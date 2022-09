Reaktivierung von Schienenstrecken im Kreis Rotenburg denkbar

Von: Ann-Christin Beims

Strecken, die für den Personennahverkehr stillgelegt sind, könnten reaktiviert werden – so könnten auch durch Waffensen irgendwann wieder Nahverkehrszüge rollen. © Menker

Könnten bald Schienenstrecken im Landkreis Rotenburg für den Personennahverkehr reaktiviert werden? Eine Machbarkeitsstudie zeigt auf, welche Strecken dafür geeignet wären.

Rotenburg – Vier Schienenstrecken, die auch durch den Landkreis Rotenburg führen, sind grundsätzlich für eine Reaktivierung für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) geeignet. Bahnstrecken, mit denen man weitere Fahrgäste erreicht, ganz im Sinne der Mobilitätswende – die aber Investitionen erfordern. Um herauszufinden, wie es um Kosten und Nutzen steht, hat die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), in deren Eigentum die Strecken sind, gemeinsam mit den Kreisen Rotenburg, Stade und Osterholz eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese ist im Kreisausschuss für Wirtschaft und Verkehr vorgestellt worden – und führte zu Diskussionen aufgrund der Auswahl.

Bereits vor gut zehn Jahren hat eine Auseinandersetzung mit einer Reaktivierung begonnen. Es gab unter anderem eine Prüfung durch das Land Niedersachsen, welche Bahnstrecken geeignet sind. Von den Ursprungsstrecken sind nur wenige über geblieben. „Dann ruhte das auf Landesebene“, erklärte Landrat Marco Prietz (CDU). Allerdings nicht der Wunsch nach einer Fortsetzung des Projekts. Der Rotenburger Kreistag hat sich vor gut zwei Jahren dann dafür entschieden, die Studie mit in Auftrag zu geben. Prietz führt vor allem den Moorexpress von Stade bis Osterholz-Scharmbeck ins Feld, der aktuell nur als touristischer Sonderverkehr läuft. Zum anderen hat Zeven als Mittelzentrum keinen aktiven Bahnanschluss für den SPNV, und auch die Nord-Süd-Achse von Rotenburg bis Bremervörde steht zur Debatte – bislang läuft dort nur Güterverkehr.

Letzten Endes stehen für eine Reaktivierung aus Sicht der Gutachter Susanne Rebentisch von der PTV Group und Andreas Gille von „rmcon“ zwei Strecken im Fokus: zum einen zwischen Bremervörde und Stade, „die schon recht gut ausgebaut ist“, so Gille. Die Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, seien vergleichsweise gering durch die vorhandene Infrastruktur. Die Gutachter schätzen, dass Züge etwa nach drei Jahren ab dem Moment, wo der Auftrag an die EVB geht, fahren könnten. Zwar sind die Grundvoraussetzungen da, aber Faktoren wie Barrierefreiheit, Beleuchtung und anderes müssen bedacht werden. Die Route ist zudem erweiterbar: bis Stade Klinikum oder nach Himmelpforten. Die Investitionskosten liegen bei etwa 7,7 bis 11,4 Millionen Euro, je nachdem, welche Länge favorisiert wird – allerdings aufgrund der Preisgrundlage von 2021 errechnet.

Die andere Strecke verläuft von Zeven-Süd nach Tostedt, mit teils neuen möglichen Haltepunkten. Die Strecke verfügt allerdings über einige noch nicht technisch gesicherte Bahnübergänge, merkt Gille an. Das sei in der Kostenschätzung berücksichtigt. Bis Züge dort auf die Schiene gehen könnten, würden etwa sechs Jahre ab Auftrag an die EVB vergehen. Etwa 10,8 Millionen Euro würden dabei fällig.

Fehlende Nord-Süd-Achse in der Kritik

Beide Strecken nebst potenzieller Erweiterungen erhalten hinsichtlich der technischen Machbarkeit, des möglichen Fahrgastpotenzials aufgrund von Anbindungsmöglichkeiten zum Beispiel auch nach Hamburg sowie der Abschätzung der Förderwürdigkeit die beste Bewertung von den Gutachtern. „Wir sehen eine Weiterentwicklung und Verbesserung des Angebotes der öffentlichen Verkehrsmittel“, sagt Rebentisch. Neue Mobilitätsmöglichkeiten würden geschaffen. Der Schwerpunkt der Kosten liege immer im Bereich der Technik. Lärmschutz sei dabei nicht berücksichtigt worden, da die Häuser meist in genügend Entfernung zu den Schienen liegen und es leise Regionalwagen sind, die weniger Lärm als Güterzüge verursachen. Investitionen in neue Züge seien nicht notwendig, da durch die neuen Wasserstoffzüge andere Züge über sind, die genutzt werden können, so EVB-Geschäftsführer Christoph Grimm.

Die Strecken Rotenburg bis Bremervörde sowie Bremervörde bis Osterholz-Scharmbeck wurden nicht detaillierter betrachtet. Da auf Letzterer viel Freizeitverkehr unterwegs ist, gibt es bereits eine Ergänzungsstudie durch den Landkreis Osterholz und die EVB. Das Fehlen der Nord-Süd-Achse im Kreis Rotenburg, bereits ertüchtigt für Güterverkehr, stieß aber auf Unverständnis. Erster Kreisrat Torsten Lühring warf ein, dass die Strecke sicher nicht über Pendlerströme wie nach Hamburg oder Bremen verweisen könne, wohl aber ortsnah sei und die Schulen anbinde.

„Wir erreichen weniger Potenzial für die Strecke als für die anderen“, erläuterte Rebentisch. Aber auch Hans-Jürgen Schnellrieder (Grüne) äußerte Kritik am Fehlen in der Betrachtung. Einen Antrag darauf, dass sie noch einmal untersucht werden möge, zog er aber zurück. Denn Landrat Prietz erinnerte daran, dass er „eine klare Erwartungshaltung“ brauche, um in Hannover vorzusprechen. Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG), die Leistungen auf der Schiene plant und bestellt, müsse das Ergebnis der Studie ernst nehmen, so Prietz, damit sich etwas bewegt. Die anderen Strecken würden nicht aus den Augen verloren, „aber wir müssen irgendwo anfangen“. Für die Strecke Bremervörde nach Stade gibt es zudem zwei Landräte, die sich dafür einsetzen können.

So gab es letztlich einstimmig Empfehlung, dass der Landrat sich beim Verkehrsministerium für die Streckenreaktivierung gemäß der Studie einsetzt.