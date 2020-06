Ronolulu: Maximal 300 Gäste

Regeln für den Re-Start stehen fest / Spezielles Preissystem

+ © Menker Christian Ohly darf nur jeweils 16 Schränke pro Umkleide freigeben. © Menker

Rotenburg – Die Regeln für den Re-Start des Rotenburger Erlebnisbads Ronolulu stehen fest. Das teilt Reinhard David, Geschäftsführer der Stadtwerke Rotenburg (SR), nach einem Ortstermin mit dem Gesundheitsamt der Kreiszeitung mit. Am Montag öffnet das Freibad im Ronolulu. Badegäste können sich dort montags bis freitags in der Zeit von 6 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr vergnügen – auch auf der breiten Rutsche. Zeitgleich dürfen sich allerdings nur maximal 300 Gäste im Ronolulu aufhalten. Ist diese Grenze erreicht, bleibt der Eingang dicht – so lange, bis die ersten das Erlebnisbad wieder verlassen haben. Reinhard David und der stellvertretende Badleiter Christian Ohly haben am Mittwoch auch die zunächst geltenden Eintrittspreise vorgestellt: „Erwachsene zahlen für die ersten anderthalb Stunden vier Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 2,50 Euro.“ Eine weitere Stunde kostet für Erwachsene 1,50 und für Kinder und Jugendliche einen Euro zusätzlich. Wer noch länger bleiben möchte, muss richtig tief in die Tasche greifen – denn für jede Verlängerungsstunde verlangt das Ronolulu 15 Euro.