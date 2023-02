ÖPNV-Streik im Nordkreis Rotenburg

Im Südkreis werden keine Einschränkungen im Busverkehr erwartet. © Stefan Sauer

Der Busverkehr im Nordkreis wird am Donnerstag und Freitag bestreikt. Für den ÖPNV und den Schulbus-Verkehr im Südkreis werden keine Einschränkungen erwartet.

Rotenburg – ÖPNV-Kunden im Norden und in der Mitte des Landkreises müssen sich am Donnerstag und Freitag auf Einschränkungen im Busverkehr einstellen. Darauf weist der Landkreis in einer Mitteilung hin. Davon betroffen sein könnten demnach alle Linien, die von der Omnibusbetrieb Ahrentschildt GmbH (OvA) gefahren werden. Die Mitarbeiter dort hätten angekündigt, sich dem Streikaufruf von Verdi anzuschließen. Für den Südkreis sind dem Landkreis bisher keine Streikankündigungen bekannt. Auch das für den Südkreis zuständige Unternehmen Weser-Ems-Bus rechnet diese Woche mit keinen Streiks auf ihren Strecken, da ihre Mitarbeiter nicht bei Verdi organisiert seien.