Parkplatz bleibt Streitobjekt

Der alte Spielplatz an der Castorstraße soll für den BBS-Parkplatz weg – und mit neuem Gerät in unmittelbarer Nähe wieder aufgestellt werden. Foto: Krüger

Der geplante Lehrerparkplatz der Berufsbildenden Schulen in Rotenburg an der Castorstraße bleibt ein Streitobjekt. Nach mehreren Sitzungen und Versammlungen fehlt weiterhin ein eindeutiger politischer Beschluss. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) ist irritiert – und die Politik unentschlossen. Aber die Zeit drängt.

Rotenburg – Eigentlich soll es nach den Sommerferien losgehen. Der Landkreis als Schulträger der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Rotenburg hat ein Millionenpaket geschnürt, um die Verkehrssituation auf dem beengten Gelände an der Verdener Straße zu verbessern. Dazu gehört unter anderem, die Bushaltestellen vor das Hauptgebäude zu verlegen, Fahrradständer zu versetzen und eben auch mehr Parkraum zu schaffen. Als Partner soll die Stadt mit an Bord sein, denn der gehört eine 5 000 Quadratmeter große Grünfläche an der Castorstraße. 4 000 davon will der Landkreis kaufen, es sollen 50 Parkplätze für Lehrer entstehen. Kostenpunkt: knapp eine Million Euro. Eine schöne Einnahme für die Stadt, die mit dem Geld auch Bürgersteige im Wohngebiet verbreitern, den bisherigen Spielplatz in unmittelbarer nähe verschönert wieder aufstellen und Baumbestände aufwerten will.

Aber so einfach ist es nicht – das wurde in den vergangenen Monaten und noch einmal am Dienstagabend im Ausschuss für Planung und Hochbau deutlich. Anwohner fürchten mehr Lärm und Verkehr, glauben nicht an eine Entlastung durch weniger Parkplatzsuchverkehr. Auch aus der Politik gibt es Gegenwind, aus unterschiedlichen Richtungen: Während die Grünen ganz grundsätzlich die Notwendigkeit weiterer Parkplätze hinterfragen, stören sich andere zum Beispiel daran, dass die 4 000 Quadratmeter als „Gemeinbedarfsfläche“ an den Landkreis verkauft werden sollen – was für die Stadt zwar zu einem höheren Preis führt, aber auch die Möglichkeit nicht ausschließt, dass statt des Lehrerparkplatzes irgendwann mal auf einem Teil des Geländes auch ein Schulgebäude mit einer zulässigen Traufhöhe von acht Metern entstehen könnte.

Gegen halb Neun schüttelt Bürgermeister Weber am Dienstagabend heftig seinen Kopf. „Ich kann davor nur warnen“, hat er wenige Minuten zuvor den Ausschussmitgliedern noch mit auf den Weg gegeben. Doch es hilft nichts: So, wie es sich die Verwaltung vorgestellt hat, will die Politik es noch nicht. Der Vorschlag für die zweite Änderung am „Bebauungsplan Nr. 52 - östlich Gut Gothard“, erstmals 1972 aufgestellt, fällt durch. Vier Stimmen der CDU für den SPD-Bürgermeister reichen nicht aus – Grüne, WIR und Webers Genossen sind dagegen. Stattdessen gibt es gleich darauf einen anderen Beschluss, angeregt durch die Kritik von FDP und WIR, die keinen „Freifahrtschein“ für ein späteres Gebäude auf dem Parkplatzgelände im Vertragswerk haben wollen. Dafür gibt es die knappe Mehrheit der Ausschussmitglieder – mit einer Koalition aus drei CDU-Stimmen und je einer von WIR und Grünen. Doch nicht jedem im Ratssaal scheint am Ende der über zwei Stunden Diskussion so ganz klar, was nun eigentlich beschlossen wurde und vor allem, was das für Auswirkungen hat. Weber befürchtet massive.

Gilberto Goris SPD will den Plänen ihres Bürgermeisters vor allem wegen der fehlenden Kooperation des Landkreises nicht folgen, wie der Fraktionschef betont. Man habe um alternative Planungen gebeten, doch spreche der Kreis nunmehr nur von der Möglichkeit, im Bereich des Kalandshofs weitere 20 bis 25 Stellplätze anzumieten und für die Nutzer der Schule bereitzustellen, sofern es trotz der Erweiterung an der Castorstraße zu keiner nachhaltigen Entlastung der Anwohner kommen sollte. „Wir sind enttäuscht“, so Gori. „Wir werden nicht zustimmen.“

Da nützt es auch nichts, dass Stadtplaner Clemens Bumann die für die Verwaltung und den Rathauschef so triftigen Gründe noch einmal zusammenfasst. „Alle Alternativen sind schlechter“, sagt er. Seit 2017 gebe es Überlegungen, wie man mehr Parkraum für die BBS schaffen könnte. Doch Flächen auf dem angrenzen Tiemann-Gelände seien schlichtweg zu teuer, gegenüber auf den ehemaligen Rathsmann-Flächen sollen Wohnhäuser entstehen. Ein Parkdeck sei unwirtschaftlich. Das „Gesamtpaket“ mit dem neuen Busbahnhof führe zu dann 340 Parkplätzen für rund 2 000 Schüler und 150 Lehrer. Wenn das Angebot auch jetzt rechtlich schon in Ordnung sei, wäre die Situation dann doch entspannter – auch für die direkten Anwohner im „privilegierten Stadtteil“ des Gut Gothard. Die erhielten zudem einen leicht versetzten, komplett erneuerten Spielplatz mit neuen Geräten. Und das, obwohl Bumann die Kinder unter zwölf Jahren auf nur 18 im direkten Anliegerbereich beziffert – bei mehreren anderen Spielplätzen in der Umgebung. Auch werte man den bisherigen Grünbereich mit neuen, heimischen Anpflanzungen auf. Bumann: „Das ist ein attraktiver Kompromiss.“

Ob das letztlich auch der Rat am 8. Juli so sieht, bleibt abzuwarten. Zu unübersichtlich sind noch die politischen Interessenslagen vor der Entscheidung. Fällt der Verwaltungsvorschlag durch, muss mit dem Landkreis jedenfalls neu verhandelt werden – wie lange, ist unklar.

WIR setzt breiten Gehweg durch – vermutlich

Wenn der BBS-Lehrerparkplatz an der Castorstraße kommt, soll für die Anwohner der Gehweg in diesem Bereich verbreitert werden. Das hat der Planungsausschuss bei einer Gegenstimme der SPD mehrheitlich beschlossen. Beantragt hatten das FDP und WIR. Die Stadtverwaltung unterstützt das Ansinnen nach einer Ortsbegehung, wie Bürgermeister Andreas Weber (SPD) betont: „Der Antrag ist sinnvoll.“ Auf durchgängig zwei Meter soll der 320 Meter lange Gehweg der Castorstraße verbreitert werden, um Fußgängern und jungen Radfahrern mehr Sicherheit zu gewähren. Platz dafür ist wegen eines breiten Grünstreifens zur Straße hin genug. Die Stadtverwaltung schätzt die Kosten der notwendigen Baumaßnahme auf rund 50 000 Euro. Und die sollen möglichst vom Landkreis übernommen werden, der bekanntermaßen den Parkplatz auf der bisherigen städtischen Grünfläche bauen will. Haken an der Sache: Die Zustimmung der Politik für das Gesamtprojekt ist noch offen – und der breitere Gehweg kommt nur, wenn gebaut wird.