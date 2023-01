400 Sträucher für ein Biotop: Unterstedter und BUND pflanzen Hecke für mehr Artenvielfalt

Von: Ulla Heyne

Zehn Mitstreiter vom BUND und viele Anwohner aus Unterstedt und umzu pflanzten am Samstag 400 Sträucher als „Biotopstrittsteine“ für Insekten und Vögel. © Heyne

An die 40 Helfer pflanzten am Samstag in Unterstedt im Schulterschluss eine Hecke am Wegesrand eines landwirtschaftlich genutzten Gebiets.

Unterstedt – „Loch buddeln, Steine raus, Strauch rein, Erde festklopfen“ – so einfach, wie Leonie (6) und Lennard (4) Hoffmann es beschreiben, geht Artenschutz. Die beiden Geschwister gehörten zu den jüngsten der an die 40 freiwilligen Helfer, vor allem Anwohner, die am Samstag eine rund 400 Meter lange Hecke am Unterstedter Schwedenweg anlegten.

Dazu eingeladen hatte der BUND, der ein ehrgeiziges Ziel des Landes Niedersachsen umsetzt, dem zufolge im Rahmen des „Niedersächsischen Weges“ bis Ende 2023 zehn Prozent der Landesfläche und 15 Prozent der Offenlandfläche zu Biotopen gestaltet werden sollen. Ganz so einfach, wie die jüngsten Teilnehmer der in Kooperation mit den Landwirten, dem Naturschutzbund und dem Ortsrat umgesetzten Aktion es beschrieben, ist es dann allerdings doch nicht, wie der BUND-Projektleiter „Eigene Vielfalt“ Jakob Grabow-Klucken aus Holzminden berichtet. Bereits 2021 hatte man bei einem Regionaltreffen nach geeigneten Flächen gesucht und die Gemeinden dazu aufgerufen, sich für das von der niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung geförderte Natur- und Artenschutzvorhaben zu melden. „Die Rotenburger waren die ersten“, so Grabow-Klucken. Als das Projekt im Umweltausschuss der Stadt vorgestellt wurde, meldete sich Ortsbürgermeister Uwe Lüttjohann, um in Unterstedt Randstreifen mit Mindestabständen von 2,50, besser aber fünf Metern zu finden. Im November passierte das Vorhaben den Ortsrat. „Ohne ihn als Vertrauensperson als langjähriger Ortsbürgermeister und seiner Vernetzung wäre es wohl nicht so reibungslos gelaufen“, meint Grabow-Klucken. Schließlich galt es, die Beteiligten, darunter nicht zuletzt die Landwirte, an einen Tisch zu bekommen. Auch hier seien die Gespräche nicht immer einfach gewesen, „aber top, dass die Landwirte sich darauf eingelassen haben!“

Gabriele Hornhardt aus Kirchwalsede zeigt Anwohner Stefan Peters den Schnitt der Spitzen, die nicht genügend versorgt werden und sonst absterben würden. © -

Bei selbigen hält sich die Begeisterung oft in Grenzen. „Hier in Unterstedt haben wir eigentlich genügend Natur“, befindet Dieter Müller, einer der Eigner der betroffenen Flächen. Er ist an diesem Morgen mit dem Trecker vor Ort, um über die Einhaltung der vorher vermessenen Schneisen zu wachen, die den Zugang zu den verpachteten landwirtschaftlichen Flächen ermöglichen. „Die Landwirte hier sind gebeutelt genug“, findet er. Durch die letzte Flurbereinigung am Großen Weißen Moor seien schon viele Flächen weggefallen, „für die Landwirte wird es immer knapper.“ Umso größer das Lob von Grabow-Klucken: „Sie ziehen mit, gehen voran, das ist keine Selbstverständlichkeit.“ In anderen Regionen seien vergleichbare Projekte hieran gescheitert, verrät er. Landkreis-Naturschutzbeauftragte Christiane Looks, mit geschultertem Spaten und Gatten auf dem Rückweg nach getaner Arbeit: „Prima Aktion, hoffentlich wird das auch gegossen!“ In der Tat: Dürre ist eins der Hauptprobleme beim Anwachsen. „Das macht die Stadt, vielleicht auch in Kooperation mit den hiesigen Landwirten“, informiert Manfred Radtke, der die BUND-Ortsgruppe vertritt. Derweil zeigt Gabriele Hornhardt Stefan Peters, wie man die Stecklinge herunterschneidet. Die Kirchwalsederin hat sich bei einem Heckenkurs des BUND kundig gemacht, dem Anwohner liegt als Spross einer Jäger- und Gärtnerfamilie ebenfalls die Natur am Herzen, wie allen hier. In die Erde und unter die Heckenschere kommen heute Haselnusssträucher, Kreuz- und Weißdorn in kleinen Grüppchen, um Wildbienen, Schmetterlingen Vögeln und Niederwild Nahrungsquelle sowie Lebensraum zu bieten. Die Auswahl der regionalen und im Ankauf zertifizierten Pflanzen ist den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Dafür hat Sophia Germer gesorgt, die das Projekt wissenschaftlich begleitete. Im Rahmen ihrer Masterarbeit für die Uni Hannover hat die Studierende insgesamt an die 300 Hektar abgegangen, hat die einzelnen Pflanzen kartiert und katalogisiert.

Max begleitete zusammen mit Nachbarssohn Joris Papa Andreas Abeling, der in der Zeitung auf die Aktion aufmerksam geworden war. © -

Grabow-Klucken verspricht sich von den Erfahrungen in der Modellregion Erkenntnisse für das weitere Vorgehen – bis Ende des Jahres können sich Gemeinden noch bei ihm melden, Fördergelder stünden zur Verfügung. Bereits konkret in Planung ist eine ähnliche Aktion in Bötersen im Herbst. Sein vorläufiges Fazit: „Jede Region ist anders, erfordert ein individuelles Vorgehen.“ Allen Projekten gemeinsam: „Sie sind wahnsinnig zeitaufwendig!“

Ortsbürgermeister Uwe Lüttjohan hatte die Aktion angeschoben. © -