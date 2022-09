Plan für die Visselhöveder Goethestraße: Ausschuss will Tempo 30

Von: Jens Wieters

Teilen

Mehr als 20 000 Fahrzeuge sind täglich auf der Visselhöveder Goethestraße unterwegs. Oft nur im Schneckentempo. © Wieters

Der Bauausschuss der Stadt Visselhövede will Tempo 30 auf der Goethestraße, um Lärm und Abgase zu minimieren und damit für mehr Aufenthaltsqualität zu sorgen. Allerdings hat die Stadt rechtlich keine Handhabe, weil es sich um eine Bundesstraße handelt.

Visselhövede – Die Schilder stehen schon da und wenn umgesetzt wird, was der Visselhöveder Bauausschuss empfohlen hat, braucht die Rotenburger Straßenmeisterei nur noch die zusätzlichen Blechtafeln mit der Aufschrift „bei Nässe“ abzuschrauben und die Sache ist geritzt. Denn einstimmig hat das Gremium empfohlen, Tempo 30 auf der gesamten 330 Meter langen Goethestraße vom Kreisel bis zur Kirche einzurichten. Ob das allerdings klappt, ist eine andere Sache, denn letztlich hat die Landesbehörde für Straßenbau darüber zu befinden, denn die Goethestraße ist eine Bundesstraße mit der Bezeichnung 440 und damit Sache der Verdener Behörde. Bereits 2020 wurde in den Visselhöveder Gremien darüber beraten, eine Begrenzung auf 30 Stundenkilometer zu beantragen. Dies wurde damals knapp abgelehnt.

„Uns ist schon klar, dass wir selber keine Entscheidung darüber treffen können, ob Tempo 30 eingerichtet wird, aber es ist wichtig, dass wir die richtigen Signale senden“, so Bauamtsleiter Gerd Köhnken. Für ihn ist „die Zeit reif, intensiver darüber nachzudenken“.

Hintergrund der Diskussion ist der Lärmaktionsplan des Bundes, der kurz gesagt möglichst viel Verkehrslärm und Abgase aus den Gebieten filtern will, in denen Menschen wohnen und arbeiten, um die Aufenthaltsqualität dort zu erhöhen. Und da in der Visselhöveder Innenstadt viele Menschen an der Goethestraße leben, gerät sie in den Fokus für Veränderungen.

Die Schilder stehen seit Sommer. Greift ein generelles Tempolimit, brauchen nur die unteren Tafeln weg. © Wieters, Jens

Die Parkstreifen sind schmal und beim Öffnen der Türen wird die Fahrbahnfläche oft mitgenutzt. In den Jahren 2019 bis 2021 gab es 53 Unfälle an der Goethestraße, davon sieben mit zehn Leichtverletzten und einen mit einem Schwerverletzen. Die meisten Unfälle sind 2019 im Bereich des ruhenden Verkehrs passiert. Dies geht aus Unterlagen hervor, die die Polizei zur Verfügung gestellt hat.

Da man bei einem täglichen Aufkommen von mehr als 20 000 Autos und Lastwagen den Verkehr nicht einfach über die Worth- und Gaswerkstraße umleiten kann, wie Imke Bischof (SPD) in Erwägung zog, weil der Verkehr sich dann an Süder- oder Schäferstraße und vor dem Bahntunnel stauen würde, bleibt als Werkzeug offenbar nur das Tempolimit. Köhnken brachte auch ein Zeitfenster der Geschwindigkeitsreduzierung ins Spiel: „Vielleicht von 6 bis 20 Uhr, wenn an der Straße am meisten los ist.“ Das große Aber folgte auf dem Fuße: „Da die Innenstadt und damit auch die Goethestraße auf einem moorigen Untergrund ruht, sind vor allem in den Nachtstunden enorme Erschütterungen zu verspüren, wenn schwere Laster mit Tempo 50 unterwegs sind“, hat Köhnken in Erfahrung gebracht.

Henning Cordes (FDP) erklärte die Bischof-Idee, den Verkehr umzuleiten, als „nicht zielführend“. Alle Gewerbetreibende bräuchten Frequenz in der Innenstadt. „Das sind natürlich nicht die Lasterfahrer, aber alle anderen Kraftfahrer schon, von denen auch mal Auswärtige anhalten, gucken und kaufen.“ Jan Husmann (CDU) stimmte am Ende zwar auch für das generelle Tempolimit auf 30 Stundenkilometer, erinnert aber daran, dass „tagsüber gar nicht schneller gefahren werden kann, weil so viele Fahrzeuge unterwegs sind und zwei Ampeln den Verkehrsfluss sowieso verlangsamen.“ Die Beschränkung auf 30 Stundenkilometer bei Nässe wurde im Sommer angeordnet, da der Straßenbelag so abgefahren und damit glatt ist, dass sich der Bremsweg der Fahrzeuge bei Regen verlängern könnte.