Anklage gegen Rotenburger Richterin

+ © dr Ungewohnte Perspektive: Eine Rotenburger Amtsrichterin sitzt in Stade auf der Anklagebank. © dr

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tom Gath schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Einer Rotenburger Richterin wird Rechtsbeugung vorgeworfen. Sie soll Menschen in geschlossene Einrichtungen eingewiesen haben, ohne diese anzuhören. Bei einer Verurteilung verliert sie wahrscheinlich ihren Job.

Rotenburg/Stade – Seit Montag muss sich eine Richterin des Rotenburger Amtsgerichts wegen des Vorwurfs der Rechtsbeugung vor dem Landgericht Stade verantworten. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Betreuungsrichterin soll sie in 15 Fällen eine geschlossene Unterbringung angeordnet haben, ohne die Betroffenen zuvor persönlich anzuhören.

Bis Ende 2020 entschied die Angeklagte darüber, ob Menschen auch gegen ihren Willen in einer Einrichtung untergebracht werden. Dabei handelt es sich häufig um Personen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und bereits unter Betreuung stehen. Häufig wird die Zwangseinweisung von den jeweiligen Betreuern beantragt – teilweise aufgrund einer Fremdgefährdung, größtenteils aber, um selbstschädigendes Verhalten zu verhindern. Die rechtlichen Hürden für einen derart massiven Eingriff in die Freiheitsrechte sind allerdings hoch: Neben einem ärztlichen Gutachten ist ein persönliches Gespräch zwischen Richterin und Betroffenen zwingend vorgeschrieben. Bei Gefahr in Verzug kann die richterliche Anordnung auch ohne Gespräch erfolgen, jedoch muss dieses dann unverzüglich nachgeholt werden.

Angeklagte erklärt Versäumnisse mit Überlastung

Laut der Anklage der Staatsanwaltschaft Verden habe die Rotenburger Richterin diese Anhörungen mit sechs Betroffenen in 15 Fällen zwischen Mai 2016 und Dezember 2017 versäumt. Wie eine Sprecherin des Stader Landgerichts betont, sei die Entscheidung der zwangsweisen Unterbringung in keinem der Fälle inhaltlich falsch gewesen. Das habe eine nachträgliche Prüfung ergeben. Dennoch könnte aber eine vorsätzlich falsche Anwendung des Rechts vorliegen, die mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren bestraft wird.

Zum Prozessauftakt hat die 54-jährige Angeklagte die Vorwürfe objektiv eingestanden. Sie bestreitet allerdings den subjektiven Vorsatz – ein essenzieller Teil des Straftatbestands der Rechtsbeugung. Wegen einer Vielzahl von Verfahren sei sie schlicht überlastet gewesen. In diesen Fällen sind Amtsträger zu einer Überlastungsanzeige verpflichtet, auch um sich selbst zu schützen. Warum die Rotenburger Richterin diese Überlastungsanzeige unterlassen hatte und ob ihr ein Vorsatz nachgewiesen werden kann, muss nun im weiteren Prozessverlauf geklärt werden. Bis zum 22. Feburar sind sechs weitere Verhandlungstage angesetzt.

Verlust des Richteramtes droht

Bei einem Schuldspruch droht der Angeklagten, die weiterhin am Amtsgericht Rotenburg tätig ist, der Verlust ihres Richteramtes. Wird eine Richterin rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt, endet ihr Dienstverhältnis automatisch. Sollte die Richterin schuldig gesprochen werden, sei eine Strafe unter einem Jahr laut der Sprecherin des Landgerichts Stade unwahrscheinlich. Der Prozess findet in Stade statt, weil das ansonsten zuständige Landgericht Verden eine zu große Nähe zum Rotenburger Amtsgericht sah. Der nächste Verhandlungstermin ist am 18. Januar.