Großeinsatz wegen verqualmter Wohnung

Von: Ann-Christin Beims

Kurzzeitig sperrt die Polizei für den Einsatz die Große Straße stückweise. © Schultz

Kein Brand, aber eine völlig verqualmte Wohnung sorgte am Freitagmittag für einen Feuerwehreinsatz in der Rotenburger Innenstadt.

Rotenburg - In einer Wohnung in der Rotenburger Fußgängerzone an der Großen Straße ist am Freitagmittag das Essen auf dem Herd so stark angebrannt, dass die Feuerwehr in die völlig verqualmte Wohnung ausrücken musste. Ein Feuer sei aber nicht ausgebrochen, teilt Pressesprecher Philipp Lins nach der ersten Erkundung mit. Die gut 25 Einsatzkräfte aus Rotenburg und Hemsbünde haben unter Atemschutz die Wohnung gelüftet und anschließend zur weiteren Untersuchung an die Polizei übergeben. Durch die neue Alarm- und Ausrückeordnung seien die Hemsbünder Atemschutzgeräteträger unterstützend alarmiert worden. Während des Einsatzes wurde die Große Straße in dem Bereich vollständig gesperrt. Eine Person sei nach Angaben der Feuerwehr von der Polizei gerettet und an den Rettungsdienst übergeben worden.