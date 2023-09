Omnibus in Rotenburg: Mehr Werkzeuge für die Volksherrschaft

Von: Andreas Schultz

Teilen

Er hat es nicht allein auf Unterschriften für bundesweite Volksabstimmungen abgesehen: Werner Küppers informiert über Möglichkeiten direkter Demokratie. © Schultz

Werner Küppers und seinem Team vom „Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland“ geht es um direkte Demokratie. Das Gefährt macht noch am Mittwoch Station in Rotenburg.

Rotenburg – Auf dem Neuen Markt in Rotenburg steht ein bedeutungsschwangeres Fahrzeug: der „Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland“. „Das ist ein lateinischer Ablativ“, erklärt Werner Küppers. „Für alle – durch alle – mit allen“, verberge sich hinter dem Begriff, der auch das Fahrzeug bezeichnet, das in Deutschland für das Werkzeug Volksabstimmung sensibilisieren soll.

Etappensiege auf Länderebene

Oder besser: dessen Fahrgäste von der Bürgerinitiative über die Möglichkeiten der direkten Demokratie aufklären wollen. Aus Sicht von Küppers, der zumindest am Dienstag diese Arbeit allein verrichtet, ist die Demokratie – im Altgriechischen die Herrschaft des Volkes – nämlich weit davon entfernt, perfekt zu sein. Selbst die Etappensiege der Initiative, die in den Bundesländern inzwischen gesetzlich Volksentscheide, haben den Omnibus noch immer nicht zu seinem Zielort gebracht: Vorläufige Endstation ist die Volksabstimmung auf Bundesebene. Erst da „kommen wir an wirklich wichtige Fragen an“, sagt Küppers.

Das habe nicht zuletzt die lang anhaltende Diskussion ums Fracking – Bergrecht ist Bundesrecht – gezeigt, aktuell spiegele es sich aus Sicht des Steuermanns in verschiedenen Facetten wider: etwa bei Sondervermögen des Bundes. Wenn der Staat plötzlich 100 Milliarden für Rüstungsgüter ausgeben möchte, dann sei das schon eine Sache, „bei der ich mitreden möchte“, sagt Küppers – und das gehe ihm sicher nicht allein so. „Wenn wir wählen, stellen wir immer eine Blankovollmacht aus. Das Werkzeug Bürgerentscheid fehlt“, findet der 73-Jährige.

Gespräche und Zustieg

Und weil das Ziel selbst nach 23 Jahren seiner Omnibustouren noch immer nicht erreicht ist, tingelt er Jahr für Jahr um die 100 Städte im Bundesgebiet ab, normalerweise mit „Band“, wie er das stets „offensiv gesprächsbereite“ Team der ansonsten mitreisenden Gleichgesinnten nennt.

Wer die Sache für wichtig erachtet, kann übrigens selbst jederzeit zusteigen – der Halt in Rotenburg dauert noch einen Tag an.

Noch Mittwoch, 6. September, in Rotenburg Der „Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland“ steht noch am heutigen Mittwoch, 6. September, auf dem Neuen Markt in Rotenburg. Von 9.30 bis 18 Uhr ist Küppers für Gespräche und Diskussionen vor Ort. Wer sich über das Vereinsprogramm und Volksabstimmungen informieren möchte, findet mehr zum Thema auf der Seite omnibus.org.