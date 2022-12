Rotenburg: Herausforderungen durch Bürgergeld und Wohngeldreform

Von: Ann-Christin Beims

Unnötiges Heizen soll vermieden werden: Vom Amt werden die Kosten nur im angemessenen Umfang übernommen. © Beims

Das Bürgergeld wird zu Beginn des neuen Jahres eingeführt, zugleich gibt es eine Wohngeldreform. Leistungsempfänger haben keine Arbeit damit, für die Ämter ist es eine Herausforderung – denn sie rechnen mit mehr Berechtigten.

Rotenburg – Lange wurde in Berlin diskutiert, jetzt ist klar: Zum 1. Januar 2023 wird das „Bürgergeld“, das das bisherige „Hartz IV“ sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ablösen wird, eingeführt – und es werden die Bedingungen zum Bezug von Wohngeld angepasst. Auf das Jobcenter ebenso wie das Sozialamt des Landkreises kommen damit Herausforderungen zu, denn die Vorgaben müssen innerhalb von vier Wochen umgesetzt werden, sagt Sozialdezernentin Imke Colshorn.

Aber sie beruhigt zugleich: Die Arbeit haben erstmal die Ämter. Die Regelsätze werden automatisch erhöht. „Niemand muss einen Antrag stellen.“ Je nach Leistungsberechtigung gibt es zwischen 33 und 53 Euro mehr monatlich. Alle Neuanträge werden entsprechend behandelt. Es gibt zudem eine Übergangszeit für die ersten zwölf Monate, in denen die „Angemessenheit der Wohnung“ nicht geprüft werde. Die Kosten übernimmt in der Zeit das Amt. Aber: Das gilt nicht für die Übernahme der Heizkosten, betont Colshorn im Pressegespräch. Die werden ausschließlich im angemessenen Umfang gewährt.

Doch sie zeigt sich auch zufrieden mit den Änderungen, denn sie legen einen Schwerpunkt auf nachhaltige Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Und das sei etwas, das kommunal bereits längst gelebt werde. „Das beschäftigt uns in den Jobcentern vorrangig. Das haben wir immer hochgehalten.“ Den Suchenden dauerhaft zu einer Arbeitsstelle zu verhelfen und individuelle Lösungen zu suchen, sei ein wesentlicher Punkt in ihrer Arbeit, betont auch Jobcenter-Leiter Gregor Stein. „Wir kennen unsere Kunden und gerade im Bereich der unter 25-Jährigen haben wir intensiv daran gearbeitet, dass sie mit einer Ausbildung ins Berufsleben starten können.“

Sanktionen bei Fehlverhalten

Etwa 800 Kunden habe das Jobcenter in diesem Jahr erfolgreich vermitteln können. Das sind etwas weniger geworden – 2021 waren es etwa 900 –, was aber auch an gesunkenen Fallzahlen liegt. „Der Arbeitsmarkt im Landkreis ist trotz Pandemie weiterhin gut.“ Und auch trotz der weiteren derzeitigen Einschränkungen durch den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise. Damit das auch so bleibt, wolle das Jobcenter seine eigene Arbeit noch einmal hinterfragen und „noch verstärkter schauen, wie Integration noch intensiver gestaltet werden kann“, nennt es Colshorn. Immer entsprechend der Kompetenzen der Kunden. Dabei geht es auch um die Integration von Flüchtlingen. „Damit sie Fuß fassen und ihren Lebensunterhalt selber bestreiten können.“

Mitunter sind auch Sanktionen bei Pflichtverletzungen oder Meldeversäumnissen notwendig. Die sind ab sofort von Beginn des Leistungsbezugs an möglich, sollen aber möglichst die Ausnahme bleiben. Aber: Sanktionen können manchmal eine zusätzliche Motivation sein, damit die Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Außerdem empfinden es die meisten Bürger als gerecht, dass bei Fehlverhalten Maßnahmen verhängt werden. Bisher seien aber nur in etwa drei Prozent alle Fälle Leistungen gekürzt worden. „Wir setzen auf den kooperativen Ansatz.“

Arbeiten im Bürgergeldbezug Wer Bürgergeld bezieht, nebenbei aber einer Erwerbstätigkeit mit einem Einkommen in Höhe von 520 bis 1 000 Euro brutto nachgeht, hat künftig einen höheren anrechnungsfreien Betrag: Der Freibetrag liegt künftig bei 30 statt wie bisher bei 20 Prozent, teilt Sozialdezernentin Imke Colshorn mit. Diese Regelung gilt ab dem 1. Juli 2023. Junge Menschen behalten demnach zusätzlich das Einkommen aus ihren Schüler- und Studentenjobs und das Einkommen aus einer beruflichen Ausbildung bis zur Minijob-Grenze, die derzeit bei 520 Euro liegt. Schüler, die in den Ferien arbeiten gehen, dürfen ihr Einkommen sogar vollständig anrechnungsfrei behalten.

Auch für Wohngeldempfänger ändert sich etwas. „Das Wohngeld-Plus-Gesetz ist die größte Reform des Wohngelds, die wir bisher erlebt haben“, so Colshorn. Gleichzeitig sei es eine Chance, dass Menschen in der aktuellen Lage ihre „Rahmenbedingungen verbessern“ können. Denn neben einer Erhöhung wird eine Heizkosten- und Klimakomponente eingeführt. „Dadurch sind Ansprüche eventuell eher gegeben als in der Vergangenheit.“

Ob jemand einen Anspruch hat, könne er ab sofort ganz schnell und unbürokratisch mit einem Telefonanruf bei den Wohngeldstellen in Rotenburg und Bremervörde herausfinden. Es ist eine sinnvolle Ersteinschätzung, erklärt Colshorn. Nicht nur erspart man sich damit eine eventuell unnötige Antragstellung, auch die Bearbeitungszeit wird sich verlängern, schätzt Colshorn. Sie rechnet mit gut acht Wochen, durch einen höheren Anteil von Wohngeldempfängern als bisher. Aktuell sind es durchschnittlich um die 1 200 Haushalte. „Es ist gut angesichts der aktuellen Lage“, erinnert die Dezernentin an steigende Preise in allen Bereichen, die vielen Sorge bereiten.

Während der Bund von einer Verdreifachung der Haushalte ausgeht, rechnet Maik Fechtmann aus dem Sozialamt für Rotenburg mit einer Verdopplung. „Das stellt uns vor Herausforderungen, aber wir sind guter Dinge, sie zu meistern“, meint Colshorn. Dafür seien bereits neue Mitarbeiter eingestellt worden. Die Bearbeitungszeit verkürze das jedoch nicht. „Ansprüche werden aber rückwirkend gezahlt. Die Wohngeldreform wurde geschaffen, um in diesen Zeiten Unterstützung zu liefern.“

Wohngeldstellen Die Wohngeldstellen des Landkreises in Rotenburg und Bremervörde sind montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Nummer 04261/ 9834595 erreichbar.