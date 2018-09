4000 Euro für die Rotenburger Kinderhilfe Kenia

Rotenburg - Die Firma Carstens Bedachungsgeschäft aus Rotenburg hat anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens ihre Gäste gebeten, auf Jubiläumsgeschenke zu verzichten und stattdessen eine Spende auf ihr Sponsorenkonto zu überweisen.

Die dort eingetroffenen Gelder sind nun geviertelt worden und werden von der Geschäftsführung an gemeinnützige Vereine und Organisationen aus der Region als Finanzspritzen überreicht. Jeweils 4 000 Euro hat das Dachdeckerunternehmen für den Freibettenfonds im Diako Rotenburg, den Verein Heilpädagogische Kinder- und Jugendheime Rotenburg und den Rotenburger Hospizverein vorgesehen.

Durch die Berichterstattung in der Rotenburger Kreiszeitung auch auf die Aktivitäten der Kinderhilfe Kenia aufmerksam geworden, hatte die Firma entschieden, erstmalig auch diesen Verein zu unterstützen. Der Zufall wollte es, dass der Waisenhausleiter Anthony Butali Mulongo in diesen Tagen in Rotenburg auf Tour war, um sich persönlich für das hiesige Engagement der Kinderhilfe Kenia zu bedanken. Er konnte das Geld aus dem Spendentopf der Firma direkt in Empfang nehmen. Viele Rotenburger Unterstützer des Waisenhauses waren ebenfalls bei der Übergabe anwesend.

Bei einem gemeinsamen Essen auf Einladung des Vereins stellte der Vorsitzende Ingo Reimann die Kenia-Projekte der Geschäftsführung Sven Carstens, seiner Frau Meike und Heiner Brockmann mit seiner Lebensgefährtin Bianca Burfeind vor. Die Gäste waren beeindruckt, als sie erfuhren, dass alle Maßnahmen im Sinne der Völkerverständigung in erster Linie der Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge sowie der Unterstützung notleidender Kinder in Kenia dienen.

Die Spenden gehen komplett an Projekte in Kenia

„Unser Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Lebensperspektiven. Besonders von weiblichen Waisenkindern und bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Kenia mit der Hilfe zur Selbsthilfe“, so Reimann, der erklärte, wie diese Ziele ungesetzt werden.

Der beste Beweis hierfür sei das seit 2003 geförderte Mudzini Kwetu Centre im Bezirk Kilifi, rund 40 Kilometer nördlich von Mombasa. Reimann: „Wir helfen grundsätzlich ohne Umwege, direkt und flexibel. Die Spenden werden zu 100 Prozent für bedarfsorientierte Projekte in Kenia verwendet.“

Mit der Spende soll auch ein neues Projekt angeschoben werden. Nur einen Steinwurf vom Waisenhaus für Mädchen entfernt soll eine weitere Einrichtung für Jungen entstehen, die ohne Eltern auf der Straße leben müssen. „Sie geraten aus ihrer Not heraus in Gefahr, in die Kriminalität oder Extremisten-Szene abzugleiten“, erklärte Mulongo.

Ein weiterer Teil der Summe solle zwei Mädchen des Heimes dabei helfen, ihr angefangenes Studium zu finanzieren.

go