Rotenburg: Brand in Einliegerwohnung

Von: Guido Menker

Ein Feuerwehrmann versucht, das Dach zu öffnen, um besser an den Brandherd zu gelangen. © Guido Menker

Die Einliegerwohnung in einem Flachdachbungalow an der Straße Im Teich in Rotenburg ist nach einem Brand am Dienstagvormittag nicht mehr bewohnbar. Das Feuer sei wahrscheinlich in der Küche entstanden, teilt die Polizei mit. Die 46-jährige Bewohnerin sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gekommen.

Update vom 4. Oktober, 16.54 Uhr: Großer Einsatz am Dienstagmorgen um kurz nach 10 Uhr für die Feuerwehr: An der Straße Im Teich in Rotenburg ist ein Feuer in der Einliegerwohnung eines Flachdachbungalows ausgebrochen. Die 46-jährige Bewohnerin musste nach Auskunft der Polizei wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden, wurde aber im Laufe des Tages wieder entlassen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden „dürfte beträchtlich sein“, erklärte ein Beamter vor Ort, während die Feuerwehr mit Unterstützung der Drehleiter alles daran setzte, die Flammen zu löschen. Genaue Angaben sind noch nicht möglich. Vor allem aus dem Dach heraus qualmte es so stark, dass das Feuer sogar in der Innenstadt zu riechen war. „Zu der Ursache können wir noch gar nichts sagen“, erklärt der Beamte der Polizeiinspektion Rotenburg. Das Feuer soll in der Küche der Einliegerwohnung entstanden sein. Mehr sei nicht bekannt. Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt ist, musste unter Atemschutz versuchen, den Brand zu löschen. „Deswegen waren auch so viele Feuerwehren vor Ort“, so Pressesprecher Tim Gerhard. Neben Rotenburg und Unterstedt waren auch die Kollegen aus Borchel, Hemsbünde, Bothel, Bartelsdorf, Wohlsdorf und Ahausen ausgerückt. Dazu kamen die Polizei und der Rettungsdienst. Gerhard: „Alles zusammen waren 90 Einsatzkräfte vor Ort.“



Die Einliegerwohnung sei weitgehend ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar, heißt es. Das Dach darüber ist ebenfalls stark beschädigt, so Gerhard. Das Haupthaus hingegen habe man sichern können. Mittags noch liefen Nachlöscharbeiten.



In Rotenburg brennt ein Haus, die Feuerwehr hat Mühe, die Flammen zu löschen. Die Rauchentwicklung ist stark. © Guido Menker

