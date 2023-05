Waffensen: Landjugend renoviert alte Schule

Von: Michael Krüger, Andreas Schultz

Die Frühschicht der Waffensener Landjugend am Freitag: Die Vorhut fängt an, zwischenzeitlich werden rund 40 Mitglieder in der Grundschule arbeiten. © Schultz

Die 72-Stunden-Aktion der Landjugend hält im Kreis Rotenburg viele Ortsvereine auf Trapp. Die Auflage in Waffensen hat zudem politische Relevanz: Dort polieren die Mitglieder die für ein Jahr geschlossene Grundschule auf.

Waffensen – Ein Akkuschrauber surrt über die geöffneten Türen durch das ganze Haus, Reste von Spachtelmasse tropfen vom Rührgerät auf den abgedeckten Boden: Die Renovierungsarbeiten in der Waffensener Grundschule sind gut hör- und sichtbar. Mitglieder der Landjugend geben sich alle Mühe, der ihr gestellten Aufgabe gerecht zu werden: „Bereitet die Räumlichkeiten der Grundschule auf den Schulstart im August vor“, ist die Kurzfassung des Auftrags, den Ortsbürgermeister Henning Poppe den mehr als 40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Zuge der 72-Stunden-Aktion geben hat.

Für sie ist das viel Arbeit: Bis Sonntagabend soll die Truppe, die etwa zur Hälfte aus Handwerkern besteht, mit allem fertig sein. Felix Leefers, Vorsitzender der örtlichen Landjugend, gibt sich am Freitagmittag noch entspannt: „Wir gehen davon aus, dass es klappt“, sagt er. Notfalls müsse im Verlauf des Samstags im Programm abgespeckt werden, die Renovierungsarbeiten sollen jedenfalls am Samstagabend beendet sein. Dann kommen die neuen Möbel.

Putz neu, Farbe neu, Hochbeet neu

Die erste Überraschung gab es auch schon: Dass es mit einem einfachen Anstrich nicht überall getan ist, merken die 72-Stunden-Handwerker schnell, als sich in einem Klassenzimmer der Putz von der Wand löst. Der muss neu, entscheidet die Truppe – Freitagmittag ist die Wand frisch weiß. Die unverhoffte Wandbearbeitung kostet aufgrund der anschließenden Trocknungsphase Zeit. „Von daher ist das Programm schon sportlich“, findet Leefers.

Von da an passiert noch einiges: An der Wand hinterm Haus soll ein Hochbeet entstehen, Leseecken und Regale sind für die beiden Separationsräume geplant, die sich an die jeweiligen Klassenräume anschließen. Farbe und Holzvertäfelung sollen an verschiedene Wände. „Aber der Ronolulu-Sockel bleibt“, sagt Leefers schmunzelnd über die türkise Wandverkleidung im Eingangsbereich des Gebäudes – sie könnte auch in einem Schwimmbad zu finden sein.

Schon Freitag gibt es viel zu tun, möglicherweise bis in die frühen Morgenstunden des Samstags. Aber man macht es gerne: „Wir sind hier alle mal zur Schule gegangen“, sagt Leefers. Das motiviert zusätzlich – und zeigt, dass auch sentimentale Gefühle im Umgang mit der Außenstelle der Kantor-Helmke-Schule eine Rolle spielen. Im Ort ist der Fortbestand ein großes Thema, ein emotionales. Das zeigt nicht nur die große Unterstützung aus dem Dorf – es gibt Hilfsangebote und die örtlichen Vereine geben etwas zum Renovierungsbudget dazu –, sondern auch der Umstand, dass die Grundschule in den vergangenen Wochen und Monaten im Dorfschnack der Dauerbrenner ist.

Jonas Herwig zeichnet an: Im Nebenraum sollen die Rohre in einer Verkastung verschwinden. © Schultz

Grundschule: Thematischer Dauerbrenner

„Man hört immer wieder: Was ist denn nun mit der Schule?“, sagt Henning Poppe. Als sich die Landjugend im vergangenen Jahr an den Ortsbürgermeister als „Agenten“ für die 72-Stunden-Aufgabe gewandt hatte, war die einjährige Schließung der Schule gerade Thema. Daher habe sich die Idee der Renovierung geradezu aufgedrängt – dann hätten er und alle Mitentscheider aber doch etwas gezögert. „Das war da noch eine heiße Sache“, sagt Poppe zu dem Ringen – immerhin lenkt man so einen eher spielerischen Blick auf ein örtliches Politikum. Und erzwingen wolle und könne man damit auch nichts.

Und wie sicher ist die Wiedereröffnung jetzt? „Wir gehen davon aus, dass die Schule im August öffnet“, sagt der Ortsbürgermeister – lässt mit der Wortwahl aber durchscheinen, dass keine felsenfeste Sicherheit hinter der Botschaft steht. Immerhin: Vom Schulträger höre man nichts Gegenteiliges. Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann etwa war bei der Bekanntgabe der Aufgabe am Donnerstagabend im Mehrgenerationenhaus dabei und begrüßt die Initiative, die von der gesamten Dorfgemeinschaft ausgeht. Die Stadtverwaltung sieht einen „Hoffnungsschimmer“, dass es nach den Sommerferien einen Neustart für die Dorfschule geben könnte. „Wir arbeiten alle am gleichen Ziel“, sagt er und bezieht die Landesschulbehörde ausdrücklich mit ein. Im Hintergrund liefen derzeit noch viele Gespräche, neben den erforderlichen Schülerzahlen – die liegen für das kommende Schuljahr vor – sei Grundvoraussetzung zum Neustart natürlich, dass man auch entsprechendes Personal finde. Auf die Stellenausschreibung habe es jedenfalls mehrere Bewerbungen gegeben. Für eine endgültige Entscheidung sei es aber noch zu früh. Ein „Paukenschlag“ wie im vergangenen Jahr, als erst zum Ende der Sommerferien klar geworden war, dass die Waffensener Grundschüler nach Rotenburg müssen, dürfe sich nicht wiederholen. Klarheit brauche es in den kommenden Wochen – idealerweise inklusive einer Lösung pro Waffensen.

Erzwingen könne man nichts, Henning Poppe (v.l.), Manuela Thies, Patrick Bumberger und Söhnke Holsten wollen mit der Aufgabe der Grundschulrenovierung aber ein positives Signal für den Erhalt der Einrichtung setzen. © Schultz

Investition in die Zukunft und „starkes Zeichen“

Dort schaut man jetzt nach vorne. An die logistische „Katastrophe“, wie Ortsratmitglied Patrick Bumberger es nennt, will man nicht mehr zurückdenken. Er und Söhnke Holsten vom Schulförderverein betonen, dass das Jahr in Rotenburg für die Kinder kein schlechtes gewesen sei, der jeweils eigene Nachwuchs sage aber auch: „Nächstes Jahr Waffensen.“ Manuela Thies, stellvertretende Bürgermeisterin, sieht in der Landjugendaktion eine Investition in die Zukunft. Einig sind sich die drei und Poppe darüber, dass man mit der speziellen 72-Stunden-Aktion „ein starkes Zeichen“ setze.