10901 Kilometer von zu Hause: Läuft!

Rotenburg - Von Michael Schwekendiek. Rückblende: Im August 2016 landet Thiago Kerkhoff auf dem Bremer Flugplatz. Er ist gerade 16 Jahre alt geworden, war noch nie weg aus seiner Heimat in Santo Cristo im Süden Brasiliens. Und nun gleich ein Sprung über fast 11 000 Kilometer. Über persönliche Kontakte hatte ihm der Rotaryclub Rotenburg ein Jahr als Gastschüler ermöglicht. Es wird ein Jahr, das sein Leben verändert. Er lernt mit dem Ratsgymnasium eine deutsche Schule kennen, macht aktiv bei den Beekscheepers mit, lebt in drei rotarischen Gastfamilien und wird von einem kleinen, schüchternen Jungen aus einem winzigen Dorf in Südbrasilien zu einem aufgeschlossenen, gewandten jungen Mann.

Sehr hilfreich war ihm dabei, dass er schon zu Hause in der Schule Deutsch gelernt hatte. Die sonst für fast alle Gastschüler sehr mühsam zu überwindende Sprachbarriere war damit schon mal deutlich niedriger als üblich. Das Abenteuer Deutschland endet nach einem Jahr. Thiago Kerkhoff geht zurück in seine Heimat. Aber er will unbedingt zurückkommen. Das wollen nahezu alle ehemaligen Austauschschüler, aber natürlich lässt sich das nicht immer umsetzen. Außerdem merken manche, wenn sie denn wirklich wiederkommen, dass das Leben in ihrem Gastland auch weitergegangen ist: Die ehemaligen Mitschüler sind im Abiturstress oder gar schon im Studium, Rotary hat ebenfalls neue Gastschüler, um die sich jetzt vieles dreht. Thiago aber kommt tatsächlich wieder und will bleiben.

Sein Schulpraktikum absolvierte er seinerzeit in den Rotenburger Werken. Das hatte ihm sehr gefallen. So sehr, dass er plante, „irgendwas mit Pflege“ zu machen. Und zwar möglichst in Deutschland. Hier sei die Ausbildung besser als in Brasilien. Da Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Brasilien sehr selten sind, schied das schon mal aus. Auch Altenpflege – für Kerkhoff ebenso denkbar – übernehmen in seiner Heimat Angehörige. Entsprechende Spezialeinrichtungen gibt es ebenfalls kaum. Also: Krankenpflege. Das interessierte ihn, das wird gesucht in Deutschland, das wollte er angehen. Dass zwischen dem „dringenden Bedarf“ hierzulande und der Erlaubnis, tatsächlich hier eine Krankenpflegeausbildung zu machen, etliche Hürden stehen, musste Thiago alsbald merken.

Als Brasilianer ein Touristenvisum für Deutschland zu bekommen, das dann drei Monate gilt, ist kaum ein Problem. Ein Arbeitsvisum aber ist eine ganz andere Nummer. Die deutsche Botschaft in Brasilien verlangte dafür eine feste Arbeitsplatzzusage. Das Rotenburger Krankenhaus konnte die nicht geben ohne entsprechendes Krankenpflegepraktikum, Gesundheitscheck und Aufnahmegespräch. Nach vielem Hin und Her und monatelangem Behördengerangel klappte es – zwei Tage vor dem gebuchten Flug. Im August 2018 landet Thiago Kerkhoff wieder mal in Bremen. Eine seiner ehemaligen Gastmütter und jetzige Präsidentin des Rotaryclubs, Birgit Karkmann-Renner, nahm ihn wieder in ihrem Haus auf. Außerdem war seine brasilianische Tante, die seit vielen Jahren in der Nähe von Visselhövede lebt und arbeitet, hilfreich. Der Gesundheitscheck im Diako verlief positiv, das vierwöchige Praktikum bestätigte für alle Beteiligten, dass Thiago Kerkhoff sich offensichtlich richtig entschieden hatte und für den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers geeignet schien. Blieb allerdings noch die Frage, wie es im normalen Klinikalltag aussehen würde und nicht zuletzt auch, ob er die nicht geringen theoretischen Anforderungen als Ausländer packen würde. Nun liegt das erste Ausbildungsjahr fast schon hinter ihm. Und?

Ulla Pilz ist seit vielen Jahren Sekretärin der Krankenpflegeschule. Sie kennt den „Laden“ in- und auswendig und natürlich auch alle Auszubildenden. Im Kurs von Thiago Kerkhoff versammeln sich verschiedene Nationen: Schüler aus Deutschland, Kamerun, Polen, Armenien, Montenegro – und eben aus Brasilien. Pilz gerät geradezu ins Schwärmen: „Gut, dass wir auch den holen konnten“, meint sie, „einfach toll!“ Beurteilungen von den verschiedenen Stationen im Klinikum, wo Kerkhoff bisher gearbeitet hat, sind nahezu einhellig im gleichen Tenor. Und auch in der Theorie läuft es. Wer ihn nicht kennt, würde seinen südamerikanischen Hintergrund kaum vermuten: Er spricht inzwischen nicht nur fehlerlos, sondern absolut akzentfrei Deutsch. Aus dem ehemaligen schüchternen Gastschüler ist mittlerweile ein gestandener Mann geworden.

In seinem ersten Ausbildungsjahr hat er Einsätze auf ganz verschiedenen Abteilungen hinter sich. Das ist zwar ohnehin vorgeschrieben, aber das Rotenburger Klinikum bietet eben auch nahezu die gesamte medizinische Bandbreite. „Innere“ gefällt ihm gut, gleichzeitig freut er sich auch auf einen Einsatz in der Anästhesie und Intensivpflege. Zurzeit arbeitet Thiago Kerkhoff im „Haus Stadtgarten“, der neuen Rotenburger Altenpflegeeinrichtung, die auch zum Agaplesion-Konzern gehört. Die in gleichmäßigen Abständen stattfindenden Theorie-Blöcke in der Krankenpflegeschule findet er übrigens auch „unheimlich spannend“.

Apropos Theorie: Nebenbei macht Kerkhoff noch den Führerschein. Die Theoretische Prüfung hat er bestanden – auf Deutsch. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, sie in Portugiesisch abzulegen, aber die deutsche Sprache ist ihm absolut geläufig. Jetzt geht’s ans praktische Fahren – „nach deutschen Regeln“, wie er bemerkt. „In Brasilien gewinnt immer der Stärkere“.

Gut zwei Jahre Krankenpflegeausbildung liegen nun noch vor ihm. Darauf freut er sich, vor allem aber auch darüber, dass er für sich die richtige Berufswahl getroffen hat. Außerdem findet er seine Mitschüler „spitzenmäßig“. Etwas Geld von seinem, wie er findet, „guten Verdienst“, legt er monatlich zurück. Anfang 2020 möchte er seine Familie in Brasilien besuchen. 10 901 Kilometer, die ihm auch dann nichts ausmachen werden.

Noch freie Plätze

Aufgrund des neuen „Pflegeberufegesetzes“ wird sich die Pflegeausbildung im nächsten Jahr ändern. Die bisher noch getrennten Ausbildungen als Gesundheits- und Krankenpflegerin, Kinderkrankenpflegerin und Altenpflegerin werden dann zusammengefasst in einem dreijährigen Ausbildungsgang. Die Rotenburger Schule hat dafür noch Plätze frei für den am 1. August beginnenden Kurs. msc