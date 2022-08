Landwirte wünschen sich Solidarität

+ © Menker Cord Meyer (l.) und Volker Emshoff bleiben in Sachen „Land schafft Verbindung“ weiter am Ball. © Menker

Die Bauern bleiben am Ball. Dafür sorgt nicht zuletzt die lose Verbindung „Land schafft Verbindung“. Gerade erst waren viele von ihnen aus der Region in den Niederlanden, um zu beobachten, wie sehr die Bevölkerung dort die Kollegen unterstützt. Rote Tücher als Zeichen der Solidarität. So etwas wünschen sie sich auch hier.

Rotenburg – Rote Tücher an Häusern, Fahrrädern und Autos. Damit bringt ein großer Teil der Bevölkerung in den Niederlanden die Solidarität mit den Landwirten zum Ausdruck, die zuletzt massiv auf ihre schwierige Situation aufmerksam gemacht haben. Die Nationalflagge weht außerdem immer noch an zahlreichen Masten in den Gärten – aber sie hängt falsch herum im Wind. Denn aus Sicht der Landwirte stehe die Welt kopf – es müsse was passieren. Landwirt Volker Emshof aus Unterstedt sowie sein Berufskollege Cord Meyer aus Höperhöfen haben sich in den Niederlanden ein Bild vom Protest sowie von der Solidarität gemacht. Ihre Hoffnung: „Es wäre schön, wenn auch unsere Bevölkerung rote Tücher nutzt, um ihre Unterstützung zu signalisieren.“

Es ist ruhig geworden um den losen Zusammenschluss von Landwirten mit dem Titel „Land schafft Verbindung“. Emshoff und Meyer mischen da mit als Sprecher für die Regionen Rotenburg und Sottrum. „Es ist die Ruhe vor dem Sturm“, versichert Meyer. Der LSV müsse aktiv bleiben – denn an der grundsätzlichen Situation der Landwirte habe sich nicht viel geändert. Auch, wenn es zuletzt etwas ruhiger um den LSV geworden ist. Zahlreiche Landwirte wünschen sich schon länger eine „klare Kante“ vom Bauernverband im Gespräch mit der Politik.

„Corona hat uns ausgebremst“, sagt Emshoff. Und von März bis September stehe ganz klar die eigentliche Arbeit im Vordergrund. „Einige Kollegen haben aber vielleicht auch inzwischen resigniert, arrangieren sich mit ihrer Situation. Sie finden sich damit.“ Emshoff und Meyer jedoch halten es für ganz wichtig, aktiv zu bleiben – gerade weil der Bauernverband zu oft auf „Kuschelkurs“ setze und zu viel Verständnis für politische Vorschläge signalisiere. Sie haben „die Schnauze voll davon, jede Woche eine neue Keule aufs Dach zu bekommen“. Emshoff: „Wir betreiben in Deutschland eine Landwirtschaft auf höchstem Standard, aber wir werden erschlagen von immer neuen Auflagen, mit denen sich die ,Experten’ gegenseitig übertreffen wollen.“

Die ständigen Zugeständnisse funktionierten nicht mehr, betont Meyer. „Daher geht es nicht nur mehr um die Solidarität für die Landwirte, sondern für die ländliche Region.“ Die nämlich werde nach und nach abgehängt, und wenn es so weitergeht, „wird sie ausradiert“.

Die Stichworte, die das Dilemma aus Sicht der Bauern charakterisieren, sind hinlänglich bekannt: Eine mögliche Wiedervernässung der Moore gefährde viele landwirtschaftliche Bereiche, die Düngemittelverordnung mit dem Ziel, unter Bedarf zu düngen, zwinge die Landwirte in die Knie, und eine Reduzierung im Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis hin zu einem Verbot, lasse die Probleme anwachsen. „Wir haben bei den Auflagen ein Stadium erreicht, in dem wir sagen: Das geht so nicht mehr.“

Meyer und Emshoff sowie vieler ihrer Kollegen beklagen das anhaltende Bauern-Bashing. Meyer: „Geht es um Klima- und Umweltschutz sollen wir alle Probleme lösen. Das haut so nicht hin.“ Der LSV verstehe sich als einzige Möglichkeit, Klartext mit der Politik zu sprechen. „Wir alle wollen Weidehaltung, können aber unsere Tiere vor dem Wolf nicht schützen.“ Auch so ein Bereich, der die Landwirte umtreibt.

