„91er“ als Speerspitze der Nato

Rotenburg - Für die Soldaten des Jägerbataillons 91 aus Rotenburg war die Vorbereitung einer Kompanie für die Unterstützung der Bundeswehreinheiten im Ausland Schwerpunkt der Ausbildung. Dem musste der Verband vieles unterordnen. Es sei nicht einfach gewesen, innerhalb eines Jahres nach Aufstellung eine einsatzbereite Kompanie der „91er“ nach Afghanistan zu verlegen. „Das ist uns dennoch sehr erfolgreich gelungen“, blickte der Standortälteste und Kommandeur des Bataillons, Oberstleutnant York Buchholtz, während des Neujahrsempfangs der Dienststellenleiter der Lent-Kaserne auf das vergangene Jahr zurück.

Vor rund 100 geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Militär und Verbänden blickte der Standortälteste nicht nur in die Vergangenheit, sondern wagte auch einen Blick in die Zukunft, und die ist voller neuer Herausforderungen, so der Kommandeur. Einige Soldaten des Rotenburger Verbandes werden für die „schnelle Speerspitze der Nato“, der „Very High Readiness Joint Task Force“, ausgebildet. „Dieser Gefechtsverband erhält den Auftrag, ab 2018 und folgend kurzfristig für einen Einsatz im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung zur Verfügung zu stehen“, so Buchholtz. Es werde wieder von Verteidigung, einer klassischen Gefechtsart gesprochen – dem hochintensiven Gefecht mit einem Gegner, der mindestens auf Augenhöhe ist. Die aktuellen Sicherheitsrisiken seien vielfältig.

So erlebe die Welt eine Renaissance klassischer Machtpolitik, zum Beispiel den internationalen Terrorismus, die unkontrollierte Migration, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Cyber-Krieg, die auch den Einsatz militärischer Mittel zur Verfolgung nationaler Interessen vorsehe und mit erheblichen Rüstungsanstrengungen verbunden sei.

+ Eike Holsten (CDU), Kathrin Rösel (MdB, CDU), Erste Stadträtin Bernadette Nadermann und Bürgermeister Andreas Weber (SPD).

Die Einsätze der Soldaten in bestimmten Krisengebieten der Welt werden von Militärseelsorgern begleitet. Zahlreiche nationale Pfarrstellen seien zudem nicht besetzt. So bereite sich der Rotenburger Pastoralreferent Thomas Nuxoll auf seinen Auslandseinsatz vor. Nuxoll hielt während des Neujahrsempfang vor dem eigentlichen Beginn der Feierlichkeiten eine Andacht. Unter der Losung „Ich schenke Euch ein neues Herz und lege Euch einen neuen Geist“, predigte er über das wichtige menschliche Organ. „Wenn Herzen zu Stein werden, fahren sie Lastwagen in Weihnachtsmärkte, erschießen wahllos Menschen, die nur das neue Jahr begrüßen wollten oder werfen Bomben über Aleppo“, so Nuxoll. Das Jahr 2017 habe so begonnen, wie das alte aufgehört habe. Die Menschen bräuchten Vorbilder wie König Salomon, mit einem Herzen, das gütig sei, verzeihe und auch Gott nicht außen vor lasse. Den Menschen müsse bewusst werden, dass nichts selbstverständlich ist. Nuxoll wünsche sich „starke Herzen die Mut beweisen, zeigen und machen“ sowie Menschen, „die Dankbarkeit zeigen“.