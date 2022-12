Reportage aus dem Hospiz Zum Guten Hirten: Ein Ort des Sterbens wie des Lebens

Von: Tom Gath

Im hellen Gemeinschaftsraum vom Hospiz Zum Guten Hirten kann der Blick über eine weite Wiese schweifen. © Gath

An einem vorweihnachtlichen Wintertag sind wir mit den Mitarbeitern und Gästen vom Hospiz Zum Guten Hirten ins Gespräch gekommen. Eine Reportage über den Versuch, das Sterben so angenehm wie möglich zu gestalten.

Rotenburg – Im Rotenburger Hospiz Zum Guten Hirten riecht es nach Grünkohl und Zimt. Die Zimmer und Flure des Neubaus sind an diesem vorweihnachtlichen Morgen lichtdurchflutet. Die tief stehende Wintersonne scheint durch die verglasten Wände des dreieckigen Gebäudes und erzeugt eine Atmosphäre, die man eher mit Urlaub als mit dem Sterben assoziiert. Und tatsächlich befinden sich die Gäste in den neun Einzelzimmern auf einer Reise, auch wenn es ihre letzte ist und sie nicht mehr nach Hause zurückkehren werden.

Die Zimmer sind liebevoll eingerichtet. © Gath

Das Hospiz Zum Guten Hirten wurde im vergangenen Jahr als erstes vollstationäres Hospiz in Rotenburg eröffnet und begleitet unheilbar kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Die verbleibende Zeit soll so angenehm wie möglich gestaltet werden, nicht nur durch schmerzlindernde Medikamente.

Beziehungspflege statt Funktionspflege

Im Zentrum der Arbeit steht dabei das empathische Gespräch, wie Leiterin Kathrin Harms erklärt: „Akute Luftnot spielt sich zum Beispiel meist im Kopf ab, ist eine Folge von Panik. Da hilft es oft schon, Ruhe zu vermitteln und dafür braucht es einfach Zeit.“

Zeit, die sich die Mitarbeiter gerne nehmen und im Hospiz meist auch nehmen können. „Beziehungspflege statt Funktionspflege“, so charakterisiert Harms ihre jetzige Tätigkeit. Früher habe sie als Pflegekraft in einem Krankenhaus gearbeitet und dort schlimme Erfahrungen gemacht. 2011 wechselte sie deshalb zu einem Hamburger Hospiz und leitet nun seit Mai die Rotenburger Einrichtung.

Selbstbestimmtes Sterben

Um kurz nach 9 Uhr klingelt es an der Tür und der Fahrer eines Krankentransportes winkt von draußen durch die Glastür. Ein neuer Gast kommt direkt aus einem Krankenhaus in Stade.

Eigentlich ist der Mann nur vom Fahrrad gestürzt. Zufällig wurde im Krankenhaus dann eine schwere Tumorerkrankung festgestellt. Nachdem der Mann vor zwei Jahren seine Frau verloren hatte, wollte er nach der ersten Diagnose keine weiteren Untersuchungen. Eine Entscheidung, die im Hospiz respektiert wird. Die Hospizidee stellt den Sterbenden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt, Selbstbestimmung ist dabei das oberste Gebot.

Die Hospizbedürftigkeit ist aber klar definiert, erläutert Laura Badenhop, die als Referentin der Geschäftsführung im Hospiz arbeitet. Die Symptomlast muss so hoch sein, dass eine heimische Versorgung durch den Hausarzt oder die spezialisierte ambulante Palliativversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann.

Referentin Laura Badenhop vor einem der modernen Einzelzimmer. © Gath

Zudem müssen eine Heilung ausgeschlossen und die voraussichtliche Lebenserwartung auf Tage, Wochen oder wenige Monate begrenzt sein. Die Gäste im Hospiz Zum Guten Hirten bleiben durchschnittlich 21 Tage. In den allermeisten Fällen haben es Harms und Badenhop mit weit fortgeschrittenen Krebserkrankungen zu tun.

Die letzte Station eines Norddeutschen

Ein paar Zimmer weiter sitzt Hubertus Elbrecht in seinem Bett. Er trägt ein großes blaues Shirt, das seine Statur hager wirken lässt. Elbrecht leidet unter Bauchspeicheldrüsenkrebs und ist seit Anfang Dezember im Hospiz. „Es geht mir hier sehr gut, wirklich ausgezeichnet. Besser kann man es eigentlich nicht haben“, schwärmt der 74-Jährige. Elbrecht weiß schon seit zwei Jahren, dass er sterben wird.

