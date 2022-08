Inflation sorgt für zusätzlichen Beratungsbedarf

+ © Menker Angela Hesse (v.l.), Lisa Schnackenberg und Heiko Thömen rechnen damit, dass der Beratungsbedarf weiter steigt. © Menker

Finanzielle Herausforderungen bringen viele Menschen an die Grenzen. Und damit steigt der Beratungsbedarf. Das stellt das Diakonische Werk in Rotenburg fest. Schuldnerberatung, Sozialberatung und Lebensberatung - spätestens ab Oktober rechnen die Experten mit einem noch größeren Zulauf.

Rotenburg – In den Beratungsstellen des Diakonischen Werkes in Rotenburg melden sich zunehmend Menschen, die mit ihrem Geld nicht mehr zurechtkommen. Schon jetzt geben sie manchmal zwei Drittel ihres Einkommens oder ihrer Leistungen für Wohnen, Energie und Lebensmittel aus. „Wir mögen uns gar nicht vorstellen, wie sie die ab Oktober deutlich höheren Energiepreise noch bezahlen sollen“, erklärt Geschäftsführerin Angela Hesse.

„Ich rechne damit, dass mehr Menschen zu uns kommen, sobald die neuen Rechnungen für Gas und Strom bei ihnen angekommen sind“, sagt Heiko Thömen, langjähriger Schuldnerberater bei der Diakonie. Ab Oktober also stehen sie vermehrt vor der Tür. Menschen, die bislang noch so gerade eben über die Runden gekommen sind, nun aber nicht mehr wissen, wie es für sie weitergehen soll. Thömens Kollegin Lisa Schnackenberg in der Sozialberatung sieht sich ebenfalls mit dieser Problemlage konfrontiert. Sie macht diesen Job seit zwei Jahren. Mit der Pandemie seien immer wieder die Schwierigkeiten auf den Tisch gekommen, die Kurzarbeit, Kündigungen und Homeschooling mit sich gebracht haben. „Jetzt geht es immer mehr schon um die Inflation und ihre Folgen“, berichtet sie. Auch mehr Rentner wünschten sich einen Termin. Besonders hart treffe es mitunter die Alleinerziehenden, aber auch Familien brauchten Hilfe. Schnackenberg spricht von „Bedarfsberatung“, also davon, dass immer mehr Menschen wissen möchten, wo sie welche Hilfe bekommen können. „Es fehlt ihnen oft an der Orientierung, sie wissen nicht, ob sie berechtigt sind, Leistungen zu beziehen.“

Thömen und Schnackenberg berichten von hohen Belastungen, die oft in Verzweiflung münden, von Ängsten sowie von Resignation, die sie wahrnehmen. Nicht selten kämen schon jetzt Ratsuchende ins Haus, um im Vorgriff auf die steigenden Energiepreise etwa in Erfahrung zu bringen, wie sie mit ihrem Geld klarkommen können. „Das ist gut“, versichert Thömen, der es allerdings auch mit zahlreichen Klienten zu tun, die bereits in die Schuldenfalle getappt sind und jetzt vor dem Problem stehen, wie sie vereinbarte Rückzahlungen noch schaffen sollen.

Man hat es also ohnehin schon mit Frauen und Männern zu tun, die gar kein Sparpotenzial mehr haben – oder es zumindest glauben. Thömen geht mit ihnen die monatlichen Zahlungen durch, die laufenden Kosten und weitere Ausgaben, die die Kasse belasten. Überteuerte Handyverträge spürt er ebenso auf wie zu viele Online-Bestellungen. „Manchmal raten wir auch dazu, die teure Tierhaltung oder das Rauchen aufzugeben, um Geld einzusparen.“ Lisa Schnackenberg berichtet von zum Teil unnützen Versicherungen, für die regelmäßige Abbuchungen vom Konto erfolgen, oder auch von alten, gar nicht mehr benötigten Mitgliedschaften in Vereinen oder Verbänden.

Ja, auch unser Beratungsangebot ist hilfebedürftig.

