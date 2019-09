2021 ist Schluss

Rotenburg - Von Farina Witte. Hermann Luttmann, Landrat des Landkreies Rotenburg, wird bei der kommenden Landratswahl 2021 nicht ereneut antreten. Das hat der CDU-Politiker gestern bekannt gegeben. Die zwei verbliebenen Jahre bis zum Ende seiner Amtszeit werde er aber noch vollenden, erklärte er in einem Pressegespräch in seinem Büro im Kreishaus.

2006 ist der Unterstedter zum ersten Mal gewählt worden. „Das ist eine lange Zeit“, findet er. Zwölf Jahre, bis zu den nächsten Wahlen 15, ist er Chef im Kreishaus. Eine Arbeit, die er gerne gemacht hat, die aber auch sehr fordernd sei. „Das ist kein 40-Stunden-Job.“ Würde er ein weiteres Mal antreten und die fünfjährige Amtszeit ausfüllen, wäre er 69 Jahre alt. „Und das wäre mir zu lange“, so Luttmann. Bislang hatte er nicht ausgeschlossen, trotzdem noch einmal anzutreten.

Dass er diese Entscheidung fällen würde, das wusste auch der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann. Den hat Luttmann bereits am Donnerstag in Kenntnis gesetzt. Sehr zu dessen Überraschung, sagt Mohrmann auf Nachfrage. Allerdings habe der Landrat bereits vor längerer Zeit angekündigt, in diesem Sommer eine Entscheidung zu fällen und diese im Spätsommer bekannt zu geben. Der Zeitpunkt dieser Entscheidung lasse nun aber genügend Zeit, mögliche Kandidaten zu finden. Das sei für die CDU kein Problem, schätzt der Kreisvorsitzende ein. „Wir haben überaus geeignete Personen in den eigenen Reihen“, sagt Mohrmann. Er hält eine Nominierungsveranstaltung für einen CDU-Kandidaten oder eine Kandidatin im Sommer 2020 für denkbar.

Auch Luttmann bleibt bei der Nachfolgefrage entspannt und sieht seine Partei gut aufgestellt. Aus dem Kreistag würden ihm „auf Anhieb fünf, sechs Namen einfallen“, die er für geeignet hält. Konkrete Namen wollen beide zu diesem Zeitpunkt aber nicht nennen. Mohrmann allerdings kann jegliche Ambitionen für eine Kandidatur ausschließen, stellt er gestern klar.

Eine ausführliche Bilanz möchte Luttmann zu diesem Zeitpunkt noch nicht ziehen. „Die kommt später“, kündigt er an. Trotzdem gebe es schon jetzt einiges, was während seiner Amtszeit positiv gelaufen wäre. „Ich glaube, die letzten zwölf, dann am Ende 15, Jahre waren nicht unbedingt schlecht für den Landkreis“, meint der Landrat. So sei es gelungen, das Jobcenter stark aufzustellen, Ehrenamtliche seien gestärkt worden, und auch die Unterbringung von Geflüchteten habe der Landkreis 2015 vorbildlich gelöst.

Allerdings habe es auch schwierige Themen gegeben, darunter die Schließung des Martin-Luther-Krankenhauses in Zeven – „Das ist nicht leicht gefallen“ – und die Diskussion um den Deponie-Standort-Haaßel. Aber auch Themen, die regional übergreifend relevant sind, seien noch nicht abschließend gelöst und würden seine Amtszeit überdauern. „Wir müssen die Probleme angehen“, ist der Landrat überzeugt und nennt die Klimakrise, den Fachkräftemangel und die Digitalisierung als Beispiele. „Dabei stellt sich auch immer die Frage, wie Entwicklung im ländlichen Raum funktioniert“, sagt er. Dies müsse auch sein Nachfolger können.