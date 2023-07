Rotenburg muss sich an den Klimawandel anpassen

Von: Tom Gath

Sturmschäden – wie vor einem Jahr in Rotenburg – erwartet der Landkreis in Zukunft deutlich häufiger. © Menker

Die Bundesregierung will Kreise und Kommunen zu einer systematischen Vorbereitung auf den Klimawandel verpflichten. „Klimaanpassung“ nennt sich dieses neue Politikfeld. In Rotenburg steht man damit noch am Anfang.

Rotenburg – Jahrzehntelang verhallten die Warnungen von Klimawissenschaftlern ungehört, mittlerweile ist sich die Fachwelt einig: Die Erderwärmung ist nicht mehr aufzuhalten. Klimaschutz kann die Schäden nur noch begrenzen, nicht mehr abwenden. Die Weltgesellschaft muss sich langfristig auf extreme Wetterereignisse, Hitzewellen und Wassermangel einstellen. Die Bundesregierung hat nun ein neues Gesetz vorgelegt, dass die Anpassung an den Klimawandel vorantreiben soll.



Das Klimaanpassungsgesetz sieht neben einer bundesweiten Strategie auch die Stärkung der Klimaanpassung vor Ort vor. Kreise und Kommunen sollen zukünftig lokale Risikoanalysen aufstellen und Schutzkonzepte erarbeiten. Konkret könnte das etwa bedeuten, Flächen zu entsiegeln, damit Regenwasser besser ablaufen kann oder durch mehr Schattenplätze für Abkühlung in Städten zu sorgen. Auf den Landkreis Rotenburg und seine Gemeinden kommt voraussichtlich eine Menge Arbeit zu, wie eine gemeinsame Recherche von NDR, WDR, BR und Correctiv zeigt.

Kein fertiges Konzept im Landkreis Rotenburg

Schon vor dem aktuellen Beschluss der Bundesregierung hatte das Recherche-Team alle Landkreise in Deutschland angefragt, welche Klimawandelfolgen sie erwarten und wie sie diesen begegnen wollen. 329 Landkreise und kreisfreie Städte haben geantwortet, davon rechnen 96 Prozent mit häufigeren Extremwetterlagen. Jedoch haben erst 26 Prozent der Kreise ein fertiges Klimaanpassungskonzept vorliegen, 22 Prozent arbeiten zur Zeit daran.



Der Landkreis Rotenburg gehört noch nicht dazu. Die Kreisverwaltung gibt an, dass derzeit kein Mitarbeiter ausschließlich im Bereich der Klimaanpassung tätig ist. In den nächsten zwölf Monaten soll auch keine neue Stelle für diese Aufgabe geschaffen werden. Dabei ist dem Landkreis das Problem bewusst: Er rechnet bis zum Jahr 2050 vermehrt mit Hitzewellen, Dürrephasen, Sturm und Starkregen, die auch zu signifikant höheren finanziellen Belastungen führen werden. Flusshochwasser und Trinkwassermangel erwartet der Landkreis in den kommenden 30 Jahren aber nicht.



Zahlen zu Dürre und Hitze bestätigen Prognosen

Zahlen vom Dürremonitor des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung untermauern die Prognose des Landkreises: Während der Rotenburger Gesamtboden zwischen den Jahren 1961 und 1990 durchschnittlich 1,6 Monate pro Jahr von Dürre betroffen war, verzeichneten die Wissenschaftler zwischen 2018 und 2022 fast acht Monate Dürre pro Jahr. Auch die Hitzetage haben sich laut dem Deutschen Wetterdienst mehr als verdoppelt. In den 30 Jahren bis 1990 gab es durchschnittlich 3,3 Hitzetage pro Jahr. Zwischen 1993 und 2022 waren es im Schnitt 7,1 Tage jährlich.

