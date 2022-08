Noch viele Baustellen für die Gleichberechtigung

Von: Ann-Christin Beims

Den aktuellen Gleichstellungsbericht hält Kerstin Blome in den Händen – und er zeigt auf, dass es noch viel zu tun gibt in dem Bereich. © Beims

Kerstin Blome stellt im Rotenburger Rat den Gleichstellungsbericht für die Jahre 2019 bis 2021 vor. Und das Ergebnis ist, pandemiebedingt vor allem, wie erwartet: in manchen Teilen eine „Rolle rückwärts“.

Rotenburg – Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, ist und bleibt eine sehr große Aufgabe. Gesellschaftspolitisch ist es eine Herausforderung, die alle Generationen betrifft und die diese gemeinsam meistern müssen. Vieles konnte in den vergangenen Jahren erreicht werden, doch dann kam die Pandemie. Und mit ihr ein großer Einbruch, weiß Gleichstellungsbeauftragte Kerstin Blome. Sie wird am Donnerstagabend im Rotenburger Stadtrat den aktuellen Gleichstellungsbericht für den Zeitraum von 2019 bis 2021 vorstellen. Und das Fazit war erwartbar, vor allem nach zwei entbehrungsreichen Jahren, ist dennoch ernüchternd: „Eine Gleichstellung ist in der Praxis noch lange nicht erreicht, sie ist in der Realität nicht angekommen.“

Blome hat in den vergangenen Wochen mit den unterschiedlichen Ämtern im Rathaus Kontakt aufgenommen und alle Informationen zusammengetragen. Und ein Blick auf den gut 15 Seiten umfassenden Bericht zeigt: Es gibt noch viel zu tun. Zwar bleibe immer eine Frage, was eine Stadt wie Rotenburg dafür tun kann auf der untersten Ebene, doch letztlich kann man auch im Kleinen viel bewirken. „Gesellschaftlicher Wandel kommt von unten. Die Kommunen sind nah am Bürger und können so ihren Beitrag leisten“, meint Blome. „Denn das ist ein ganz wichtiges Thema, das nicht vergessen werden sollte.“ Und die Stadt kann dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Das macht sie auch an vielen Stellen, und es wird einiges auf die Beine gestellt. Blome selbst schiebt vieles an, hat sich seit ihrem Start in Rotenburg 2019 ein breites Netzwerk aufgebaut, mit dem sie zusammen Projekte startet.

Doch auch in der Stadtverwaltung gibt es noch Baustellen, an denen es zu arbeiten gilt. So würde sich Blome noch mehr Offenheit wünschen, sowohl von Seiten der Bewerber als auch aus dem Rathaus, um auch mal alte Strukturen aufzubrechen. Denn das Personal ist in vielen Bereichen noch sehr homogen verteilt: Wie überall gibt es noch oft die Trennung in „klassische Männer- und Frauenberufe“ – das liegt aber auch mit daran, dass sich in Bereichen wie der Kläranlage oder für den Bauhof eher Männer bewerben, für Bereich wie die Kindertagesstätten vor allem Frauen.

Zwar überwiegt der Anteil der weiblichen Mitarbeiter um einiges – 101 Männer stehen 227 Frauen gegenüber – doch ist die Teilzeitquote mit mehr als 80 Prozent bei den Frauen deutlich höher. Das ist nicht neu, immer so gewesen, weiß Blome. Es hat oft persönliche Gründe, einerseits haben die Frauen Kinder oder pflegen Angehörige. Andererseits sind es aber unter anderem auch Erzieherinnen, die an die Öffnungszeiten der Tagesstätten gebunden sind. „Oft fehlt die Chance für Vollzeit, das ist vor allem für Jüngere schwierig.“ Und sie denkt auch an die Zukunft: „Wir wollen und sollen das ermöglichen, das ist wichtig. Aber es ist zweischneidig, im Hinblick auf die Rente und Karriere ist es problematisch.“

Gleichstellung noch attraktiver gestalten

Daher müsste in ihren Augen die Berufsberatung noch viel früher ansetzen. So könnten Grundschulen auch mal Menschen einladen, die „untypische“ Berufe haben und den Kindern davon erzählen: eine Kfz-Mechanikerin beispielsweise oder einen Erzieher. Das ist ein Projekt, das Blome gerne mit den Schulen zusammen anstoßen würde. „Sie können dann erzählen, warum sie diesen Beruf ausüben und was daran so toll ist.“ Auch beim Zukunftstag könnte man Mädchen verstärkt auf den Bauhof einladen oder Jungen zum Schnuppertag in eine Kindertagesstätte – um nur ein paar Beispiele zu nennen. „Denn wir können das Problem nur langfristig lösen.“

Und Gleichstellung muss noch attraktiver gestaltet werden, auch für Männer. Diese gehen noch immer seltener in Elternzeit, arbeiten selten in Teilzeit. „Männern fehlen da auch positive Vorbilder“, sagt Blome. Die Pandemie hat ebenfalls für eine „Rolle rückwärts“ gesorgt. Sie hat vieles in den Hintergrund treten lassen, Probleme verschärft. Die Auswirkungen treffen vor allem Frauen: „Sie mussten letztlich zurückstecken im Beruf, haben einen Großteil Zuhause übernommen.“ Dazu gab es wenig Deutschkurse für Migranten, Kita-Schließungen, vieles wurde gecancelt. Auch Blome musste Projekte schieben, hatte mitunter wenig Handlungsspielraum.

Es ist ein Punkt erreicht, an dem die Gesellschaft nicht stehen bleiben darf, betont Blome. „Es gibt noch viel zu tun.“ Auch Aufklärungsarbeit ist wesentlich. Obwohl es Gleichstellungsbeauftragte seit Jahren gibt, wissen viele nicht, dass sie beraten und weitervermitteln – und vor allem, dass jeder mit Anliegen zu ihnen kommen kann. Doch nur wenige fragen nach; bisher zudem nicht ein einziger Mann. Sie weiß also: sitzen und warten funktioniert nicht. „Und das ist auch nicht meine Vorstellung von Arbeit.“ Also sucht Blome die Menschen auf, beispielsweise einmal im Monat beim Familienfrühstück im Familienzentrum von Simbav. Dabei kommen eher Fragen auf, ist ihre Erfahrung. Und davon gibt es sicherlich genug.