Rotenburg feiert Straßenzirkus

Von: Michael Krüger, Ulla Heyne

Teilen

Danile Warr eröffnet den Zuschauern in seiner „Dado-Show“ vor dem Heimathaus so manch überraschenden Einblick. © Ulla Heyne

Die Premiere darf als sehr gelungen bezeichnet werden: Die Kreisstadt hat wieder einen Straßenzirkus. „On the ROWd again“ soll in zwei Jahren fortgesetzt werden.

Rotenburg – Artisten, die aus Regentonnen kriechen, ein aufgeblasener Gummihandschuh, der zum Dudelsack wird, und Musiker, die auf Mülltonnen den Takt angeben – nach einem fulminanten Auftakt am Freitagabend mit Feuershow und einem Beatbox-Konzert der Berliner „The Razzones“ auf dem Pferdemarkt mit parallel stattfindendem Dämmershoppen in der Innenstadt ging die geballte Ladung Straßenzirkus am Samstag und Sonntag über die diversen Bühnen in Rotenburg. „Wir sind wieder da“, freute sich ein gut gelaunter Uwe Goldschmidt, Vorsitzender der ausrichtenden Rotenburger Kulturinitiative (Kir), bei seiner Begrüßungsrede. „On the ROWd again“ heißt der „La Strada“-Erbe, nach der Corona-Zwangspause ein umso passenderes Motto: Rotenburg hat erfolgreich gefeiert.

Poesie für die Tonne: Das Duo „Tonnection“ aus Bremen eröffnet am Samstagmittag auf dem Kirchhof das Programm. © Ulla Heyne

Ob Kirchwiese, Heimathausgelände, Pferdemarkt oder dazwischen: Nach vier Jahren Pause gab es endlich wieder Slapstick und Comedy, Stelzenläufer und Pappmaschee-Masken. Ganz neue Gesichter hatte die neue künstlerische Leiterin Petra Köhler engagiert – und dabei eine Frauenquote vorgelegt, von der andere Festivals nur träumen können. Rund die Hälfte der Auftretenden ist weiblich. „Das Verhältnis ist ja oft nicht ausgewogen“, sagt Schauspielerin Köhler, die selbst viele Jahre als Clownin unterwegs war. „Ich habe das mit Bedacht ausgewählt. Es gibt doch so viele tolle Künstlerinnen.“

Straßenzirkus ist, wenn ein Mädchen gegen vier Erwachsene im Tauziehen gewinnt. Fraser Hooper regelt das. Seine Auftritte auf dem Pferdemarkt gehören zu den großen Publikumsmagneten. © Ulla Heyne x

Und die brachten nicht nur frischen Wind in den Wümmeort, sondern revolutionierten auch ein bisschen das Frauenbild im Metier: Artistinnen und Clowninnen wie die mimikstarke Doris Friedmann am Akkordeon oder die lachmuskel-strapazierende Hula-Hoop-Artistin Amelia Cadwallader aus Australien alias „Maple Stapleton“ beherrschen nicht nur ihr Handwerk, sondern erweisen sich auch als brüllend komisch. Noch mehr als früher zelebrieren die Komödianten das Miteinander mit dem Publikum, das eben nur live möglich ist – kaum eine Show, bei der nicht mehr oder weniger Freiwillige in die Darstellung eingebunden werden. Ist auch sonst manches Mal viel Theater in der Rotenburger Innenstadt, kann man sich an diesem Wochenende im Grunde nie ganz sicher sein, ob man als Besucher nicht schon längst Teil der Vorführung ist.

Bürgermeister Torsten Oestmann wird bei der Gala von Hula-Hoop-Artistin Amelia Cadwallader ordentlich gefordert. © Ulla Heyne

Nah am und im Publikum, das haben viele von ihnen vermisst; das trifft auch den Nerv des Publikums. Etwa beim Neuseeländer Frazer Hooper, der Kids aus dem virtuellen Teich angelt und die Zuschauer mit Fernbedienung dirigiert. „Privat ist er ein ganz ruhiger, zuvorkommender Typ, der sogar seinen Teller selbst abwaschen wollte“, berichtet Maike Hülsemann vom Helferteam, die den Neuseeländer dieses Wochenende beherbergt.

Da passt man einmal nicht auf, plötzlich ist man im Vorbeigehen Teil der Show und muss als Vegetarierin einen Handtuch-Hasen grillfertig zubereiten. © Michael Krüger

Fast alle Künstler sind privat untergebracht – ohne die rund 100 Helfer, darunter fast die Hälfte aus den Rotenburger Werken, liefe hier nichts. Zwei von ihnen sind Jan-Hendrik und Angelika – während sie das erste Mal als Helferin im Café dabei ist, hat er schon etliche Male, auch beim Auf- und Abbau, mit angepackt. „Eigentlich sollte das hier jedes Jahr sein“, findet der junge Mann. Die ehrenamtliche Organisation ringt auch Neubürgerin Dagmar von Recum Respekt ab: „Straßenkunstfestivals wie diese kenne ich aus dem Osten“, meint die jüngst aus Dresden Zugezogene, „aber dass sowas ehrenamtlich organisiert wird und dann noch so brillant, das habe ich noch nicht erlebt.“

