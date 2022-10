Ytong: Rotenburgs größte Backstube

Von: Guido Menker

Wärmeschutz und Energieeffizienz – zwei Stichworte, die gerade in heutigen Zeiten an Bedeutung gewinnen. Nicht zuletzt in der Bauwirtschaft. Zwei Stichworte zudem, die auch in der Produktion von Ytong-Porenbetonsteinen eine große Rolle spielen. Seit 50 Jahren werden sie in Rotenburg hergestellt. Wir haben uns dort mal umzusehen.

Rotenburg – Wer in Begleitung von Werkleiter Herbert Wilcken die Rotenburger Produktionsstätte von Ytong besichtigen möchte, muss sich an klare Regeln halten: Sicherheit hat auf dem 200 000 Quadratmeter großen Gelände nämlich absolute Priorität. „Wir sind seit fast zwei Jahren unfallfrei“, sagt der 57-Jährige stolz. Und damit das so bleibt, sind Sicherheitsschuhe, Helm und Warnweste Pflicht. Die letzten Unfälle seien leichterer Art gewesen – „aber auch so etwas möchten wir vermeiden“, sagt Wilcken auf dem Weg ins Labor.

Christoph Straube steht dort hinter einem Tisch, der erkennen lässt, dass hier viele verschiedene Prüfverfahren zu erledigen sind. Es geht um die Qualitätssicherung. Die Rohstoffe kommen ebenso unter die Lupe wie Proben aus der Produktion. „Das alles dokumentieren wir ganz genau“, sagt Straube.

Wilcken vergleicht das, was hier in dem Werk passiert, mit dem Backen eines Brotes. Und tatsächlich erinnert sehr viel daran. Vor allem eines ist in beiden Fällen gleich: Es kommt auf das richtige Rezept an. Und: Es ist ähnlich warm, wie in der Nähe eines Backofens. „Die Abwärme nutzen wir zum Heizen unserer Gebäude.“ Das passt in die Zeit und spart auch noch jede Menge Geld.

Im Fall von Ytong besteht der „Teig“ aus Sand, Kalk, Wasser, Zement und Aluminiumpulver. Nach dem Vermischen gelangt das Material in große Formen. Ähnlich wie der Brotteig, muss diese Mischung auftreiben – und das gelingt binnen drei Stunden aufgrund der Zugabe des Alupulvers. Das Ansteifen der Substanz wiederum ermöglicht der Zement. Jetzt lassen sich die Blöcke schneiden, obwohl sie noch nicht ganz fest sind.

„Ytong ist einzigartig“, versichert Herbert Wilcken. Durch die Lufteinschlüsse diene der Stein zugleich der Wärmedämmung, er sei gut zu verarbeiten – und er sei leicht. Im Laufe der vielen Jahre allerdings hat die Angebotspalette deutlich zugenommen. Mittlerweile gibt es Ytong-Steine in drei Festigkeitsklassen, was die Einsatzmöglichkeiten deutlich erhöht. Problem: Ist der Stein fester und damit von einer besseren Kraftaufnahme geprägt, nimmt der Dämmwert ab. „Wir arbeiten ständig an Verbesserungen“, sagt Wilcken. Allen voran eine Optimierung der Rezeptur soll am Ende dafür sorgen, dass der Stein beides kann – bei erhöhter Kraftaufnahme gleichzeitig auch die optimale Dämmleistung erzielen.

In drei Schichten an fünf Tagen rund um die Uhr sind die Maschinen sowie die Mitarbeiter im Ytong-Werk im Einsatz. Täglich verlassen Ytong-Produkte – neben den Steinen in zahlreichen Formaten und Festigkeitsklassen sind das eine Reihe weiterer Bauelemente – mit einem Volumen von etwa 1 000 Kubikmetern das Werk. 30 bis 40 Lastwagenladungen sind das.

Weitere Lastwagen rollen Tag für Tag auf das Werkgelände. Sie bringen den Sand, der aus der firmeneigenen Grube in Waffensen gefördert wird. „Für weitere 23 Jahre reicht das Aufkommen dort“, berichtet Wilcken.

Seit 20 Jahren ist Ytong eine der Marken unter dem Dach der Xella Deutschland GmbH mit Sitz in Duisburg. Neun Produktionsstandorte für Ytong gibt es in Deutschland. Die Nachfrage ist groß – kaum eine Baustelle ist zu finden, auf der nicht die in gelber Folie verpackten Ytong-Stein-Paletten für die Verarbeitung bereitstehen.

