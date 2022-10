Franzosen zu Gast in Rotenburg

Von: Guido Menker

Teilen

Empfang: Die Delegation aus Frankreich ist im Rathaus zu Gast. © Menker

Die Rotenburger Werke haben Freunde der „Fondation John Bost“ aus dem französischen Sainte-Foy-la-Grande zu Gast. Montag stand für sie ein Empfang im Rathaus auf dem Programm.

Rotenburg – Egal. Es gibt zwar aktuell keine Sitzgelegenheit im großen Sitzungssaal des Rotenburger Rathauses, dennoch findet der Empfang einer französischen Delegation genau dort statt. Dass das fast nur im Stehen machbar ist, ist auch nicht weiter schlimm und hat einen guten Grund: Im Ratssaal läuft immer noch die interaktive Ausstellung „Echt mein Recht!“ über sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Passender kann der Ort also gar nicht sein, schließlich handelt es sich um eine Delegation der „Fondation John Bost“. Das ist eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Frankreich – und die ist auf Einladung der Rotenburger Werke zu Gast in der Kreisstadt.

Aus der langjährigen freundschaftlichen Beziehung des Landkreises mit Sainte-Foy-la-Grande in Südfrankreich ist eine enge Verbindung der zwei großen Einrichtungen in der Behindertenhilfe entstanden. Der Kontakt wurde vom „Deutsch-französischen Partnerschaftsverein Landkreis Rotenburg – Pays Foyen“, initiiert. Die Rotenburger Werke sehen darin eine große Bereicherung. Das betont deren Geschäftsführer Thorsten Tillner. „Wir haben die Idee, aus diesem Kontakt eine langfristige Freundschaft zu machen.“ Dabei treten auch Menschen mit Behinderung in den internationalen Kontakt miteinander. Es gebe bereits erste Freundschaften, die Wiedersehensfreude sei daher groß gewesen, so Tillner, der unterstreicht, wie wichtig derartige Erfahrungen für alle Seiten seien.

Insgesamt würden von der Fondation 1 900 Menschen mit Handicap an vielen Orten in ganz Frankreich betreut, teilt Werke-Sprecher Rüdiger Wollschlaeger auf Anfrage mit. Auch in der Partnerregion des Landkreises Rotenburg, in Pineuilh, befinde sich ein Haus („Agapé“). Der Hauptsitz des Unternehmens befinde sich in La Force, nur zwölf Kilometer von Sainte-Foy entfernt. Dort war 2019 eine Besuchergruppe der Rotenburger Werke zu Gast. Wollschlaeger: „Lange Zeit konnte angesichts der Pandemie leider kein Gegenbesuch erfolgen. Nun ist er möglich geworden.“

Acht Gäste erkunden drei Tage lang intensiv die Rotenburger Werke, aber auch die Stadt und die Umgebung, zum Beispiel Visselhövede, Hartmannshof und Worpswede. „Diese Verbindung ist aus der allgemeinen Partnerschaft hervorgegangen, es handelt sich um einen konkreten Austausch, und der ist für uns alle wichtig“, sagt Marco Prietz am Rande des Empfangs. „Es geht schließlich im Kern um Inklusion und Teilhabe, und das gelingt nur mit sehr viel Eigeninitiative.“ Auch Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann ist angetan von diesem Besuch: „Ich freue mich sehr darüber, es ist eine wunderbare Partnerschaft, bei der alle voneinander lernen können.“ Es könne nie schaden, den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen.

Bei mehreren Treffen werden während dieses Besuches auf fachlicher Ebene Themen der Betreuung von Menschen mit Behinderung und der Inklusion besprochen, heißt es von Seiten der Werke. Voneinander zu lernen und gemeinsame Perspektiven zu entdecken – genau das seien die Ziele. Der europäische Gedanke stehe dabei im Fokus. Es gehe dabei um Projekte, die auch den Menschen mit Behinderung Möglichkeiten des Austausches und der Weiterbildung bieten. Und dass daraus Freundschaften entwachsen können, habe sich laut Tillner bereits bei der Ankunft der Franzosen an der Wümme gezeigt.

„Wir haben für die Gäste ein reichhaltiges Programm zusammengestellt“ betont Henrik Pröhl, der die Gäste zusammen mit seinem Kollegen Wollschlaeger – beide Sprecher der Werke – in das Rathaus begleitet hat. Die zeitliche Taktung der einzelnen Stationen ist eng bemessen – aber dennoch nutzten die Gäste zusammen mit ihren Gastgebern die Gelegenheit, sich die Ausstellung im Rathaus etwas genauer anzuschauen und von den Machern einiges dazu zu erfahren. So kann dann auch ein Empfang im Stehen gelingen.

Dennoch: Thorsten Tillner betont die Bedeutung des Gegenbesuches zu diesem Zeitpunkt. Denn während es in der Geschäftsführung der Rotenburger Werke nach vielen Jahren einen Wechsel gegeben hat – bekanntlich hat Sabine Ulrich im Frühjahr Jutta Wendland-Park abgelöst –, habe es auch in der Geschäftsführung der „Fondation John Bost“ eine personelle Veränderung gegeben. Jetzt ist daher eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen und die Verbindung weiter zu vertiefen.