde machen und so ein wenig von der Atmosphäre einer Amsterdamer Gracht Rotenburg erreichen könnte, ist es noch ein weiter Weg – mit vielen offenen Fragen.

Lauterbachs geplatzter Plan

Ende Oktober hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt, der EU-Kommission ein Eckpunktepapier vorzulegen, um die Vereinbarkeit der Regierungspläne mit internationalem Recht prüfen zu lassen. Wie die „Legal Tribune Online“ berichtet, ist dieses Vorgehen jedoch mittlerweile vom Tisch: Die Kommission könne nur Einschätzungen zu konkreten Gesetzentwürfen abgeben, nicht zu politischen Absichtserklärungen. Lauterbach will das Eckpunktepapier deshalb nun zunächst in einen Gesetzentwurf gießen. Optimistisch klingt der Minister allerdings nicht: „Wir können jetzt schon absehen, dass wir gute Argumente benötigen, um die Kommission von unserem Weg zu überzeugen.“

Die bisherigen Pläne sehen eine kontrollierte Abgabe von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften vor. Ob es sich dabei um Apotheken oder eigene Läden – wie die Coffeeshops in den Niederlanden – handelt, ist noch nicht geklärt. Außerdem sollen Cannabisprodukte strengen Qualitätskontrollen unterliegen, Werbung untersagt und der Anbau für den Eigenbedarf entkriminalisiert werden. Flankierend möchte die Bundesregierung Beratungs- und Behandlungsangebote gezielt ausbauen. Denn dass mit Cannabiskonsum auch Risiken einhergehen, bestreitet kaum jemand.

Gefahren und Vorteile einer Legalisierung

Ima Bahman, Leiterin der Schmerzambulanz im Rotenburger Diakonieklinikum, nennt unter anderem Halluzinationen, Angst- und Panikattacken, Gedächtnisstörungen, Übelkeit, Verlangsamung des Reaktionsvermögens und Herzrasen als potenzielle Gefahren von Cannabis. Darüber hinaus weist sie auch auf die Suchtgefahr bei regelmäßigem Gebrauch von Marihuana oder Haschisch hin.

Die Vorteile scheinen aus Sicht der Bundesregierung aber zu überwiegen: Besserer Schutz von Konsumenten, Eindämmung des Schwarzmarktes sowie die Entlastung der Ermittlungsbehörden werden angeführt, die satten Gewinne für die Staatskasse durch eine neue Cannabissteuer zumindest am Rande erwähnt. Zudem kommt der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages zu dem Schluss, „dass die Verfolgung einer strikten Drogenpolitik wenig bis keinen Einfluss auf das Konsumverhalten hat.“

Es wird ohnehin viel Cannabis konsumiert, gerade unter jungen Menschen. Sie finden trotz Verbot Zugang zu der Droge.

Die Rotenburger Oberärztin Ima Bahman teilt diese Einschätzung: „Es wird ohnehin viel Cannabis konsumiert, gerade unter jungen Menschen. Sie finden trotz Verbot Zugang zu der Droge. Eine Legalisierung könnte zumindest die Qualität der Droge verbessern. Verunreinigtes Cannabis kann akut und mittelfristig gefährliche Folgen haben.“

Als Schmerzmedizinerin weiß sie auch den hohen medizinischen Stellenwert der weiblichen Hanfblüten zu schätzen: „Positive Effekte vom Cannabis, die wir auch in der Medizin nutzen, sind Schmerzlinderung und Entspannung des Muskelapparats. Außerdem ist Cannabis wirksam bei Angststörung, Schlafstörung, ADHS, Tourettesyndrom und Multipler Sklerose.“

Konsument begrüßt die Entkriminalisierung

Kim Barth (Name von der Redaktion geändert) aus Rotenburg konsumiert seit sieben Jahren fast täglich Cannabis. Er bemerke zwar eine gelegentliche Vergesslichkeit, dennoch sei für ihn der Joint ein Genussmittel wie für andere das Feierabendbier. „Ich habe damit viele schöne und lustige Erfahrungen gemacht“, sagt der 26-jährige Sozialarbeiter. Er besorgt sich sein Cannabis innerhalb seines Freundeskreises in Rotenburg und umzu. Dort werde mit Cannabis sehr locker umgegangen, der Konsum sei schon lange komplett enttabuisiert. Barth bestätigt die Einschätzung von Ima Bahman bezüglich der Verfügbarkeit auf dem Schwarzmarkt: „Ich hatte nie Probleme mit der Beschaffung. Es kam selten vor, dass ich mal einen oder zwei Tage warten musste.“