In den vergangenen 30 Jahren haben sich die Hitzetage in Rotenburg gegenüber dem Zeitraum 1960-1990 mehr als verdoppelt. © Baucke

Aufgrund dieses Befundes plant der Landkreis als Reaktion auf Hitzewellen innerhalb der kommenden fünf Jahre die Anlage von mehr Wasserflächen. Andere Maßnahmen wie die Entsiegelung von Flächen, Begrünung mit Bäumen oder die Schaffung von mehr Schatten sind für den Landkreis nicht relevant, da diese Vorhaben in den Kommunen umgesetzt werden müssen. Auch ein Hitzeaktionsplan sei laut Landkreis aufgrund „der relativen Küstennähe und des Mangels an hitzebegünstigenden Großstädten“ nicht erforderlich.

Auch ohne Konzept setzt der Landkreis erste Maßnahmen um

Um Dürrephasen besser zu überstehen, hat der Landkreis bereits Sickergruben geschaffen und Abflusssysteme zurückgebaut. Das Pflanzen von dürreresistenten Bäume hält der Landkreis zwar für notwendig, hat jedoch noch keine passende Finanzierungsmöglichkeit gefunden. Gegen die Schäden von Starkregen hat die Kreisverwaltung erste Flächen entsiegelt, weitere Überflutungsflächen geschaffen und schreibt bei jeder Neuausweisung von Baugebieten eine Generalentwässerungsplanung vor.

Unabhängig von einem Manager speziell für die Klimaanpassung betont die Kreisverwaltung, dass „jedes Amt bei seiner Arbeit das Thema Klimaschutz im Blick“ habe und sich die Klimaschutzmanagerin seit vielen Jahren auch mit den Folgen des Klimawandels beschäftige. „Der Landkreis hat bereits 2013 ein Klimaschutzkonzept verabschiedet. Zu einer Zeit also, als das Thema noch nicht bei vielen Kommunen auf der Tagesordnung stand“, heißt es aus dem Kreishaus. Als Beispiele für geplante Klimaanpassungsmaßnahmen nennt der Landkreis unter anderem die Sanierung von Moorstraßen und an den Klimawandel angepasste Baumaßnahmen, die demnächst im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr diskutiert werden sollen.

Kommunen bereiten sich vor

Das neue Politikfeld der Klimaanpassung kommt langsam auch in den Kommunen an. Laut Sottrums Klimaschutzmanager Simeon Rehr spielt die Samtgemeinde mit der Überlegung, ihr Klimaschutzkonzept von 2016 zu aktualisieren. Damals habe die Anpassung an den Klimawandel noch keine Rolle gespielt. „Aber das muss kommen und es wird kommen“, sagt Rehr. Fintel will im September ihr erstes Klimaschutzkonzept verabschieden. Details möchte der Klimaschutzmanager Matthias Weiß noch nicht verraten, aber: „Klimafolgenanpassung wird darin eine Rolle spielen.“

Der Rotenburger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine neue Stelle für einen Klimaschutzmanager zu schaffen. Im Haushalt für das Jahr 2024 sind dafür erstmals Mittel hinterlegt. Welche Rolle Klimaanpassungsmaßnahmen dabei spielen werden, kann die Verwaltung noch nicht sagen. Die Stadträtin steckt noch mitten in den Vorbereitungen für die Ausschreibung.

Hohe Kosten für Klimaanpassung

Langfristig werden die Kommunen diese Aufgabe finanziell nicht allein stemmen können, ist sich der Geschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, sicher: „Bund und Länder schätzen den Finanzbedarf für Klimaanpassungsmaßnahmen in Ländern und Kommunen bis 2030 auf insgesamt 55 Milliarden Euro und den Personalbedarf für die Umsetzung auf 16 200 Stellen“, sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

„Mit den bestehenden Förderprogrammen ist es unmöglich, diese nötigen Maßnahmen flächendeckend umzusetzen. Bund und Länder müssen deshalb mehr Verantwortung übernehmen.“ Diese massiven Investitionen dürften sich aber rechnen. Schließlich können auch die Kosten der Schäden von Extremwetterereignissen in die Milliarden gehen.

Recherchekollektiv Diese Recherche ist Teil einer Kooperation mit Correctiv, NDR, BR und WDR. Das Netzwerk „Correctiv.Lokal“ recherchiert zu verschiedenen Themen, darunter in einem Schwerpunkt langfristig über die Klimakrise. Weitere Infos unter correctiv.org/klima.