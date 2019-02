Senior fährt in Teich - und versucht vergeblich wieder raus zu kommen

Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug in einen Gartenteich gefahren. Anstatt seinen Fehler besonnen zu akzeptieren, versuchte er vergeblich, mit Tritten aufs Gaspedal Abhilfe zu schaffen.

Ober Ochtenhausen - Ein 71-jähriger Autofahrer aus dem Nordkreis ist am Mittwochabend mit seinem Auto in einen Gartenteich in Ober Ochtenhausen gefahren, heißt es in einer Meldung der Polizei. Der Eigentümer des Teiches hatte das Fahrzeug gegen 19.45 Uhr bemerkt und sofort die Polizei verständigt. Der Fahrer sitze noch in dem Wagen und gebe immer wieder Gas.

Als eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei am Ereignisort eintraf, saß der Fahrer noch hinter seinem Lenkrad. Der 71-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinwirkung und konnte sich, nachdem er aus seinem Auto ausgestiegen war, kaum auf den Beinen halten. Er musste später im OsteMed-Klinikum in Bremervörde eine Blutprobe abgeben.

Verletzt hat sich der Senior offensichtlich nicht. Auch der Schaden hält sich laut Polizei in Grenzen.

kom

