Rotenburger Preis für Erinnerung und Zukunft geht an Hansen-Schaberg und Geicke

Von: Andreas Schultz

Die ersten Preisträgerinnen des Rotenburger Preis für Erinnerung und Zukunft sind Inge Hansen-Schaberg (l.) und Beate Geicke. © Schultz

Der Rotenburger Preis für Erinnerung und Zukunft geht an Inge Hansen-Schaberg und Beate Geicke. Diakonissen-Mutterhaus, Rotenburger Werke und Agaplesion-Diakonieklinkum hatten zur Auszeichnungsfeier eingeladen, Bürger der Stadt und weitere Gratulanten füllten den Buhrfeindsaal.

Rotenburg – Großer Festakt im Rotenburger Buhrfeindsaal: Am Dienstagabend machten das Diakonissen-Mutterhaus, das Agaplesion-Diakonieklinikum und die Rotenburger Werke offiziell, was schon alle wussten: Inge Hansen-Schaberg und Beate Geicke erhielten den ersten Rotenburger Preis für Erinnerung und Zukunft.

„Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich 2023 um Demokratien sorgen müsste“, sagte Mutterhaus-Vorstand Matthias Richter zum Auftakt und setzte mit der Erinnerung an Rotenburger Persönlichkeiten zur Nazi-Zeit und den erstarkten Rechtspopulismus den Ton der Veranstaltung. Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen – das war Motiv vieler Redebeiträge des Abends, so auch bei Preisträgerin Geicke oder Werke-Geschäftsführerin Sabine Ulrich: „Wir brauchen die Erinnerung, um die Zukunft gestalten zu können“.

Der Preis ist dem Mahnmal vor dem Rotenburger Rathaus nachempfunden. © Schultz, Andreas

Dass mancher Mensch geschichtliche Wissenslücken nutzt oder die Geschichte für seine Zwecke bis zur Unkenntlichkeit verbiegt, machte Katharina Maria Nocun im Rahmen ihres Festvortrags deutlich. Die deutsche Publizistin mit polnischen Wurzeln zeigte auf, wie verschwörungsideologische Strukturen heute funktionieren, welche Sprache und Codes sie nutzen – einigen gehe es beispielsweise darum, den Mythos jüdischer Geheimherrschaft wiederzubeleben. „Feindbilder sind Verschwörungsbeschleuniger“, machte die Autorin deutlich und sezierte Anhängergruppierungen von Verschwörungstheorien. Sie ermutigte dazu, derartigen Verschwörungsmythen zu widersprechen, wo immer möglich. Die Grenze für den Dialog zog sie bei Bedrohungen und Gewaltforderungen – und machte damit deutlich, was ihr persönliches „Nie wieder“ ist: „Wer gegen gewisse Normen verstößt, hat keinen Platz im Dialog“.

Katharina Maria Nocun spricht über neue alte Verschwörungserzählungen. © Schultz, Andreas

Hansen-Schaberg, die für eigene Verdienste der Erinnerungsarbeit, aber auch stellvertretend für den Förderverein Cohn-Scheune und seiner Arbeit zur Geschichte des Judentums im Bereich Rotenburg ausgezeichnet wurde, fasste sich kurz: Sie bedankte sich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass das Projekt Cohn-Scheune ein Erfolg geworden ist und bleibt. Das Preisgeld, in ihrem Fall 6 .000 Euro, solle ebenfalls in Projekte der Erinnerungsarbeit fließen. Ähnliches plant Beate Geicke mit den 4.000 Euro, die sie für ihren Einsatz zur Erinnerung an Wilm Hosenfeld in ihrem Heimatort Thalau bekommen hat. Der Wehrmachtsoffizier hatte Menschen, darunter einige jüdischen Glaubens, das Leben gerettet.

Jury-Mitglied Dr. Michael Schulte verliest die Urkunde für Beate Geicke. © Schultz, Andreas

Nun startet die Suche nach Preisträgern für 2025: Die diakonischen Einrichtungen zeichnen Menschen aus, die sich in der Erinnerungsarbeit, für Demokratien und Menschenrechte oder antirassistisch engagieren. Vorschläge nehmen die drei Einrichtungen entgegen.