Höhepunkt der Gala: Der Boxkampf mit dem Comedian Fraser Hooper. © Ulla Heyne

Allen Mitstreitern in den auffälligen orangenen T-Shirts ist am Samstagabend die Gala in der IGS in der Ahe gewidmet, „damit auch sie“, wie Goldschmidt in seiner Begrüßung betont, „wenigstens eine Show entspannt mitbekommen.“ Auch hier setzen die Künstler bei den eigens für den Abend kreierten Nummern auf Mitwirkung: Bürgermeister Torsten Oestmann und Gattin Beate, die „First Lady“ des Wümmeortes, werden ganz schön beansprucht, schlagen sich jedoch wacker an Mikro und Hula-Hoop-Ringen.

Bekannte Gesichter: Ein Gruppe vom Jungen Orchester Auenland bietet alles andere als trashige musikalische Einlagen. © Ulla Heyne

Wie bei mancher Show dauert es in Rotenburg zunächst etwas länger, bis alle aufgetaut sind. So auch im ganzen Verlauf: Am Sonntagabend will eigentlich niemand nach Hause, doch gegen 18 Uhr ist die Show auf den Spielstätten beendet, während viele Orte nach einer möglicherweise doch etwas längeren Dämmershoppen-Nacht am Samstagnachmittag eher spärlich besucht sind.

Die Show der Jongleure Natasha McGhie und Corey Picket ist ein Höhepunkt am Sonntag – vielleucht wegen wegen des Comebacks von „Take That“? © Krüger, Michael

Nach der Premiere soll es weiter gehen – das hofft Köhler, die nur lobende Worte für die Kreisstädter findet. Die „Offenheit und Freundlichkeit“ habe sie geradezu überwältigt, sagt die 55-Jährige, die aus der Nähe von Hitzacker stammt. Es sei „unglaublich, was die Leute wuppen“. Ganz Rotenburg arbeite zusammen, was sie programmatisch vorbereitet habe, konnte sie „in sichere Hände geben“. Gerne würde sie diese Kooperation fortsetzen. Der Plan dafür steht, bestätigt Goldschmidt. Aber es gelte zunächst, das Finanzielle auszuwerten. Zwar lebe der Straßenzirkus vom großen unbezahlten Engagement der Ehrenamtlichen, aber die Frage der Finanzierung stehe natürlich darüber. Ein kleines Gesamtbudget von gerade einmal 78 000 Euro habe man für die gesamte Veranstaltung. Ein Verein wie die Kulturinitiative könne sich ein großes Minus nicht leisten. Passt es allerdings, soll Rotenburg in zwei Jahren wieder „On the ROWd again“ sein. Jährlich, wie einst „La Strada“, werde man diesen Kraftakt aber nicht schaffen. Stattdessen, so hat es auch Bürgermeister Oestmann bestätigt, werde das „Laut und Draußen“-Festival im Wechsel mit dem Straßenzirkus wieder in die Innenstadt gehen.

Ein Kommentar von Michael Krüger Rotenburg kann was „Es gibt keine Ausrede mehr“, sagt Petra Köhler am Sonntagnachmittag im Biergarten des Rotenburger Heimathauses. Nein, die gibt es wirklich nicht: Der Straßenzirkus ist zurück in der Kreisstadt, das Wetter ist fantastisch, die Organisation ist perfekt, es läuft reibungslos, die Künstler sind großartig. Es gibt keine Ausreden mehr, jetzt nicht dabei zu sein und sich nach all den schweren Coronajahren von diesem Stadtfest im besten Sinne verzaubern zu lassen. Der Auftakt mit dem Dämmershoppen am Freitagabend war ein voller Erfolg, die Innenstadt in dieser lauen Spätsommernacht so belebt wie wohl selten zuvor. Der Sonntag zeigt sich von seiner rosigsten Seite, gerade auf dem weitläufigen Heimathausgelände mit seinen gleich vier Spielorten herrscht reger Andrang. Aber was war am Samstag los, Rotenburg? Welche Ausreden gab es denn da? „Schleppend“, sagt Kir-Chef Uwe Goldschmidt, das ist freundlich formuliert. Viele Bierbänke bei den Auftritten blieben zunächst leer. Wer am Samstagnachmittag vom Kirchhof über die Geranienbrücke zum Pferdemarkt geschlendert ist, wird sich auch überrascht gefragt haben: Die meisten Läden dicht? Selbst Cafés? Unverständlich. Hat Corona doch kein so großes Loch in die Kassen gerissen? Die Argumente dürfte jedenfalls ausgehen bei denen, die weiter meckern wollen, dass in Rotenburg nie was los sei. Wer politisch noch jemals diskutieren will, ob die Fördergelder im Gegenwert von ein paar Metern Feldweg gerechtfertigt sind, stellt sich weit ins Abseits. „On the ROWd again“ ist der Beweis, wie man eine Stadt zusammenbringen kann. Leider haben das offensichtlich einige immer noch nicht verstanden.