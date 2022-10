Lagerhalle von ehemaligem Torfwerk in Rotenburg brennt komplett ab

Von: Yannick Hanke

In Tiste im Landkreis Rotenburg (Wümme) brannte eine Lagerhalle eines ehemaligen Torfwerks ab. © JOTO

Großeinsatz für die Feuerwehren der Gemeinden Sittensen und Tostedt. In Tiste (Landkreis Rotenburg) bricht ein Feuer in einer Lagerhalle aus, Flammen schlagen um sich.

Tiste – Durch ein Feuer in Tiste im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist eine Lagerhalle eines ehemaligen Torfwerks zerstört worden. Nachbarn hätten am Samstagabend, 8. Oktober 2022, gegen 22:54 Uhr laute Knallgeräusche aus Richtung der ehemaligen Fabrik an der Kanalstraße gehört. Schon wenige Minuten später hätten sie gesehen, wie Flammen aus dem Dach der circa 150 Quadratmeter großen Lagerhalle schlugen. Umgehend wurde die Feuerwehr alarmiert, bei ihrem Eintreffen stand die Lagerhalle in Vollbrand.

Landkreis Rotenburg: Feuer bricht in Lagerhalle aus – fünf Feuerwehren bis tief in die Nacht im Einsatz

Unter Atemschutz gingen mehrere Trupps gegen das Feuer. Bis in die Nachtstunden hinein kämpften insgesamt fünf Feuerwehren aus den Gemeinden Sittensen und Tostedt gegen den Brand und die Flammen an. Damit überhaupt genug Löschwasser zur Verfügung stand, mussten die Feuerwehrleute Wasser aus der Oste abpumpen.

Durch den Brand wurde die Lagerhalle weitgehend zerstört, ein in der Halle gelagerter Pkw sowie ein Minibagger fielen den Flammen zum Opfer. Die Lagerhalle gehörte zu einem Torfwerk, das seinen Betrieb bereits vor 20 Jahren eingestellt hatte. Die Brandursache war noch in der Nacht unklar. Die Polizei befragte die Anwohner und hat die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen.

