14. Juni: Apotheker im Altkreis Rotenburg protestieren

Von: Andreas Schultz

Teilen

Die Apotheker Rene Große (v.l.), Hendrik Hagemeister und Matthias Gutermann sehen die Versorgung der Bürger mit Arzneimitteln gefährdet – auch deshalb beteiligen sie sich am bundesweiten Protesttag der Apothekerschaft am 14. Juni. © Schultz

Das Maß ist voll: Bundesweit schließen am 14. Juni Apotheken für einen Tag, um auf die schlechter werdenden Bedingungen ihrer Berufsgruppe hinzuweisen - auch in Rotenburg, Scheeßel und Visselhövede.

Rotenburg – „Apotheker sind zu gutmütig“, stellt Matthias Gutermann fest. Es müsse schon viel passieren, dass die Vertreter seines Berufsstandes auf die Straße gingen. Aus seiner Sicht und der seiner Kollegen Hendrik Hagemeister und René Große ist dieses „viel“ im Verlauf zurückliegender Jahre passiert, sodass die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln bald auf der Kippe zu stehen droht. Daher beteiligen sich die Betreiber der Apotheken in Rotenburg, Scheeßel und Visselhövede am bundesweiten Protesttag, zu dem die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) aufgerufen hat: Am 14. Juni bleiben ihre Geschäfte geschlossen.

Bundesweiter Protesttag: Am 14. Juni bleibt die Mehrheit der Apotheken geschlossen. Handzettel und Plakate machen auf die Aktion aufmerksam. © Schultz

Das zieht weite Kreise: In Rotenburg werden die Pforten von sieben Apotheken nicht öffnen, in Scheeßel drei, im Notdienstkreis Visselhövede-Walsrode-Dorfmark gar zehn – und das sind nur die, von denen die drei Betreiber in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich berichten. Jeweils eine Apotheke pro Bereich soll einen Dienst für Notfälle bieten.

Schwierige Rahmenbedingungen

„Gesundheit statt Mangel“ heißt einer der Schlachtrufe, die auf Plakaten zu lesen sind, die Kunden frühzeitig auf die vorübergehende Protestschließung aufmerksam machen sollen. Dahinter steht eine ganze Reihe von Umständen, die die Arbeit der Apotheker zuletzt zunehmend beeinträchtigt hat. „Die Rahmenbedingungen werden immer schwieriger“, sagt Hagemeister. „Apotheke vor Ort funktioniert nicht ohne Arzneimittel, ohne Fachpersonal, ohne Honoraranpassung und mit ausufernder Bürokratie“, fasst ein weiteres Plakat die gröbsten Baustellen dieser Rahmenbedingungen zusammen.

So werde die Dokumentationspflicht bei Herausgabe bestimmter Medikamente vielfältig zu einem „riesigen Bürokratiemonster“ und auch die Arzneimittelknappheit sei noch lange nicht ausgestanden. An allen Ecken und Enden fehlt es beispielsweise an Blutdruckmitteln, Insulinen und Antibiotika – vor allem die für Kinder. Rund 270 verschiedene Artikel seien nicht oder nur schwer zu bekommen. Das führt auch dazu, dass die Apotheken Arbeitskraft in die Recherche zur Frage stecken müssen, wo es ein Medikament etwa doch noch aufzutreiben wäre. Einen Teil des Problems sieht das Trio in den Rabattverträgen zwischen Herstellern und Krankenkassen, die für Erstere ein sich zunehmend zuschnürendes finanzielles Korsett darstellen. Hersteller seien zu immer billigerer Produktion gezwungen, schließen oder wanderten ins Ausland ab.

Bei Fiebersäften, die einige der Apotheken inzwischen selbst herstellen, um den Mangel zu kompensieren, sei der Druck inzwischen etwas gefallen. „Aber noch immer kümmert sich ein Mitarbeiter jeden Tag zwei Stunden lang ausschließlich darum“, erzählt Große.

Wenig Personal, wenig Honorar

Dabei werden diese Arbeitsstunden an anderer Stelle ebenfalls gebraucht, denn das Fachpersonal ist – wie in vielen Bereichen – in den zurückliegenden Jahren stark geschrumpft. Die drei Apotheker gehen davon aus, dass sich die Arbeitsbedingungen herumgesprochen haben und deshalb Bewerberebbe herrscht.

Etwa die seit 2004 fehlende Honoraranpassung für Apotheker, während die Inflation seither stetig steigt. Wie das Geld fließt, ist gesetzlich geregelt: Die Bundesregierung hat da den Daumen drauf – sie hat zum Abfedern der Corona-Kosten die Honorare zudem für das Zeitfenster von zwei Jahren sogar noch ein weiteres Mal gesenkt. Was Große sauer macht, ist die aus seiner Sicht gepflegte Ignoranz vieler Abgeordneter gegenüber der vielschichtigen Problematik: „Wir erleben jeden Tag, was zum Beispiel Lieferengpässe für uns und die Patienten bedeutet. Und aus Berlin heißt es: Das ist doch alles gar nicht so schlimm.“

2023 wird das Rekordjahr für das Apothekensterben.

Wie schlimm es tatsächlich ist, stützen die drei Apotheker auf Zahlen: Sie sollen verdeutlichen, dass viele Kollegen schon das Handtuch werfen oder aber beim Gang in den Ruhestand keine Nachfolger finden: Deutschlandweit habe es zu Spitzenzeiten 21 000 Apotheken gegeben, inzwischen seien es bereits weniger als 18 000. „2023 wird das Rekordjahr für das Apothekensterben“, sagt Große voraus: Rund 400 Schließungen sind im Gespräch. Das habe bereits alarmierende Auswirkungen auf den europaweiten Vergleich, fügt Gutermann hinzu. Dort kommen im Schnitt 32 Apotheken auf 10 000 Einwohner, in Deutschland sind es mittlerweile gerade einmal 22. Wo solle das hinführen, wenn ein abgeschiedener Ort in ländlicher Lage seine einzige Apotheke verliert, fragt Große.

Bevor es so weit kommt, jetzt also der Schrei nach Aufmerksamkeit für die Thematik. Vielleicht reißt Berlin das Ruder noch einmal rum. Dann könne man auch wieder über zusätzliche Dienstleistungen nachdenken, etwa das Impfen in Apotheken, dass mal im Gespräch war. So wie es jetzt läuft, sei das aber ein Ding der Unmöglichkeit. Große: „Wir haben einfach keine Zeit!“.