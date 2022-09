200 Rekruten legen auf Rotenburger Sportplatz Gelöbnis ab

Von: Judith Tausendfreund

Die 200 Rekruten legen auf dem Sportplatz in der Ahe ihren Eid ab. © Tausendfreund

Gelöbnis mit 200 Rekruten des Jägerbataillons 91 aus Rotenburg Wümme und des Aufklärungslehrbataillons 3 aus Lüneburg auf dem Rotenburger Sportplatz in der Ahe.

Rotenburg – Das Gelöbnis ist für Soldaten ein feierlicher Moment. Für künftige Zeitsoldaten als auch freiwillige Wehrdienstleistende des Jägerbataillons 91 aus Rotenburg Wümme und des Aufklärungslehrbataillons 3 aus Lüneburg wurde am Samstag ein besonderer, öffentlicher Ort gewählt: Die Zeremonie fand auf der Sportanlage in der Ahe in Rotenburg statt. Die 200 Rekruten und ihre Angehörigen sowie zahlreiche Ehrengäste und neugierige Anwohner hatten sich dort versammelt.

Nach einem Feldgottesdienst begann der Gelöbnisappell. Musikalisch begleitet wurde die Zeremonie vom Marinemusikkorps Wilhelmshaven. Die Rekruten des Jägerbataillons 91 aus Rotenburg Wümme und des Aufklärungslehrbataillons 3 aus Lüneburg legten ihren Diensteid ab, die Soldaten auf Zeit bekräftigen ihren bereits abgelegten Eid. Zunächst einmal trat Offiziersanwärter und Rekrutensprecher Andreas Corell vor. „Ich möchte Sie auf eine Reise mitnehmen“, erklärte er den Gästen. In der Tat berichtete er ausführlich und bildlich von den vergangenen Wochen, die die Rekruten miteinander verbrachte hatten – in dieser Zeit erlebten diese den Wandel vom zivilen Staatsbürger hin zum Leben in der Uniform. „Wir lernten marschieren und antreten und gewöhnten uns an das Leben in der Kaserne“, so Corell. In der Grundausbildung hätten die Rekruten die Arbeit an der Waffe gelernt, aber auch die Sicherheitsregeln kennen gelernt. Abschließend dankte er den Ausbildern.

Für Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann (l.) wie für Kommandeur Gero Hahn ist das öffentliche Gelöbnis in der Ahe eine Premiere. © Tausendfreund, Judith

Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann erklärte, dass die öffentlichen Gelöbnisse traditionell auf dem Pferdemarkt stattfinden, „aber der hätte platzmäßig heute nicht ausgereicht“. Rotenburg habe als Garnisonsstadt eine lange Tradition. Seit 1959 seien Einheiten und verbände hier stationiert. „Das Verhältnis zwischen Anwohnern und Soldaten war immer herzlich und so wird es auch in Zukunft sein“, betonte er. „Wir sind glücklich und stolz, Sie hier zu haben“, sprach er die Rekruten direkt an und erinnerte auch daran, dass er als Polizeibeamter den Moment der Vereidigung schon erlebt habe – und daher die Feierlichkeit gut nachvollziehen könne. Weiter betonte Oestmann, dass mit Blick auf die Ausrüstung der Bundeswehr zu lange gespart worden sei, „jetzt muss umgedacht werden, und das ist gut so“.

„Mit dem eigenen Leben“

Gero Hahn, Oberstleutnant und Kommandeur des Jägerbataillons 91, begrüßte ebenfalls die Gäste und bedankte sich bei Oestmann, aber auch bei den Seelsorgern für den Feldgottesdienst. „Die Anwesenheit vieler Anwohner zeigt das große Interesse an unserer Arbeit“, so Hahn. Es sei ihm eine Ehre, das heutige Treuebekenntnis der Rekruten entgegen zu nehmen. Diese hätten im Vorfeld sicherlich lange und sorgfältig über den Schritt nachgedacht, als Soldat zu dienen. „Vom Helfer in der Not bis hin zur Bereitschaft zum Kampf stehen Ihnen vielfältige Aufgaben bevor“, sprach er die Rekruten an. Diese hätten ihre körperliche, aber auch ihre mentale Leistungsfähigkeit trainiert und gelernt, mit Stress umzugehen. „Die enge Begleitung durch Ausbilder hat allen geholfen, über sich hinauszuwachsen“, sagte Hahn. „Als Soldaten treten wir für den Schutz unseres Landes ein, auch mit dem eigenen Leben – das unterscheidet diesen Beruf von anderen“, erklärte er. Der Oberstleutnant verdeutlichte auch noch einmal, dass die Soldaten und deren Familien immer wieder bereit sein müssen, ihre privaten Bedürfnisse unterzuordnen – auch das sei eine Herausforderung.

Viele Angehörige und Interessierte sind auf den Sportplatz gekommen, um das Gelöbnis und die Waffenschau zu verfolgen. © Judith Tausenfreund

Nach den Ansprachen nahmen dann zwei Gruppen Rekruten, jeweils eine für die Rotenburger und eine für die Lüneburger, Formation auf. Diese legten dann stellvertretend für alle Anwesenden das Gelöbnis ab, alle anderen sprachen es jeweils mit. Der Musikkorps spielte die Nationalhymne. Danach genossen alle Anwesenden noch das gesellige Miteinander. Wer wollte, konnte sich während einer Waffenshow, aber auch am Karrieretruck noch weiter über den Beruf des Soldaten informieren.

Nächstes Gelöbnis Eine weitere Gelegenheit hierzu ergibt sich am Samstag, 12. November, dann auch dem Gelände des Flughafens und der Von-Düring-Kaserne. Hier wird dann ein großes Niedersachsen Gelöbnis abgenommen werden, 350 Rekruten aus vier Einheiten werden erwartet.