Unfall mit Traktor: 55-jähriger Motorradfahrer stirbt

Von: Marcel Prigge

Teilen

Bei einem Unfall mit einem Traktor ist im Landkreis Rotenburg ein 55-jähriger Motorradfahrer gestorben. Die Feuerwehr versuchte, den Mann zu reanimieren, konnte letztendlich aber nichts mehr für ihn tun.

Landkreis Rotenburg – Trotz Reanimation konnte er nicht mehr gerettet werden: Am Freitag, 21. April 2023, ist im Landkreis Rotenburg ein 55-jähriger Motorradfahrer gestorben. Er war gegen den Reifen eines abbiegenden Traktors gefahren.

55-jähriger Motorradfahrer stirbt im Landkreis Rotenburg: Gegen abbiegenden Traktor geprallt

Wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) mitteilt, geschah der Unfall auf der K112 um kurz vor 20 Uhr zwischen den Orten Nartum und Winkeldorf. Laut Polizeiangaben wollte der Fahrer eines Traktorgespanns auf der Kreisstraße nach links auf einen Feldweg einbiegen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Motorrad des 55-Jährigen.

Auf der K112 im Landkreis Rotenburg, zwischen den Orten Nartum und Winkeldorf, ist es am Freitag, 21. April 2023, zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 55-jähriger Motorradfahrer starb. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

„Das Motorrad prallte gegen das rechte Hinterrad des Traktors und wurde durch die Wucht des Aufpralls einige Meter zurückgeschleudert“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte aus Nartum leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und setzten diese nach Eintreffen des Rettungsdienstes mit diesen gemeinsam fort.

Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle: Polizei nimmt Ermittlungen auf

„Leider war der 55-jährige Motorradfahrer so schwer verletzt, dass noch an der Unfallstelle der Tod festgestellt werden musste“, wird weiter berichtet. Der Fahrer des Traktors erlitt einen schweren Schock, musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Im Nachgang wurden durch die Feuerwehr die auslaufende Betriebsstoffe abgestreut und aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Nartum, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Streifenwagen der Polizei beteiligt. Die Beamten haben den Unfall aufgenommen und ermitteln nun die genauen Unfallumstände.