Resilienz-Expertin Christina Berndt in Rotenburg: „Impfen gegen Stress“

Von: Tom Gath

Dr. Christina Berndt weiß, was die Psyche stark macht. © Chrisitna Berndt / Karin Brunner

Die Wissenschaftsjournalistin Dr. Christina Berndt spricht im Interview über Resilienz und mit welchen Übungen man sich auf Lebenskrisen vorbereiten kann.

Rotenburg – Die evangelische Lebensberatungsstelle unterstützt die Rotenburger seit 50 Jahren bei seelischen Schieflagen. Anlässlich der Jubiläumsfeier am 7. September hat das Diakonische Werk die Wissenschaftsjournalistin Dr. Christina Berndt eingeladen, über Resilienz zu sprechen. Berndt schreibt für die Süddeutsche Zeitung und ist Autorin zahlreicher Bücher über psychologische Themen. Ihr Buch „Resilienz – Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft“ ist ein Bestseller und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Im Interview erklärt Berndt unter anderem, wie man diese Kraft stärken kann.

Frau Berndt, der Begriff Resilienz ist immer häufiger zu hören. Was bedeutet Resilienz genau?

Resilienz ist gar nicht so ein neuer Begriff und wird schon seit den 1950er Jahren erforscht. Letztlich bedeutet Resilienz Widerstandskraft. Dabei geht es um die Fragen, wie man Krisen übersteht und wer Krisen besser übersteht als andere.

Welchen Einfluss haben Gene und Umweltfaktoren auf die Resilienz?

Es spielt beides rein. Ein deutlicher Anteil ist genetisch. Wie man Stress verarbeitet, kann man zum Beispiel anhand des Hormonspiegels messen. Manche Menschen geraten einfach leichter in Stress. Andere hingegen haben ein ausgeglichenes Temperament, was angeboren oder auch eine Folge der Erziehung sein kann. Aber einen großen Anteil an Resilienz hat auch die persönliche Strategie, und die kann gelernt und geübt werden.

Wie kann man denn seine psychische Widerstandskraft stärken?

Es gibt gut untersuchte Strategien, von denen man weiß, dass sie helfen. Dazu gehört, dass man jeden Tag wahrnimmt, was alles Gutes passiert ist. Dass man nicht nur daran denkt, was wieder nicht geklappt hat, sondern genau umgekehrt denkt: „Das war aber ein gutes Gespräch“ oder „Hier gibt es noch meine Lieblingssüßigkeit“. Wenn man das sechs Wochen lang macht, hat man nachweislich weniger depressive Symptome und ist psychisch stärker.

Das klingt relativ einfach.

Ist es auch, man muss es nur machen. Und das fällt vielen Menschen schwer, weil sie zu oft auf Fehler fokussiert sind. Zum Üben kann man sich zum Beispiel kleine Steinchen in die Hosentasche stecken und in dem Moment, wenn etwas Nettes passiert, ein Steinchen in die andere Hosentasche legen. Später kann man die Steine dann zählen und sich bewusst erinnern. Es hilft auch, die Neugier zu trainieren. Wir mögen alle unsere Routinen, aber man kann auch mal einen anderen Weg zur Arbeit gehen oder was vollkommen Neues kochen, damit man offen bleibt.

Und welcher Umgang mit unseren Mitmenschen kann die Resilienz stärken?

Menschen im Leben zu haben, ist ein ganz wichtiger Faktor. Man sollte deshalb auch in Freundschaften investieren, wenn man wenig Zeit hat. Freundschaften tragen einen durch Schwierigkeiten. Außerdem sollte man aufhören, zu lästern. Beim Lästern trainiert man sein Gehirn darauf, nur Böses und Negatives zu sehen. Wenn ich so über andere denke, liegt es nahe, dass ich auch so über mich selbst denke. Grundsätzlich hilft es, sein Leben liebevoller und friedlicher zu gestalten.

Muss man Resilienz während einer guten Phase trainieren, weil es während einer akuten Krise zu spät ist?

Ja, wenn man schon in einer Krise steckt, wird es schwierig. Resilienztraining ist ein bisschen wie Impfen gegen Stress. Bei einer richtigen Depression braucht man definitiv Hilfe von außen, da hilft kein Resilienztraining mehr. Aber auch in einer akuten Krise sollte man versuchen, sich darauf zu besinnen, was man kann und sich daran erinnern, dass man schon viele Krisen in seinem Leben gewuppt hat. Das fällt einem nur umso schwerer, je trauriger und depressiver man schon ist.

Wenn die Erinnerung an frühere Krisen helfen kann, ist dann eine unbeschwerte Kindheit für die Entwicklung von Resilienz eher nachteilig?

Absolut. Man lernt nur, mit Krisen umzugehen, wenn man auch mal eine Krise hat. Man weiß durch Studien, dass junge Leute mit wohlhabenden Helikopter-Eltern im Leben oft schlechter zurechtkommen als solche, die sich schon früh im Leben durchkämpfen mussten. Es ist gar nicht so gut, seinem Kind immer alle Probleme aus dem Weg zu räumen.

Geraten durch den Fokus auf den individuellen Umgang mit Leid durch Resilienztraining nicht die gesellschaftlichen Ursachen der Probleme aus dem Blick?

Wir dürfen das eine nicht lassen, nur weil wir das andere tun. Wir haben viel für uns selbst in der Hand und es ist hilfreich, daran zu arbeiten. Das merke ich auch an mir persönlich. Aber trotzdem müssen wir auch als Gesellschaft die Probleme angehen. Es kann nicht sein, dass Arbeitgeber sagen: „Sollen die mal an ihrer Resilienz arbeiten, dann knall ich denen noch mehr Akten auf den Tisch.“ Aber ich denke, man kann beide Ebenen im Blick behalten.

Warum fühlen sich denn immer mehr Menschen ausgebrannt?

Grundsätzlich haben Depressionen gar nicht so sehr zugenommen, sondern wir reden mehr darüber und es wird besser diagnostiziert. Was uns heutzutage aber definitiv mehr stresst – und Stress ist etwas anderes als eine Depression –, ist das Anspruchs- und Optimierungsdenken. Wir wollen alle tolle Eltern, ehrgeizige Arbeitnehmer und interessante Partner sein, aber das stresst uns sehr.

Was begeistert Sie daran, all diese wissenschaftlichen Erkenntnisse den Leuten – auch hier in Rotenburg – zu vermitteln?

Ich finde es sehr spannend, tief in naturwissenschaftliche und besonders psychologische Themen einzutauchen und denke, es ist wichtig für unsere Welt, dieses Wissen zugänglich zu machen. Man weiß heutzutage so viel darüber, wie unser Körper und unsere Seele gesund bleiben können, und es ist toll, wenn möglichst viele Menschen etwas daraus ziehen können.

Der Vortrag Christina Berndt hält ihren öffentlichen Fachvortrag „Resilienz – Was die Seele stark macht“ am Donnerstag, 7. September, um 18 Uhr im Ratssaal des Rotenburger Rathauses.