Eine Entkriminalisierung würde er dennoch begrüßen. Einerseits aufgrund der besseren Qualität und andererseits, weil er am liebsten selbst angebaute Blüten konsumieren würde. Ein lizenziertes Fachgeschäft würde er aber ebenfalls aufsuchen – allerdings nur, wenn er dafür nicht extra nach Bremen oder Hamburg fahren müsste. Schließlich sei der Beschaffungsaufwand auf dem Rotenburger Schwarzmarkt sehr gering. Ein flächendeckendes und unkompliziertes Angebot von lizenzierten Fachgeschäften scheint also ein wichtiger Faktor zu sein, wenn der Schwarzmarkt effektiv bekämpft werden soll.

Apotheker Meyer sieht einen Verkauf als Genussmittel kritisch

Während die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel noch aussteht, können medizinische Cannabisprodukte mit dem berauschenden Wirkstoff THC schon seit 2017 in Apotheken erworben werden – sofern ein ärztliches Attest vorliegt. Hans-Erik Meyer von der Beeke-Apotheke in Scheeßel verkauft mehrmals die Woche medizinisches Cannabis. „Wenn man die Dosierung richtig eingestellt hat, profitieren die meisten Patienten davon“, so der Apotheker.

Einem unbedarften Verkauf als Genussmittel steht er aber sehr skeptisch gegenüber und fragt sich, ob es eine weitere gesellschaftlich akzeptierte Einstiegsdroge brauche. Meyer hatte schon viel Kontakt zu Drogenabhängigen und kenne die verheerenden Auswirkungen von Suchtkrankheiten gut. Zudem weist er auf die Gefahren im Straßenverkehr hin. Auch wenn er eine Strafverfolgung von Konsumenten ablehnt, würde er sich persönlich tendenziell gegen einen Verkauf von Cannabis als Genussmittel entscheiden – und dafür auch finanzielle Nachteile in Kauf nehmen.

Unterstützung bei Problemen mit Cannabiskonsum Du bist Dir unsicher bei Deinem eigenen Cannabiskonsum und hast das Gefühl, dass es nicht mehr ohne geht? Release, das Netzwerk psychosozialer Hilfen mit Hauptsitz in Stuhr, bietet unkomplizierte Unterstützung und Beratung. Kontakt zur Beratungsstelle Stuhr: 0421 / 89 32 33 oder info@release-netz.de. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten: https://www.release-netz.de/.

Dass mit einer Legalisierung ein riesiger neuer Markt entstehen würde, liegt auf der Hand. Drei Unternehmen sind in Deutschland aktuell berechtigt, das Rauschmittel für medizinische Zwecke in großen Hallen anzubauen. Außerdem wurden im letzten Jahr über 20 Tonnen Cannabis vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte importiert.

Landwirte und Polizei warten ab

Die Landwirte stehen in Rotenburg allerdings noch nicht in den Startlöchern, um in die Cannabisproduktion einzusteigen. Jörn Ehlers vom Rotenburger Landvolk bestätigt zwar, dass sich vereinzelt mit dem Thema beschäftigt werde. Konkrete Pläne seien ihm jedoch nicht bekannt.

Wie sich schon bei der schnellen Anpassung an die Biogas-Technologie gezeigt habe, seien die Landwirte in Rotenburg laut Ehlers aber grundsätzlich offen für Veränderungen: „Wir sind immer auf der Suche nach lohnenden Alternativen und es könnte sein, dass sich das eine oder andere Altgebäude für einen Indoor-Anbau umnutzen ließe.“ Wichtig sei Ehlers vor allem, dass die Erzeugung von Cannabis überwiegend in Deutschland stattfinden würde und auch kleinere Familienunternehmen in die Produktion eingebunden wären.

Wir haben schon in den letzten Jahren eine Zunahme von berauschten Autofahrern festgestellt.

Die Rotenburger Polizei sei sich der Vielschichtigkeit des Themas bewusst und erwarte von der Politik klare Regelungen, wie Sprecher Heiner van der Werp betont. Er weist vor allem auf die Gefahren auf der Straße hin: „Drogen sind eine nicht zu unterschätzende Unfallursache. Wir haben schon in den letzten Jahren eine Zunahme von berauschten Autofahrern festgestellt.“ Hier seien also klare Maßnahmen zur Verkehrssicherheit notwendig. Viele Akteure in Rotenburg blicken also gespannt nach Berlin. Karl Lauterbach hat indes angekündigt, bis Ende des ersten Quartals 2023 einen Gesetzentwurf vorzulegen.

