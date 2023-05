Noch viel zu tun: Reeßumer kehren zum Hilfseinsatz ins Ahrtal zurück

Das ehemalige Hotel in Schuld war stark unterspült. Inzwischen wurden die ersten Wände ersetzt. © Holsten-Körner

Im Sommer 2021 hat die Flutkatastrophe im Ahrtal deutschlandweit für Erschütterung gesorgt. Wenige Wochen später ist Kreiszeitungs-Mitarbeiterin Antje Holsten-Körner aus Reeßum mit ihrem Mann ins Krisengebiet gereist, um zu helfen. Vor Kurzem haben die beiden die Reise erneut angetreten. Es wird noch einige Jahre dauern, bis alle Schäden behoben sind.

Eifel/Reeßum – Mitte Juli 2021 verloren im Ahrtal durch eine verheerende Flut 134 Menschen ihr Leben. Außerdem machten die Wassermassen tausende Häuser unbewohnbar und vernichteten unzählige Existenzen. Wie sieht es 22 Monate später dort aus? Stimmt das Bild, das einige Politiker vom gelungenen Wiederaufbau gerne zeichnen? Unsere Mitarbeiterin Antje Holsten-Körner und ihr Ehemann Marco Körner aus Reeßum, die sich erneut für einen dreitägigen Arbeitseinsatz den ehrenamtlich agierenden Dachzeltnomaden (DZN) anschlossen, waren im Ahrtal. Bereits im September 2021 haben sie einige Tage mitgeholfen. Was hat sich seitdem getan? Zusätzlich zu den Einsätzen auf den Baustellen führten sie auch viele Gespräche.

„Das Ahrtal braucht noch Hilfe. Wir sehen es vor Ort und an den vielen Anfragen, die an uns gestellt werden. Der Bedarf ist nach wie vor da“, betont Thilo Vogel, der zusammen mit Dennis Brandt Ende September 2021 die DZN-Hilfsorganisation ins Leben rief. Die Hilfe der Dachzeltnomaden und ihrer freiwilligen Helfer im Ahrtal begann damals aber schon Ende Juli. Während in den ersten Wochen das Kernteam der Dachzeltnomaden, die sonst von ihrer Selbstständigkeit leben, ohne Gehalt alles auf die Beine stellte, ist durch die gemeinnützige Hilfsorganisation der Lebensunterhalt der Initiatoren gesichert.

Auch Spenden an die Organisation können seitdem abgesetzt und Projekte beispielsweise über den Paritätischen Wohlfahrtsverband (Förderung über „Deutschland hilft“) beantragt werden. Das Besondere: Allen Helfern konnte so ein Rundum-Sorglos-Paket geboten werden. Für die Betroffenen ist die Hilfe – ob beim Bau, Abriss oder der Wiederherstellung des Gartens – vollkommen kostenlos. „Wir sind immer noch am Stemmen“, berichtet Thilo Vogel.

Das Team der Dachzeltnomaden mit Elke und Rolf Faber (beide l.), die 15 Tonnen Baumaterial nach oben beförderten. © Holsten-Körner, Antje

In den ersten Monaten nach der Flut waren diese Arbeiten erforderlich, um durch Abstemmen von Putz das Mauerwerk trocknen zu lassen. „Inzwischen sind 80 Prozent Vorbereitungen zu Abrissarbeiten“, ergänzt der 43-Jährige. Diese Arbeiten standen auch bei Uschi und Frank Thelen an, deren Haus in Hönningen (noch) direkt an der Ahr steht. „Das Mauerwerk hat Öl aufgenommen. Trotz aller Reinigungsversuche steht seit Herbst fest, dass abgerissen werden muss“, bedauert Uschi Thelen. Da an dieser Stelle nicht erneut gebaut werden darf, halfen die Dachzeltnomaden beim Rückbau eines geerbten Objektes der Familie, an dessen Stelle ein Ersatzobjekt gebaut werden soll. „Leider haben wir, als die Sanierung aktuell war, die Pauschale der Versicherung gewählt. Durch den geforderten Abriss an der Ahr wird das Geld lange nicht reichen“, bedauert Thelen.

Deutlich kleinere Sorgen haben dagegen Rolf und Elke Faber aus Kreuzberg, denn dort ist durch die höhere Lage des Hauses nur der Garten betroffen. „Durch die Wassermassen wurde über den Wanderweg der Hang weggespült“, sagt der 77-Jährige. Die Herausforderung: Das gesamte Baumaterial musste über einen schmalen Steg in den oberen Teil des Gartens gebracht werden. Unterstützt vom Ehepaar wuppten neun Helfer der Dachzeltnomaden über 15 Tonnen Splitt, Zement und Bruchsteine. „Wahnsinn, wie ihr das geschafft habt“, war Rolf Faber sehr dankbar.

