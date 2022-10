Polizei intensiviert Fahrrad- und E-Scooterkontrollen

Von: Ann-Christin Beims

Teilen

Morgens und mittags sind in der Fußgängerzone viele Radfahrer unterwegs. Meistens müssen sie aber absteigen. © Beims, Ann-Christin

Die Polizei achtet in den Herbst- und Wintermonaten verstärkt darauf, dass Fahrrad- und mittlerweile auch E-Scooterfahrer die Verkehrsregeln einhalten. Da heißt es dann auch mal, absteigen und schieben.

Rotenburg – „Halt!“, ruft Verkehrssicherheitsexperte Christoph Steinke von der Rotenburger Polizei energisch und sprintet los. Er hat zwei Schülerinnen auf einem E-Scooter gesichtet. Das ist nicht erlaubt, passiert aber immer öfter. Also hält er sie an und klärt sie darüber freundlich, aber bestimmt auf. Sie wären zu spät dran, sagen die Jugendlichen. Doch die Ausrede gilt nicht – dann müssen sie sich eben zeitiger auf den Weg machen. Steinke schickt sie zu Fuß weiter und geht von der Fußgängerampel an der Glockengießerstraße zurück auf seinen Posten nahe dem Kaufhaus Karo. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht sein Kollege, der Kontaktbeamte Fred Krüger. Gemeinsam kontrollieren sie an diesem Morgen Fahrrad- und E-Scooterfahrer.

In der dunklen und nassen Jahreszeit intensiviert die Polizei noch einmal ihre Kontrollen. Nach wie vor fahren viele Schüler ohne Licht oder auf der falschen Straßenseite. So dürften sie auf der Seite vom Karo, wo Steinke steht, nicht in Richtung Fußgängerzone fahren – Einbahnstraße. Viele versuchen es dennoch, aus Bequemlichkeit oder Faulheit. Andere wiederum fahren auf dem Gehweg, könnten so aber zu einer Gefahr für Passanten werden, die aus Haus- oder Ladeneingängen herauskommen. Gerade auf dem nassen Gehweg, der an diesem Morgen durch den Regen der Nacht und die herabgefallenen Blätter sehr rutschig ist, ist es oft nicht möglich, noch rechtzeitig zu bremsen.

Früh am Morgen klären Christoph Steinke (l.) und Fred Krüger über richtiges Verhalten im Straßenverkehr auf. © Beims, Ann-Christin

Grundschüler haben regelmäßig Verkehrserziehung. Sie machen unter anderem Fahrradprüfungen, bei denen die Polizisten auch die Fahrräder selber kontrollieren. Ist das Licht in Ordnung? Funktionieren die Bremsen? „Die Termine für den Fahrradführerschein der dritten Klassen sind angekündigt, dennoch sind oft ein Drittel kaputt“, weiß Krüger. Seien es fehlende „Katzenaugen“ oder defekte Klingel, Bremse oder Licht. „Ist die Bremse defekt, dürfen sie mit diesem Rad nicht an der Prüfung teilnehmen“, so der Kontaktbeamte.

Anders sieht es an den weiterführenden Schulen aus. Da müsse das Thema noch stärker in den Fokus gerückt werden. „Da gerät viel in Vergessenheit, weil sie andere Dinge im Kopf haben“, meint Steinke. Vor allem über das richtige Verhalten mit E-Scootern muss mehr aufgeklärt werden – die können nämlich ab 14 Jahren gefahren werden. Da einige Modelle bereits günstig erhältlich sind, tauchen sie immer öfter im Straßenverkehr auf. Allerdings gelten sie als Kraftfahrzeuge – und damit gelten entsprechende Regeln. So dürfen E-Scooter zum Beispiel nicht durch eine Fußgängerzone fahren. Nur eine Helmpflicht gibt es bisher nicht. „Leider“, kommentiert Krüger. „Wir weisen aber darauf hin, dass es besser ist, einen zu tragen. Sie werden so schnell übersehen. Sie können nicht nur 20 Stundenkilometer fahren, sondern sind sehr schnell auf dieser Geschwindigkeit, wenn sie aufs Gas drücken.“ Das werde oft unterschätzt.

Das Unrechtsbewusstsein ist bei den meisten da, das merken die Polizisten. „Die wissen alle, dass sie es nicht richtig machen“, so Krüger. Denn entweder springen sie direkt ab, sobald sie die Polizisten sehen, und schieben oder sie fahren schnell auf die Straße. Hin und wieder diskutieren Erwachsene kurz – manchmal schlicht aus Unwissenheit. „Aber ich darf doch bis um 10 Uhr durch die Fußgängerzone fahren“, argumentiert gerade eine junge Frau, die am Kaufhaus Karo entlang Richtung Pferdemarkt fahren will. „Richtig“, entgegnet Krüger gelassen. „Aber nicht entgegengesetzt einer Einbahnstraße. Und die Fußgängerzone beginnt erst auf Höhe des Reformhauses“, ergänzt er.

Viele Schüler nutzen die Möglichkeit, dass sie morgens noch durch die Innenstadt fahren dürfen. © Beims

Die Frau zeigt Einsicht und wechselt die Straßenseite. Grundsätzlich bringe aber die regelmäßige Präsenz, gerade zu Schulbeginn und mittags zum Schulende, zum Beispiel am Cafésito am Pferdemarkt, Erfolg, davon sind die Beamten überzeugt. So habe Steinke an diesem Morgen auf seiner Seite erstaunlich wenig Fahrradfahrer ermahnen müssen. „Viele fahren gleich auf die andere Seite. Ohne die Kontrollen wäre das sicherlich mehr.“

Bauliche Veränderungen wie herausfahrbare Poller, farbliche Markierungen auf dem Boden oder Fahrradschranken im Bereich der Fußgängerzone wären eine zusätzliche Maßnahme, um den Fahrradverkehr besser zu steuern. Der darf dort übrigens nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. „Das macht aber keiner“, weiß Krüger. Vom Neuen Markt Richtung Pferdemarkt ist es zwischen 19 und 10 Uhr erlaubt zu fahren, ansonsten heißt es jedoch: absteigen und schieben. Dass das immer wieder umgangen wird, hat schon zu Beschwerden von Geschäftsleuten geführt.

Eine durchgängige Fußgänerzone ist ebenfalls ein Gedankenspiel. Für Fahrradfahrer könnte man in der Mitte zwei Fahrspuren einrichten – breit genug ist die Fußgängerzone, erklärt Krüger. Was wie am Ende umgesetzt wird, ist auch Teil des Verkehrsentwicklungskonzepts und noch „völlig offen“, erklärt die Erste Stadträtin Bernadette Nadermann dazu auf Nachfrage. Bei Schranken müsse man immer bedenken, dass Rettungsfahrzeuge weiterhin jederzeit durchkommen müssen. Auch die Rückschlüsse aus dem Einzelhandelskonzept werden in die Überlegungen zu Veränderungen in der Innenstadt mit einfließen. Nicht zuletzt sei die Öffentlichkeitsbeteiligung dabei wichtig. Vorrang habe ohnehin zunächst die Goethestraße – einer der Rotenburger Unfallschwerpunkte unter anderem durch den Fahrbahnuntergrund und Kollisionen mit dem ruhenden Verkehr. Dazu Nadermann: „Die brennt unter den Nägeln.“