Mehr als 300 Musikinstrumente aus aller Welt besitzt der Otterstedter Stefan Erben. Er restauriert die Stücke. Sein Wissen hat sich der 58-Jährige selber angeeignet.

Otterstedt/Rotenburg – Gitarren, Mandolinen, Lauten, Zithern, Akkordeons, Melodikas, Mundharmonikas, Trommeln, Xylophon, Percussion: „Ich weiß es nicht genau, aber es sind bestimmt über 300 Musikinstrumente, die ich habe. Es handelt sich dabei um Schlag-, Metallzungen- und Saiten-Zupfinstrumente“, erklärt Stefan Erben. Es sind Holz- und Metallzungeninstrumente aus allen Teilen der Welt, die ihm Musikliebhaber, Berufsmusiker oder Musikschulen aus der näheren und weiteren Umgebung zur Reparatur, Überarbeitung und Aufarbeitung gebracht haben.

Nein, er sei kein Instrumentenbauer, betont der 58-Jährige. Als Restaurator sei er tätig, das Wissen und Können seines filigranen Handwerks habe er sich selbst erarbeitet und von Fachlehrgängen und Seminaren mitgebracht. Erben ist in der Rattenfängerstadt Hameln geboren und aufgewachsen und entdeckte schon früh seine Liebe zur Musik. Nach seinem Schulabschluss wollte er hinaus in die Welt, seine Träume Wirklichkeit werden lassen. Neben dem Sammeln von Musikinstrumenten ist seine zweite Leidenschaft die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung. Erben arbeitet halbtags im Karo, dem sozialen Kaufhaus Rotenburg, als Therapeut und Teamleiter, lebt aber in Otterstedt bei Ottersberg.

1994 nahm Stefan Erben an der Fachhochschule Ottersberg sein Studium auf und schloss es nach vier Jahren als Kunsttherapeut ab. Die große Überraschung: Seinen ersten Arbeitsplatz bekam er von dem Besitzer eines Klavierhauses in Ottersberg – und den kannte er aus seiner Nachbarschaft in Hameln. Zehn Jahre war Erben in dem Geschäft tätig. Quasi zur Entspannung, so der 58-Jährige, habe er als „Nebengewerbe“ eine kleine Werkstatt für Zupf- und Saiteninstrumente eingerichtet.

Berufliches Hauptziel sei aber nach wie vor als Kunsttherapeut die Anleitung von Langzeitarbeitslosen und Fremdsprachlern geblieben.

+ Eine Schlitztrommel mit einer Spielplatte aus Mahagoni. © Bonath, Wieland

Mehrere Jahre leitete Erben in Zeven die Tagesstätte „Quab“ für psychisch erkrankte Menschen und war in Verden im Herbergsverein für Obdachlose tätig. Vor 15 Jahren richtete er dann in Otterstedt – untergebracht in einem sieben mal sechs Meter kleinen ehemaligen Stall aus dem Jahr 1741 und einem der ältesten Bauernhöfe Otterstedts – seine jetzige Werkstatt ein. Voll „bis zum Rand“ mit Werkzeug für die Reparatur von Musikinstrumenten, darunter hochempfindliche Messgeräte. Überall stehen oder liegen lädierte Musikinstrumente, die darauf warten, ins „musikalische Leben“ zurückgeholt zu werden. Zum Inventar gehören auch Holzschemel, Plätze für Erbens Musikfreunde – Profis und Hobbymusiker –, die sich dort seit acht Jahren freitags regelmäßig treffen.

Alle sind im Alter von 20 bis 76 Jahren, und sie vereint die Freude am Spielen und Zuhören. Mit von der Partie ist auch Erbens Lebenspartnerin Petra Peek, mit der er zusammen zwei Töchter hat. Die Musikbegeisterten kommen unter anderem aus Rotenburg, Fintel, Kirchwalsede, Westerwalsede, Ottersberg, Eckstever, Lilienthal und Bremen.

Eine ideale Gelegenheit zum Fachsimpeln. Zum Beispiel über das Sousaphon, ein riesiges, ursprünglich aus Amerika stammendes Blasinstrument, das Erben von einem Verein aus dem Kreis Rotenburg bekommen hat. Der 58-jährige: „Das musikalische Arbeiten mit Freunden innerhalb meiner Werkstatt hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, aufeinander zu hören.“ Dort sei jeder wichtig – egal ob Vollprofi-Musiker oder nicht. „Nur, wenn alle im Kreis daran beteiligt sind, entsteht die Liebe zur Musik.“

+ Dieses Sousaphon, das ursprünglich aus Amerika stammt, hat Stefan Erben von einem Verein aus dem Kreis Rotenburg bekommen. © Bonath

Blas-, Schlag-, Streich-, Tasten- und Zupfinstrumente: Diese Klassifikation schafft ein Gerüst, um einen groben Überblick über die schier unendliche Welt der Musikinstrumente zu bringen, deren „Alphabet“ vom Adiaphon, einem Tasteninstrument mit Stimmgabel, bis hin zum Zymbal, einem osteuropäischen, hauptsächlich im pannonischen Raum verbreiteten, mit Klöppeln geschlagenen Hackbrett, reicht.

Das Karo hat sich kürzlich zum zweiten Mal an der von den christlichen Kirchen initiierten interkulturellen Woche beteiligt. Annette Klein, eine der Leiterinnen, hatte, unterstützt von Eva Rothmaler aus Rotenburg, die Idee, Musikinstrumente aus vielen Teilen der Welt zu präsentieren. Erben war gern bereit, einige zur Verfügung zu stellen. Die Instrumente in ihrer Verschiedenartigkeit stießen, ebenso wie die zwischendurch angebotenen Konzerte, auf großes Interesse.