80.000 Euro an 69 Vereine

Zuwendungen an ehrenamtliche Institutionen

+ © Ujen Die Vertreter der 69 geförderten Vereine nahmen die Einladung zu einem gemeinsamen Treffen mit ihrem Unterstützer, der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde dankend an. © Ujen

Rotenburg/Zeven - Zum ersten Mal hat die Sparkasse Rotenburg-Bremervörde ihr neues Konzept für Spenden und Sponsoring in die Tat umgesetzt. 79.400 Euro an Fördermitteln schüttete das Bankinstitut für das erste Halbjahr an 69 Vereine und Institutionen aus. Für diesen Anlass lud die Sparkasse die Begünstigten in ihre neue Verwaltungszentrale nach Zeven ein. Zudem stellten sich vier verschiedene Projekte an dem Nachmittag vor.