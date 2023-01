Der Neue Herbergsleiter ist ein alter Hase

André Hauck hat die Nachfolge von Rita Toll angetreten. © Menker

Einerseits, sagt André Hauck, sei es so, als würde er alte Socken anziehen, andererseits sei es ein Gefühl vom Nachhausekommen. Der 50-jährige Unterstedter ist wieder dort, wo 1994 seine Laufbahn im Deutschen Jugendherbergswerk als Zivildienstleistender begonnen hat. Im Mai hat er die Leitung der Jugendherberge in Rotenburg übernommen und damit die Nachfolge von Rita Toll angetreten.

Rotenburg – 72 Zimmer und 247 Betten: Die Rotenburger Jugendherberge an der Verdener Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Berufsbildenden Schulen (BBS) ist nach wie vor das größte Binnenhaus im Landesverband Unterweser-Ems. „Nur direkt an der Küste gibt es größere Häuser“, sagt André Hauck. Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist er hier als Herbergsvater unterwegs. Und er freut sich darüber, denn nach wie vor ist er mit seiner Frau Elke in Unterstedt zu Hause.

In den sechs Jahren zuvor ist der leidenschaftliche Tischtennis-Spieler täglich nach Bremen gependelt. 2016 hatte er einen Job in der Geschäftsstelle des Landesverbandes übernommen, war dort vier Jahre in der Bauabteilung, weitere zwei Jahre im Marketing tätig. Was ihm dort aber gefehlt hat: „Die Nähe zu den Gästen.“ Die hat er nun wieder. Ganz so, wie in seiner Zeit bis 2016. Eine Zeit, in der er als Assistent der Herbergsleitung unterwegs und damit immer auch ganz nah am Geschehen war.

Investitionsstau nach der Pandemie

Zurück zu den Wurzeln also, und dennoch setzt sich Hauck nicht einfach ins gemachte Nest. Im Gegenteil: „Wir haben es jetzt nach den Corona-Jahren mit einem Investitionsstau zu tun.“ Es gibt viel Arbeit. Ein Teil des Flachdaches muss saniert werden, und es seien noch 20 Zimmer mit einer eigenen Dusche sowie WC auszustatten. „Die Bettenzahl bleibt, aber die Zimmer werden etwas kleiner“, sagt er. Verbesserungen seien auch für den Speisesaal erforderlich. Hauck moniert den nicht mehr zeitgemäßen Kantinen-Charakter. „Wir wollen aus zwei nun eine große Ausgabe machen und den ganzen Raum heller und freundlicher gestalten sowie ihn auflockern – mit unterschiedlichen Stühlen und Höhen.“ Im nächsten Winter will man sich an die Arbeit machen.

Den Standort für eine Jugendherberge in Rotenburg bezeichnet Hauck als „sicher“: „Sonst hätte ich die Leitung nicht übernommen, aber man muss auch am Ball bleiben.“ Es sind weniger Urlauber, die das Haus ansteuern, sondern überwiegend Schüler auf Klassenfahrten sowie viele Seminarteilnehmer – aus den Bereichen Sport und Musik vor allem. Darüber hinaus dient die Jugendherberge immer wieder als Veranstaltungsort für FSJ-Schulungen oder Kirchenfreizeiten. 33 500 Übernachtungen waren es jährlich vor Corona im Durchschnitt, 2022 war das Pandemie-Tal weitgehend durchschritten, landete das Haus immerhin wieder bei etwa 30 000 Übernachtungen. Es geht also bergauf.

Das bestätigt Hauck mit Blick auf dieses Jahr: „Schon in zwei Wochen kommen die ersten Klassenfahrten – und was das angeht, sind wir bis November fast ausgebucht.“ Platz bleibe parallel dazu nur noch für die Seminare und Schulungen – doch auch in diesem Bereich ziehe die Zahl der Buchungen wieder an. Dennoch bleibt Hauck mit seinen Erwartungen vorsichtig: „Man weiß ja nie, was noch kommt.“ Die Hoffnung allerdings, dass Corona weitgehend überwunden ist, lebt in der Jugendherberge. Die Maskenpflicht ist Mitte November gefallen. Land in Sicht.

Leichte Preiserhöhung unumgänglich

Das gilt allerdings nicht mit Blick auf die steigenden Kosten. Um 2,50 Euro sind die Übernachtungspreise angehoben worden, um den finanziellen Aufwand für Energie und die Inflation stemmen zu können. Zugleich seien immer noch energetische Verbesserungen vorzunehmen. Hauck sitzt zurzeit mehr an seinem Schreibtisch, als es ihm lieb ist. Doch das gehört dazu als Herbergsvater, der die organisatorischen Fäden in die Hand nehmen und Planungen entwickeln muss. In einigen Fällen ist das bereits erledigt: „Wir haben jetzt einen zweiten Programmpartner und inzwischen auch fünf neue Programmangebote geschaffen“, freut sich der 50-Jährige. Natur, Survival, ein Escape-Room, ein gezieltes Konflikt-Training sowie „Aktiv zum Wir“ stehen inzwischen zur Auswahl – es sind jetzt 17 Angebote, aus denen vor allem für die Klassenfahrt-Gruppen gewählt werden kann. Die Programm-Partner stellen die sogenannten Teamer.

Ebenfalls neu in der Jugendherberge Rotenburg: „Nach langer Zeit haben wir wieder zwei Auszubildende.“ Eine junge Frau lässt sich im Bereich Hauswirtschaft ausbilden, eine weitere Nachwuchskollegin absolviert eine Ausbildung zur Kauffrau für Freizeit und Tourismus. Letztere wird im Rahmen dieser Ausbildung auch als Teamerin mit am Ball sein. Denn Hauck weiß auch das zu berichten: Während es früher reichte, einen Ball herauszugeben, um Fußball oder Volleyball zu ermöglichen, müsse heute ein Teamer das Geschehen in die Hand nehmen.

Die Zeiten haben sich geändert – auch auf anderer Ebene: „Klar, Rabauken hat es auch früher schon gegeben, aber heute ist es mitunter wesentlich massiver, was die angerichteten Schäden angeht.“ Die Grenzen hätten sich verschoben, stellt Hauck fest. Der Respekt und die Höflichkeit seien ein wenig auf der Strecke geblieben, zugleich fragten auch die Fünftklässler nach ihrer Ankunft zuerst nach dem W-Lan.

Das Team umfasst 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hauck ist also wieder zurück in der Praxis. Der Neue ist aber ein alter Hase und weiß genau, wie es läuft in einer Jugendherberge. Schön für ihn: Seine Frau hat er nun auch im Job an seiner Seite, sie arbeitet als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. Das Team insgesamt umfasst 28 Mitarbeiter.

Von seinem Schreibtisch aus blickt Hauck auf den Platz vor dem Haupteingang. Dort gibt es jetzt ein großes Zeltdach. Darunter sitzen trotz Regens ein paar Gäste. Es sind also eine Reihe von Stellen im und am Haus, an denen sich schon jetzt etwas geändert hat. Entwicklungen, die erforderlich sind, um den Standort weiterhin attraktiv zu halten. Schließlich gilt es, den „Nachholeffekt“ zu nutzen und die Übernachtungszahlen wieder auf den alten Stand zu bringen. Eine Aufgabe, die Hauck gerne angeht. Nur die Sache mit der Personalführung sei noch neu für ihn. Aber er gibt sich auch da zuversichtlich.