90-Jährige wird Sportlerin des Jahres

Mulmshorn - Jedes Jahr wird beim TuS Mulmhorn vom Vorstand ein Sportler des Jahres gewählt. Dieses Mal hat eine Kandidatin ganz klar das Rennen gemacht: Die Auszeichnung ging an die 90-jährige Turnerin Erna Scherenberger. „Sie ist seit 1992 im Verein und tut seitdem etwas für ihre Fitness“, so der Vorsitzende Jens Bartsch. „Ich lasse keine Übungsstunde ausfallen. Sonst würde mir etwas fehlen. Ich liebe die Gemeinschaft in der Senioren-Gymnastik-Gruppe“, erklärte die Geehrte im Gespräch mit unserer Zeitung. Für sie spiele nicht nur die körperliche Fitness eine Rolle. Auch sei ihr das soziale Umfeld im Verein wichtig. Sie zumindest habe sich sehr über die Auszeichnung gefreut. „Sie wird einen Ehrenplatz bei mir im Wohnzimmer bekommen.“

Wichtigster Tagesordnungspunkt ist aber die Wahl des Vorstandes gewesen. Danach behält der bisherige Vorsitzende, Jens Bartsch, nach Willen der Mitglieder weiter das Zepter in der Hand. Auch sein Vertreter, Stephan Pohlmann, ist im Amt bestätigt worden. Rebecca Strahl hat sich als Schriftführerin nicht mehr zur Wahl gestellt. Ihre Stellvertreterin, Kim Schmudlach, übernahm den Posten. Die nun vakant gewordene Stelle der stellvertretenden Schriftführerin übernahm Lara Wessels.

Zuvor hatte der Vorsitzende einen Rückblick auf die Ereignisse der einzelnen Abteilungen im abgelaufenen Jahr geworfen. „Die Jugendarbeit bleibt im Verein weiterhin aktuell“, erklärte er. Die Abteilung „Sport für Kids“ werde ausgeweitet. Gut sei auch die Anzahl der Kinder und Jugendlichen beim Badminton. Insgesamt seien aktuell 320 Mitglieder im Verein. Einige davon sind schon ziemlich lange beim TuS – und die wurden für ihre Treue geehrt. 20 Jahre dabei sind: Maik Bennecke, Ricco Bennecke, Klaus Salden und Jürgen Wagener; 30 Jahre: Johann Dreyer und Uschi Dreyer; 40 Jahre: Lars Bammann und Hans Jürgen Hilken; 50 Jahre: Bernd Mertins; 60 Jahre: Siegfried Böttcher, Hinrich Heins und Eberhard Schneck. J go