Hubertus Elbrecht fühlt sich im Hospiz sehr gut betreut. © Gath

Zu seinem diesjährigen Hochzeitstag erfüllte er sich einen tiefen Wunsch und ist mit seiner Frau ein letztes Mal nach Dänemark gereist. „Das war ein Traum. Wir sind dort viele Jahre hingefahren und es war ein würdevoller Abschied“, sagt Elbrecht. Eine Woche später ging es für ihn auf die Palliativstation im Rotenburger Diakonieklinikum, wo er ebenfalls sehr nett aufgenommen worden sei. So etwas habe er von vorherigen Krankenhausaufenthalten nicht gekannt. Urlaub, Palliativstation, Hospiz: Die einzelnen Stationen seiner letzten Reise beschreibt Elbrecht als „das zweitgrößte Glück meines Lebens, nach meiner Frau“.

Von den Dünen kann man die Welt atmen sehen und in sich kehren.

Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat lange als Berufssoldat bei der Marine in Bremerhaven gearbeitet und in Ottersberg gelebt. Neben Dänemark war die französische Atlantikküste ein häufig angesteuertes Urlaubsziel. Das Meer habe für ihn immer eine große Bedeutung gehabt. „Von den Dünen kann man die Welt atmen sehen und in sich kehren“, schwelgt Elbrecht in Erinnerungen. Er sei durch und durch Norddeutscher.

Da passt es gut, dass die Köchin Anja Wiesner an der Tür klopft und als Mittagessen Grünkohl ankündigt. Dazu Kassler, Pinkel und Kochwurst. Elbrecht entscheidet sich für alle drei Beilagen, nur nach Senf sei ihm heute nicht.

Entlastung für die Angehörigen

Anschließend erzählt er weiter von seinem Leben und spricht auch über seinen bevorstehenden Tod. Angst habe er nicht, aber es sei traurig, die netten Menschen um ihn herum verlassen zu müssen. Elbrecht wirkt aufgeräumt, fast schon pragmatisch. Vielleicht, weil er schon zwei Jahre Zeit hatte, sich mit seinem Lebensende auseinanderzusetzen. Ob er rückblickend etwas in seinem Leben bereut? „Dieses Gerede halte ich für Larifari. Die Dinge sind passiert, wie sie eben passiert sind“, wiegelt er ab.

Jedes Zimmer hat einen eigenen Zugang zur Terasse. © Gath

Der Abschied von zu Hause sei ihm nicht sonderlich schwergefallen. Denn er hatte eine Perspektive und wollte auch seine Frau bei der häuslichen Pflege entlasten. „Meine Frau soll leben, zum Beispiel weiter in ihrem Chor singen. Ich hoffe, ihr den Weg so angenehm wie möglich machen zu können“, sagt Elbrecht und blickt in die vereisten Äste der Birke vor seinem Terrassenfenster. Einen rostroten Buchfinken will er dort ausgemacht haben. Ganz sicher ist er sich da aber nicht und auch sonst fehle ihm oft die Kraft, die richtigen Worte zu finden.

Die Kraft lässt nach

Ein Problem, das Monika Mock nur allzu gut kennt. Sie sitzt in einem Rollstuhl im Gemeinschaftsraum und spielt mit ihrer Tochter und Enkelin eine Runde „Mensch ärgere Dich nicht“, während Anja Wiesner in der offenen Küche den Grünkohl mit etwas Kümmel anreichert – das sei besser für die Verdauung.

Ich würde gerne durch die Gegend tänzeln, aber es hat sich ausgetänzelt.

Mock erzählt von ihrer Angst, sich falsch auszudrücken und dadurch jemanden versehentlich zu verletzen. Auch ihr fehlen häufig die Worte. Sie wünscht sich ein wenig mehr Esprit: „Ich würde gerne durch die Gegend tänzeln, aber es hat sich ausgetänzelt.“ Ob sie ohne Rollstuhl und mit mehr Kraft an diesem Tag in Stimmung gekommen wäre, ist aber ohnehin fraglich, denn von den NDR1-Songs im Hintergrund ist sie überhaupt nicht begeistert: Etwas peppigere Musik wäre schön.

Zum Spielen reicht die Kraft noch: Monika Mock mit ihrer Enkelin. © Gath

Mocks Tochter und Enkelin haben die letzte Nacht ebenfalls im Hospiz verbracht. Sie leben beide in Hannover und wollten ihrer Mutter und Oma während ihrer letzten Tage möglichst nah sein. Das Hospiz hält extra ein Zimmer für Angehörige bereit, denn die Menschen sollen ohne Zeitdruck Abschied nehmen können. Mocks Tochter ist begeistert vom Hospiz Zum Guten Hirten. Sie arbeitet selber in einem Pflegeheim und wollte ihrer Mutter die Zustände dort unbedingt ersparen.