Die Lage sei aber nicht nur in Deutschland angespannt. Auch deshalb haben sich fast 80 Landwirte aus der Elbe-Weser-Region vor Kurzem auf den Weg in die Niederlande gemacht. Cord Meyer: „Hierbei stellten wir fest, dass auch unsere Kollegen jenseits der Grenze mit einer ideologischen, abgehobenen Politik zu kämpfen haben, die den fachlichen, wissenschaftlichen und sich daraus ergebenen sachlichen Diskurs lange verlassen hat.“ Die Regierung in den Niederlanden versuche, allein durch das Einschränken beziehungsweise Abschaffen der Landwirtschaft die Probleme zu lösen, die gesamtgesellschaftlich durch das Wirtschaften, die Industrien, den Verkehr, ja allein durch das Vorhandensein der Menschen verursacht würden. Und das alles, um ihre Pläne zur Biodiversität, zum Artenschutz und zur Ökologisierung zu erreichen, betonen Meyer und Emshoff.

„Die Generation meiner Eltern“, so Emshoff, „will nie wieder hungern und frieren. Also: Warum soll fruchtbares Land stillgelegt werden?“ Emshoff ist 55 Jahre alt, betreibt Milchviehwirtschaft und ist sich sicher, seinen Hof noch einige Jahre am Leben halten zu können. Dennoch: Jungen Menschen sei es kaum mehr zu empfehlen, in diese Fußstapfen zu treten.

Beinahe im Monatstakt falle „den Granden in Brüssel“ etwas Neues ein, um unter dem Deckmantel Biodiversität, Artenschutz und Ökologisierung, die Landwirtschaft in Europa weiter einzuschränken und damit die Versorgungssicherheit der Bevölkerung immer weiter zu gefährden. Das betreffe dann letztendlichen alle Bereiche im ländlichen Raum, und deshalb wünschen sich die Landwirte Rückendeckung auch aus der Bevölkerung heraus. Dazu trägt jeder verantwortungsvolle Bauer selbst bei, wenn er selbst das Gespräch sucht mit den Menschen, die erstaunt am Ackerland stehen und die Ernte beobachten. Emshoff: „Da ist viel Unwissenheit im Spiel.“ Ihn störe die „Mensch-Trog-Diskussion“. Ja, es müsse auch Getreide als Futtermittel für die Tiere angebaut werden. „Das verstehen viele nicht, aber wenn man ihnen das erklärt und darauf hinweist, dass wir hier bei uns gar nicht den Boden haben, um Brot-Getreide anzubauen, dann können sie das alles vielbesser nachvollziehen.“

Was die Landwirte vermissen, sei aber vor allem der verlängerte Arm in Berlin, der sich mit deutlichen Worten an die Politik wendet und sich mit ihr auseinandersetzt. Das sei zurzeit nicht der Fall. Deshalb beteiligten sich nach Ansicht von Emshoff und Meyer so viele Kollegen an den Aktionen des LSV. Sie sind dabei, wenn es in den Whatsapp-Gruppen darum geht, wieder einmal einen Trecker-Korso auf die Beine zu stellen, der dann vielleicht mal den Verkehr behindert. Dafür braucht es Verständnis, aber auch dafür brauche es insgesamt mehr Solidarität und als äußeres Zeichen jede Menge rote Tücher, die an Autos, Fahrrädern und Häusern im Wind hängen. Genau daran arbeitet der LSV.