Das Aufblähen und die Dampfhärtung sind die zwei wesentlichen Produktionssäulen für den Porenbetonstein. Die Dampfhärtung hat 1880 begonnen, 1914 begann man mit dem Aufblähen von Kalksteinmehl mit verdünnter Salzsäure, um Zement und Gipsmörtel mit Luftporen herzustellen. Vier Jahre später in Schweden: In Folge des Ersten Weltkriegs herrschte enorme Energieknappheit, Holz als Baustoff wurde knapp. An der Universität von Stockholm startete ein Forschungsprojekt. Ziel: Man wollte einen Baustoff schaffen, der die Eigenschaften von Holz hat, aber eben nicht brennbar und verrottbar sein würde. 1924 kombinierte schließlich Johann Axel Erikson das Aufblähen mit der Dampfhärtung – das erste Verfahren zur Herstellung von Porenbeton erhielt das Patent. Noch im gleichen Jahr startete die Produktion der „Skövde Gasbeton AB“ unter dem Namen Durox. Fünf Jahre später folgte der Produktionsstart in Yxult unter dem Namen „Yxhults Anghärdare Gasbetong“ – 1940 wurde daraus Ytong. Ab 1945 folgte der Export des Verfahrens in andere europäische Länder, berichtet Herbert Wilcken. Nach einer zweijährigen Bauphase eines neuen Werks konnte 1972 auch in Rotenburg die Ytong-Produktion beginnen.

Mehr als 90 Mitarbeiter sind heute in diesem Werk beschäftigt, hinzu kommt eine Mannschaft von weiteren 50 Kollegen, die im Service Center sowie im Vertrieb tätig sind. Neben der Produktion lädt Xella oft Fachpublikum ein. Schulungen an sogenannten Bautagen sollen helfen, Architekten und Bauunternehmer mit dem Baumaterial vertraut zu machen. Darüber hinaus will sich das Unternehmen an einem Rotenburger Industrieforum beteiligen, das sich zurzeit gründet, um über ein enges Netzwerk den Austausch zu ermöglichen und den Kontakt zur Stadt zu halten.

Wilcken betont während des Rundgangs durch das Werk, dass man sich ein wenig mehr öffnen möchte, als es bisher der Fall war. „Das erste Treffen des Forums möchten wir gerne bei uns veranstalten“, sagt er daher. Die Gäste werden dann erfahren, dass im Ytong-Werk eben nicht nur Steine und Montage-Bauelemente entstehen, sondern auch Granulate, die am Ende als Katzenstreu, Öl-Bindemittel sowie isolierende Schüttung ihren Weg auf den Markt finden.

Dahinter steckt das Prinzip der kompletten Materialverwertung, denn die Granulate sind eine Art Restmaterial in der Stein- und Bauelemente-Produktion. Diese Reste entstehen im Laufe des Verarbeitungsprozesses nach der Dampfhärtung im Autoklaven. Reste, die im Prozess davor anfallen, sind noch weich und landen wieder im „Teig“.

Die Autoklaven sind mit dem Ofen in der Backstube zu vergleichen. Bei etwa 180 Grad und einem Dampfdruck von zwölf bar erreichen die dann bereits geschnittenen Steine ihre endgültige Festigkeit. Ein Prozess, so Wilcken, der acht bis elf Stunden dauert und nicht zuletzt dafür sorgt, dass aufsteigender Wasserdampf – vor allem im gleißenden Licht auf dem Gelände in der Nacht – die Blicke derer auf sich zieht, die auf der Bundesstraße unterwegs sind und im Vorbeifahren zu der inzwischen 50 Jahre alten Produktionsstätte rüber schielen.

Nach der Dampfhärtung landen die Steine auf den Paletten. Sie werden in Blöcken verpackt und finden ihren Weg ins Lager und letztendlich auf die Lastwagen, die täglich mit der Auslieferung im norddeutschen Raum beschäftigt sind.

Was in den Werkhallen auffällt, sind die Sicherheitsmaßnahmen mit Lichtschranken und Ampeln. Im Fall der Fälle schaltet sich der automatisierte Produktionsprozess ab – „wir wollen verhindern, dass jemand in die Maschinen oder Anlagen gerät“, so Wilcken. Daher ist auch nur mit Abstand zu beobachten, wie die Steinblöcke zunächst horizontal und anschließend vertikal mit Drähten geschnitten werden. Diese Station ist sprichwörtlich die Schnittstelle in der Produktion – vom Formen- zum Härtebodenumlauf.

Ähnlich klar strukturiert sieht es auch in der Granulatverarbeitung aus. Ein Bereich, in dem der Werkleiter betont, dass hier sogar der anfallende Staub gesammelt wird, um ihn letztendlich wieder mit in den Ausgangsteig für die Ytongs zu geben. Nichts geht also von dem verloren, was für die Herstellung der Baustoffe benötigt wird.

Wilcken lässt in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt, dass Ytong nicht nur für Wände, sondern auch für Decken und das Dach eines Hauses genutzt werden kann. Das Bewehrungsteam verschafft den Bauteilen die erforderliche Stabilität. Und: Das Team Instandhaltung verantwortet neben der Betriebssicherheit auch die Erhöhung der Lebensdauer sämtlicher Anlagen und Maschinen. Das alles klappt – seit 50 Jahren.