Die Hilfe beschränke sich allerdings nicht nur darauf, an andere Stellen zu verweisen, sondern „wir helfen auch bei Erstanträgen“. Das betreffe Anträge bei der Wohngeldstelle, bei der Familienkasse, im Jobcenter sowie beim Sozialamt.

Die Diakonie bietet neben der Sozial- sowie der Schuldnerberatung auch eine Flüchtlings- und Migrationsberatung und eine Schwangerschaftskonfliktberatung an. Personell allerdings sei alles sehr knapp bemessen, so Angela Hesse. Für die Sozialberatung gibt es zurzeit nur eine halbe Stelle, in der Lebensberatung sind es zweieinhalb, in der Schuldnerberatung eine Stelle, und auch der Jugendmigrationsdienst muss mit nur einer Vollzeitstelle auskommen. Die Beratungen erfolgen kostenlos.

„Ja, auch unser Beratungsangebot ist hilfebedürftig“, erklärt Angela Hesse. „Wir müssen sehr um unsere Finanzierung kämpfen, es muss mehr Geld in das System. Die Kirchen allein könnten das nicht alleine schaffen, weil auch ihre Einnahmen sinken. „Aber wir müssen finanziell in der Lage sein, diese wichtige Arbeit zu schaffen.“

Vor diesem Hintergrund habe die Diakonie Niedersachsen – nicht zuletzt auch mit Blick auf den jetzt anlaufenden Wahlkampf – ein Positionspapier entwickelt und veröffentlicht. Ein Teil darin beziehe sich auf Kinderarmut und soziale Angebote. Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke habe sich erst vor wenigen Tagen geäußert: „Die Zeit der Gießkannenpolitik ist definitiv vorbei, einkommensarme Menschen müssen finanziell entlastet werden und das zeitnah“, wird er zitiert. Man fordere deshalb ein Energiesperren- und Mietkündigungsmoratorium. Die Grundsicherung müsse kurzfristig auf Grundlage einer sozialen Notlage nationaler Tragweite um 100 Euro erhöht werden. Langfristig sei aus seiner Sicht eine regelhafte Erhöhung der Hartz-IV-Sätze umzusetzen.

Angela Hesse spricht in diesem Zusammenhang die Forderung nach einer Lernmittelfreiheit für Schüler an. Außerdem fordere man schnelles Internet und digitale Leihgeräte für Einrichtungen der Jugendsozialarbeit sowie für Jugendfreizeiteinrichtungen, den Ausbau und die finanzielle Stärkung der Familienbildungsangebote, einen kostenlosen Nahverkehr für alle Kinder und Jugendlichen, aber auch einen kostenlosen Zugang zur sozialen Schuldnerberatung für Menschen in Überschuldungssituationen und nicht zuletzt eben auch die verlässliche Finanzierung der Beratungsstrukturen.

In ihrem Positionspapier zur Landtagswahl fordert die Diakonie in Niedersachsen die Politik auf, einen Aktionsplan gegen Armut zu entwickeln. „Die Armutsfrage ist eine zentrale Herausforderung in den kommenden Jahren. Die Politik muss gegen das Auseinanderdriften der Gesellschaft Maßnahmen entwickeln“, so Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen.

Vor diesem Hintergrund passt das, was Schnackenberg und Thömen, aber auch Angela Hesse im Gespräch mit der Kreiszeitung betonen: Man habe inzwischen Angst vor radikalen Tendenzen. Die entnehme man einer Reihe von Gesprächen, die sie führen – und das nicht nur in der Beratung. Was kann dagegen helfen? „Die Kommunikation muss mehr in die Breite gehen“, findet Lisa Schnackenberg. Immerhin: Sie und ihr Kollege sind sich sicher, immer noch helfen zu können. Thömen: „Wir sehen in den Beratungen immer wieder sehr positive Verläufe.“ Angela Hesse unterstreicht allerdings, wie wichtig Solidarität in der Gesellschaft sei. Denn, so Thömen: „Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander.“