Das Ortsschild als Signal für Soldaten im Einsatz

Von: Guido Menker

Bürgermeister Torsten Oestmann überreicht den Soldaten Florian Wöhrle (v.r.), Ronny Würzinger und Stephan Meisen das Ortsschild der Kreisstadt. © Menker

Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann überreicht dem Jägerbataillon ein Ortsschild der Kreisstadt. Das geht an die Soldaten, die zurzeit in der Slowakei im Einsatz sind.

Rotenburg – Es ist nur ein Signal. Aber Bürgermeister Torsten Oestmann und auch der stellvertretende Kommandeur des in Rotenburg stationierten Jägerbataillons 91, Florian Wöhrle, sehen darin eine große Bedeutung: Wieder einmal überreicht der Rotenburger Rathaus-Chef ein Ortsschild der Kreisstadt an die Bataillonsvertretung für die Soldaten im Einsatz. Diesmal geht das Schild in die Slowakei, wo seit Juni rund 260 Kameraden der dritten Kompanie bei der Verstärkung der Nato-Ostflanke helfen.

„In Zeiten wie diesen ist ein solches Signal noch wichtiger als ohnehin schon“, sagt Oestmann in einem Gespräch mit der Presse. Die Bundeswehr sei ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. „Das merken gerade jetzt auch die Zweifler“, fügt er hinzu. Mit dieser Übergabe des Ortsschildes komme die Verbundenheit von Stadt und Bundeswehr-Standort zum Ausdruck. Oestmann: „Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit.“

Ähnlich äußert sich auch Florian Wöhrle. „Dieses Signal ist auch uns als Soldaten wichtig, es unterstreicht die Verbundenheit.“ Als Parlamentsarmee sei man nun einmal Teil der Gesellschaft.

Wöhrle, Würzinger und Meisen sind nur indirekt vom aktuellen Auslandseinsatz betroffen. Wöhrle vertritt an diesem Morgen den Kommandeur Gero Hahn und die beiden Kameraden die Kompanie. Die Kolleginnen und Kollegen in der Slowakei gehören zu einer multinationalen Gruppe. Slowaken, Tschechen, Amerikaner und Slowenen sind dort mit von der Partie. Für die Rotenburger endet dieser Einsatz im Dezember, sagt Wöhrle.

Für die Slowakei handele es sich um eine Unterstützung „für den Fall der Fälle“, betont Wöhrle. Das Bataillon sei stolz darauf, diesen Teil dazu beitragen zu dürfen. Die Verlegung sei eine Folge des Angriffs der russischen Truppen auf die Ukraine. „Das Gesamtbild macht deutlich: Dieser Einsatz ist besonders hervorzuheben.“ Insgesamt seien Auslandseinsätze vor dem Hintergrund dieses Krieges in der Ukraine „in der Priorität gestiegen“, unterstreicht der stellvertretende Bataillonskommandeur.

Schon in der kommenden Woche werde man dafür sorgen, dass das Rotenburger Ortsschild die Soldaten erreicht. Oestmann formuliert noch einen Brief dazu. Alles wie immer also. Nicht ganz: Von jetzt an wird es nicht für jeden Einsatz ein neues Schild geben.

Vielmehr habe man in der Von-Düring-Kaserne die Idee entwickelt, es bei einem Schild zu belassen. „Das wird nach dem Einsatz auf der Rückseite mit einer Plakette versehen, auf der der Einsatz steht und wann er stattgefunden hat.“

Gibt es mal keinen Auslandseinsatz, soll das Schild einen öffentlichen Platz im Rathaus bekommen, ehe es mit dem nächsten Kontingent, das ins Ausland geht, wieder unterwegs sein wird.

Stadt und Standort sehen darin einen guten Weg, die Patenschaft noch ein wenig mehr zu festigen. Schließlich mache man auf diesem Wege auch die Menschen in der Kreisstadt immer wieder auf das Wirken der Bundeswehr und ihre Bedeutung aufmerksam.

Einsätze im Ausland bedürfen immer wieder einer intensiven und guten Vorbereitung. Im Vordergrund stünden zunächst Ausbildungsmaßnahmen, sagt Wöhrle. Hinzu komme die einsatzgerechte Kleidung, aber auch die Vorbereitung des Materials. Technische Überprüfungen gehörten ebenso dazu wie das Aufrüsten der Fahrzeuge. „Auch die Soldaten selbst haben noch persönliche Vorbereitungen zu treffen – auch, wenn es sich nicht um Kampfeinsätze handelt.“

Für die Familien wiederum ist auch während des Einsatzes gesorgt. Die Familien-Betreuungsstelle kümmert sich um sie. Regelmäßige Treffen, um einen Austausch und die Weitergabe von wichtigen Informationen sicherzustellen, sei ein Teil der Arbeit. Außerdem dient die Betreuungsstelle auch als direkte Ansprechpartnerin. So wird es beim nächsten Einsatz sein, wenn die vierte Kompanie im April kommenden Jahres in Richtung Mali ausrückt.