Bei der Gelegenheit erzählt er den Helfern, dass in einigen Häusern in Kreuzberg immer noch Strom fehlt. „In jedem Dorf wird noch Hilfe gebraucht. Die Leute stehen oft allein da. Wir wären in Kreuzberg lange nicht soweit, wenn die Dachzeltnomaden nicht geholfen hätten“, so Faber. Dankbar sind ihnen auch viele Bürger in Müsch. „Sie sind für ihren vorbildlichen Einsatz in Anlehnung an die Film-Superhelden unsere ,Ahrvengers‘“, schwärmt Ortsbürgermeister Udo Adriani.

Inzwischen werden in Müsch die Abrissarbeiten weniger, jetzt wird mehr Fachpersonal gebraucht. Er habe, berichtet er, aber die anstehende Arbeit „total unterschätzt.“ „Ich dachte, in ein oder zwei Jahren ist alles fertig. Inzwischen sind es andere Horizonte.“ Viele Baustellen gibt es auch noch in Schuld. Dazu gehört das ehemalige Hotel von Hans Peter Diehl, das zum Altenheim umgebaut werden sollte. Als die Flut kam, war die Sanierung des Hausteils, in dem Mietwohnungen untergebracht sind, bereits abgeschlossen. „Das Haus wurde stark unterspült und musste angehoben und Wände neu erstellt werden“, berichtet Tochter Sabrina (21), die in der Flutnacht mit der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz war. Handwerker seien, so Hans-Peter Diehl, nicht kurzfristig zu bekommen: „Einen Termin gibt es oft erst in einem halben Jahr oder noch weiter entfernt.“ Von der von den Dachzeltnomaden geleisteten Arbeit ist Diehl sehr angetan. „Sie machen mega Arbeit“, lobt er die Hilfsorganisation. Neben den materiellen Schäden gibt es noch mehr: „Auch wenn alles fertig sein sollte, ist es nicht vorbei, denn viele Menschen sind traumatisiert“, weiß Thilo Vogel.

Nach 700 Tagen Fluthilfe, 400 Haushalten und 170. 000 Helferstunden wird am 30. Juni die Hochwasserhilfe der Dachzeltnomaden als All-Inklusive-Helferpaket eingestellt, bei dem für Schlafplatz, Verpflegung, Sanitäranlagen, Werkzeug, Baustellenorganisation und Shuttle zu den Baustellen gesorgt ist. „Wir passen die Strukturen an und minimieren auf ein Maximum“, sagt Thilo Vogel und hebt dabei noch die Idee der Organisation als atmendes System hervor, die bei erneutem Bedarf wieder einatmen – also größer werden – kann.

Die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz, die die Dachzeltnomaden erhalten haben. © Holsten-Körner, Antje

Daher fiel der Entschluss, nicht mehr benötigte Gegenstände an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Außerdem wird es durch die Reduzierung am 1. Juli ab 11 Uhr auf dem Campgelände einen Material-Basar geben, im Anschluss folgt eine Abschlussparty. Alle Einnahmen kommen wieder der Hilfsorganisation zugute. „Nach zwei Jahren wird es Zeit für ruhigeres Fahrwasser, bevor das nächste Projekt startet“, so Vogel.

Die Zeit soll auch genutzt werden, um zu prüfen, wie die Organisation in das bestehende Krisenmanagement in Deutschland eingebaut und Spontanhelfer eingebunden werden können. Über den 30. Juni hinaus sollen, solange finanzielle Mittel vorhanden sind, die Wünsch-dir-was-Aktion, bei der Betroffenen Wünsche bis zu 2 500 Euro erfüllt werden, und das Basiscamp in Wiesbaum weitergeführt werden. Daher besteht weiterhin die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit der Dachzeltnomaden-Hilfsorganisation auch über den 30. Juni hinaus im Ahrtal aktiv anzupacken.

Der Unterschied: Die Baustellen müssen selbst organisiert werden. Dafür existiert eine Liste, auf der Adressen, Telefonnummern und die Art der benötigten Hilfe vermerkt sind. Genutzt werden dürfen natürlich auch die Küche zur Selbstversorgung sowie das vorhandene Werkzeug. Doch nicht nur im Ahrtal kann Manpower gebraucht werden: „Jeder kann sich fragen: Wo kann ich durch ehrenamtlichen Einsatz einen Mehrwert schaffen? Dies muss nicht im Krisengebiet sein, sondern ist oft in der eigenen Nachbarschaft möglich“, animiert Thilo Vogel zum ehrenamtlichen Engagement.

Übrigens: Für die Hochwasserhilfe wurde den Dachzeltnomaden am 475. Einsatztag von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.

