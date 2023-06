Person stirbt in brennendem Auto: Von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Tragischer Unfall in der Nacht zu Samstag im Landkreis Rotenburg. Ein Auto ist gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen. Eine Person stirbt.

Bothel – Eine Person ist in der Nacht zu Samstag, 17. Juni 2023, bei einem Verkehrsunfall nahe Bothel im Landkreis Rotenburg (Wümme) in einem brennenden Auto gestorben. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam der Autofahrer auf der Kreisstraße 209 in einer Kurve von der Straße ab. Der Mercedes prallte gegen einen Baum, schleuderte in ein Feld und ging in Flammen auf.

Derzeit ist der Unfallzeitpunkt nicht genau bekannt, da es keine Zeugen des Unfalls gibt. Gegen 01:20 Uhr bemerkte ein Autofahrer das in Vollbrand stehende Wrack und alarmierte die Feuerwehr. Das Feuer breitete sich zu dem Zeitpunkt bereits auf ein Feld aus.

Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehr und den schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen kam für den Fahrer jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnten die Retter verhindern. Die Identität und das Geschlecht der verstorbenen Person waren zunächst nicht klar. Die Polizei sicherte umfangreich Spuren. Dazu setzten sie auch eine Polizei-Drohne ein, die beim nahen Hurricane-Festival stationiert ist. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war in der Nacht noch unklar.