Geruchsintensives Kochen

Vergleiche mit anderen Einrichtungen zur Betreuung von alten oder kranken Menschen begegnen einem im Hospiz immer wieder, meist als negativer Kontrast. So erzählt die Köchin Anja Wiesner von unappetitlichen Fotos, die ihr ihre Ehefrau vor Kurzem aus einem Hamburger Krankenhaus geschickt habe. Steinharte Pfannkuchen sollen dort zu sehen gewesen sein. Die erfahrene Köchin vermutet die Mikrowelle als Zubereitungsmethode. Wiesner ist froh über ihren Arbeitsplatz mit Blick auf eine weitläufige Wiese: „Für mich ist es ein großes Glück, dass ich hier arbeiten darf und für einen würdevollen Abschied sorgen kann.“

Aus der offenen Küche hat Anja Wiesner die Gäste gut im Blick. © Gath

Bis zum frühen Nachmittag wird sich Wiesner um Frühstück, Grünkohl und Gewürzkuchen gekümmert haben. Zusätzlich achtet sie darauf, dass immer Snacks bereitstehen. „Es kommt viel auf Kleinigkeiten nebenher an, zum Beispiel Kekse oder selbst gemachte Marmelade. Das ist oft ein Trost, einfach etwas Nettes nebenher, das ist das Wichtigste“, so die Ottersbergerin. Neben dem Duft, der schon am Morgen die Flure des Hospizes erfasse, wie Wiesner weiter erklärt: „Ganz wichtig sind auch die Gerüche. Gerade Neuaufnahmen merken direkt einen Unterschied zum Krankenhaus.“

Eine Kerze für jeden verstorbenen Gast

Etwas verspätet betritt Hubertus Elbrecht den hellen Gemeinschaftsraum. Er sei eingeschlafen, bevor er sich den Wecker stellen konnte. „Man kann hier so richtig schön vor sich hin leben, man verliert den Bezug zur Zeit“, sagt er schmunzelnd. Den warmen Grünkohl wollte er sich aber nicht entgehen lassen und entscheidet sich spontan doch noch für eine Portion Senf. Während er beim Essen von seinen „aufrechten Kindern, die ihren Weg gegangen sind“ erzählt, wird ein paar Zimmer weiter eine Kerze angezündet.

Grünkohl mit Kasseler, Pinkel und Kochwurst. Spontan entscheidet sich Hubertus Elbrecht doch noch für eine Portion Senf. © Gath

Ein Gast, der erst vor drei Tagen ins Hospiz gekommen war, ist gestorben. Damit Familienmitglieder die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen, bleibt der Gast noch eine Nacht im Hospiz. Die Angehörigen sind auch eingeladen, dem abendlichen Chorkonzert beizuwohnen. In der Weihnachtszeit sind viele solcher Aktionen geplant. Manchmal kommt jemand zum Vorlesen, manchmal ein Klarinettenspieler. Für die folgende Woche ist ein gemeinsames Sternegucken durch ein Teleskop geplant.

Weihnachtskonzert vom Chor „Taktvoll“

Und an diesem Abend kommt der Chor „Taktvoll“ aus Waffensen zum Singen und Punschtrinken vorbei. Schon im vergangenen Jahr haben sie eines ehemaligen Chormitglieds mit einem Konzert gedacht, das kurz zuvor im Hospiz verstorben war.

Elbrecht ist am Abend nicht im Gemeinschaftsraum. Er lauscht dem Konzert mit offener Tür aus seinem Zimmer. Vielleicht ist er zu erschöpft vom Tag, vielleicht geht ihm als altem Chorveteranen die Aktion aber auch emotional zu nah. Jahrelang hat er im Oytener Shanty-Chor mitgesungen – ein echter Norddeutscher eben.

Thomas Birkner begleitet seinen Chor „Taktvoll“ aus Waffensen am Klavier. © Gath

Mock ist hingegen dabei, auch wenn die Kraft für den Rollstuhl nicht mehr gereicht hat. Sie hat sich kurzerhand in ihrem Bett ins Publikum schieben und den andächtigen Gesang auf sich wirken lassen. „Wie ein Stern, der den Weg weist... lebst du mitten unter uns“ hallt es durch den vollen Saal und lässt die etwas dröge Radiomusik vom Nachmittag schnell vergessen. Nicht nur aufgrund dieser Liedzeile drängt sich die Erkenntnis auf: Das Hospiz Zum Guten Hirten ist ein Ort des Sterbens und in gleicher Weise voller Leben.